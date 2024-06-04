Я проведу вас по уникальному московскому «красному маршруту»: по местам, связанным с русской революцией, с первыми годами советской власти и строительством нового государства. Прошло больше века с тех событий, уходят из жизни люди, посвятившие себя их изучению, мы стали забывать нашу историю. Я предлагаю вернуться в прошлое и восстановить реальную картину переломной эпохи.

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

от 5 000 ₽ за 1 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

Ваш гид в Москве

Александр Ваш гид в Москве

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей и некрополь у кремлёвской стены. Навестим вождя мирового пролетариата, поговорим о первых месяцах работы Совета народных комиссаров в новой столице страны, о начале Гражданской войны и первых шагах советской власти в области агитации и пропаганды.

Далее вы услышите рассказ о московском восстании 1917 года, изменениях в облике Москвы после Октябрьской революции: штурм Кремля подразделениями Красной гвардии, «красный астроном» Павел Штернберг и дальнобойная артиллерия на Воробьёвых горах, братские могилы красноармейцев и «Красный Гаврош».

План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском саду, в Кремле, на Театральной площади; мозаики на зданиях в центре города; мемориальные доски и обелиски в память о великих социалистах: Робеспьер, Дантон, Маркс, Каляев, Кольцов, Энгельс, Кампанелла, Фурье, Плеханов, Сен-Симон.

Мятеж левых эсеров летом 1918 года: штурм Кремля, осада Большого театра, расстрел Фанни Каплан в Александровском саду, осада Кремля левыми эсерами, бойня на Театральной, чудесное спасение Ленина латышскими стрелками, Пятый съезд Советов и арест делегатов Яковом Свердловым.

Новая «Красная Москва»: соцреализм, дома-коммуны, новая жизнь купеческих особняков (Сергей Есенин, Яков Блюмкин, англиканская община на Большой Никитской), ВХУТЕМАС и «новое искусство», первые шаги Пролеткульта, великие мечтатели-биокосмисты.

Красный маршрут

Александровский сад — Красная площадь — Пушечная улица — Лубянская площадь — Театральный проезд — Большая Дмитровка — Манежная площадь — Большая Никитская улица.

Организационные детали