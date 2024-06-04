Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму

Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Я проведу вас по уникальному московскому «красному маршруту»: по местам, связанным с русской революцией, с первыми годами советской власти и строительством нового государства.

Прошло больше века с тех событий, уходят из жизни люди, посвятившие себя их изучению, мы стали забывать нашу историю. Я предлагаю вернуться в прошлое и восстановить реальную картину переломной эпохи.
5
1 отзыв
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей и некрополь у кремлёвской стены. Навестим вождя мирового пролетариата, поговорим о первых месяцах работы Совета народных комиссаров в новой столице страны, о начале Гражданской войны и первых шагах советской власти в области агитации и пропаганды.

Далее вы услышите рассказ о московском восстании 1917 года, изменениях в облике Москвы после Октябрьской революции: штурм Кремля подразделениями Красной гвардии, «красный астроном» Павел Штернберг и дальнобойная артиллерия на Воробьёвых горах, братские могилы красноармейцев и «Красный Гаврош».

План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском саду, в Кремле, на Театральной площади; мозаики на зданиях в центре города; мемориальные доски и обелиски в память о великих социалистах: Робеспьер, Дантон, Маркс, Каляев, Кольцов, Энгельс, Кампанелла, Фурье, Плеханов, Сен-Симон.

Мятеж левых эсеров летом 1918 года: штурм Кремля, осада Большого театра, расстрел Фанни Каплан в Александровском саду, осада Кремля левыми эсерами, бойня на Театральной, чудесное спасение Ленина латышскими стрелками, Пятый съезд Советов и арест делегатов Яковом Свердловым.

Новая «Красная Москва»: соцреализм, дома-коммуны, новая жизнь купеческих особняков (Сергей Есенин, Яков Блюмкин, англиканская община на Большой Никитской), ВХУТЕМАС и «новое искусство», первые шаги Пролеткульта, великие мечтатели-биокосмисты.

Красный маршрут

Александровский сад — Красная площадь — Пушечная улица — Лубянская площадь — Театральный проезд — Большая Дмитровка — Манежная площадь — Большая Никитская улица.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна людям любого возраста
  • Помимо реальных достопримечательностей, я буду показывать старые фотографии на планшете, чтобы погружение в прошлое было более полным
  • Мавзолей открыт во вт, ср, чт, сб и вс с 10:00 до 13:00. Вход бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника маршалу Жукову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Ю
4 июня 2024
Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.

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