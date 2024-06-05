1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Улица Ильинка, где, как и прежде, тянутся ряды Гостиного двора и улица Варварка, на которой в средние века жила аристократия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
«А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
«Отсюда мы и начнем нашу прогулку в исчезнувший Китай-город — к древним улицам Никольской, Ильинке, Варварке, их 10 переулкам и Зарядью»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«А также о Китайгородской стене и старинных улицах: Никольской, Ильинке и Варварке»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
«Детям предстоит исследовать парк Зарядье и улицу Варварку»
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«А также ощутите дух старины на улицах Варварка, Ильинка и Никольская и посетите парк Победы и Поклонную гору»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
«Путешествие проходит по Варварке, Ильинке, Никольской и даже на Красную площадь нам удастся заглянуть»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
«Мы пройдемся по самой старой и очень тихой улице Москвы – Варварке»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Во время обзорной поездки на комфортабельном автобусе вы увидите красивые московские улицы: Варварку, Моховую, Большую Якиманку, Знаменку»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
«Пройдётесь по её главным улицам: Варварка, Ильинка, Никольская»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
«Погуляете по старинным улицам Варварка, Ильинка и Никольская, сохранившим колорит прошлых столетий»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900₽ за человека
Квест
1 час
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города
Начало: В районе м. Китай-город
«Мы прогуляемся по Варварке от храма Святого Георгия Победоносца на Псковской горке до храма Святой Варвары — через палаты бояр Романовых, Знаменский монастырь и Старый Английский двор»
9 июня в 14:00
10 июня в 09:00
6 600₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы
Начало: в районе метро «Лубянка»
«Во время групповой прогулки по старинным улицам Китай-города, Никольской и Варварке мы успеем:»
20 июня в 15:00
1 июля в 17:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
«На прогулке по Варварке познакомитесь со старейшими сооружениями Москвы, узнаете, при каких обстоятельствах возникло выражение “у черта на куличках”»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Гуляя по Варварке, осмотрите храмы 17 века, узнаете, где проходила первая улица московского посада, где находится первое английское посольство, а также где был еврейский квартал и городские трущобы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы
Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами
Начало: М. Китай-город
«Вы прогуляетесь по Варварке, сохранившей древние церкви и палаты»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большой бизнес в старом Китай-городе
Узнать, как деньги определяли характер и облик московского района, на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Китай-город
«На Варварке посмотрим на Английское посольство — здание, которому больше пяти столетий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Вы познакомитесь с достопримечательностями колоритной Варварки: Гостиный двор, палаты бояр Романовых, храм Святой великомученицы Варвары и другие памятники старины откроют вам свои истории»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе
Начало: На Славянской площади
«Прогуливаясь по Варварке, мы встретим много храмов и церквей со своими историями: Знаменский собор, храм Максима Блаженного, Св»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве
Понятно и увлекательно об истории города и шедеврах архитектуры
Начало: В районе метро Китай-город
«Варварка — улица-музей по соседству с Кремлём»
Завтра в 18:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
«От Варварки до Лубянки, или прогулка сквозь века»
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ангелы и демоны Китай-города
Рассекретить закулисную историю района и отыскать на его улицах артефакты прошлого
Начало: В районе станции метро «Китай-город»
«Разгадывая их, вы прогуляетесь по трём главным артериям: Варварке, Ильинке, Никольской»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Красная площадь и парк Зарядье
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Начало: У памятника Жукову
«Обязательно пройдемся по старинной Варварке — я расскажу о храмах и древних палатах, расположенных здесь»
Расписание: в четверг в 19:00
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
650₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Экскурсия позволит увидеть также знаменитый деловой центр «Москва-Сити», перспективу Нового Арбата, старейшие улицы Моховая и Варварка»
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: в районе м. Лубянка
«Мы прогуляемся по трем главным улицам Китай-города: Варварке, Ильинке и Никольской»
9 июня в 16:00
11 июня в 08:00
6 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
«Вместе мы пройдем по самым красивым улицам столицы: Варварке, Ильинке и Никольской»
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ключи Китай-города
Расшифровать символы и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы
Начало: На улице Охотный Ряд
«Варварка — одна из самых живописных улиц, на которой сохранились жилые дома и храмы 16–17 веков»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
75006 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»
Побыть сыщиками и расследовать запутанное дело, погружаясь в атмосферу торговой Москвы конца 19 века
Начало: У ст. метро «Лубянка»
«Почему на Варварке грифон, в переулке у Ильинки восхитительная сирена Лорелея, а на Никольской греческая богиня Гигиея»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва еврейская
Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Начало: В районе метро Китай-город
«Зарядье и улица Варварка — район еврейского гетто до революции»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Варварка: путешествие в средневековую Москву
Познакомиться с насыщенной историей одной из старейших улиц города
Начало: возле м. Китай-город
«Прогуливаясь по древней Варварке, вы узнаете:»
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
«Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы»
1 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Куликовской дорогой Димитрия Донского
Мысленно перевести стрелки часов на 7 столетий назад и оказаться в эпохе великих перемен
Начало: в районе метро Китай-город
«Выясним, что за дивной красоты здание располагалось раньше на улице Варварке, на месте проложенного впоследствии пандуса к гостинице «Россия»»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Начало: в районе метро Китай-город
«Места маршрута: Варварка, Москворецкий мост, Болотная площадь, Большая Ордынка»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
По следам русских купцов: квест для детей
Прогуляться по Китай-городу, найти улики и выяснить, кто похитил фамильную драгоценность
Начало: У метро Лубянка
«Улица Варварка, за которой начинается Зарядье — оживленный центр торговли старой Москвы»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70005 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ГГеоргий3 июня 2024Валерия просто чудесный рассказчик и обладает невероятным количеством информации про маршрут Варварка - Зарядье. У нас была большая группа и каждый отметил ее работу и был максимально доволен экскурсией. Очень рекомендуем!
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ККристина2 июня 2024Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- AAigul30 мая 2024Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.
- ССветлана29 мая 2024Пешеходная экскурсия вокруг Кремля, экскурсовод Ирина. Интересная и содержательная прогулка. Рекомендую
- ИИрина28 мая 2024Елена - суперпрофессионал. Уже неоднократно заказывали её экскурсии, и каждый раз очень довольны. Интересный рассказчик, знаток. Экскурсия полезна и детям, и взрослым. Рекомендуем!
- ИИрина28 мая 2024Было скучновато.
- ЛЛариса27 мая 2024Ольга прекрасно провела экскурсию, интересно было осознать центр Москвы, какой она была ранее, стало все понятно, спасибо большое. Время пролетело незаметно 👍
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