О Ольга Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе читать дальше и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!! нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный

Г Георгий Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве Валерия просто чудесный рассказчик и обладает невероятным количеством информации про маршрут Варварка - Зарядье. У нас была большая группа и каждый отметил ее работу и был максимально доволен экскурсией. Очень рекомендуем!

Л Лариса Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.

К Кристина Променад по классической Москве в мини-группе Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!

И Ирина Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо

A Aigul Променад по классической Москве в мини-группе Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.

С Светлана Променад по классической Москве в мини-группе Пешеходная экскурсия вокруг Кремля, экскурсовод Ирина. Интересная и содержательная прогулка. Рекомендую

И Ирина Тайны Китай-города Елена - суперпрофессионал. Уже неоднократно заказывали её экскурсии, и каждый раз очень довольны. Интересный рассказчик, знаток. Экскурсия полезна и детям, и взрослым. Рекомендуем!

И Ирина «С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу Было скучновато.