Прошло больше века с тех событий, уходят из жизни люди, посвятившие себя их изучению, мы стали забывать нашу историю. Я предлагаю вернуться в прошлое и восстановить реальную картину переломной эпохи.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мавзолей и некрополь у кремлёвской стены. Навестим вождя мирового пролетариата, поговорим о первых месяцах работы Совета народных комиссаров в новой столице страны, о начале Гражданской войны и первых шагах советской власти в области агитации и пропаганды.
Далее вы услышите рассказ о московском восстании 1917 года, изменениях в облике Москвы после Октябрьской революции: штурм Кремля подразделениями Красной гвардии, «красный астроном» Павел Штернберг и дальнобойная артиллерия на Воробьёвых горах, братские могилы красноармейцев и «Красный Гаврош».
План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском саду, в Кремле, на Театральной площади; мозаики на зданиях в центре города; мемориальные доски и обелиски в память о великих социалистах: Робеспьер, Дантон, Маркс, Каляев, Кольцов, Энгельс, Кампанелла, Фурье, Плеханов, Сен-Симон.
Мятеж левых эсеров летом 1918 года: штурм Кремля, осада Большого театра, расстрел Фанни Каплан в Александровском саду, осада Кремля левыми эсерами, бойня на Театральной, чудесное спасение Ленина латышскими стрелками, Пятый съезд Советов и арест делегатов Яковом Свердловым.
Новая «Красная Москва»: соцреализм, дома-коммуны, новая жизнь купеческих особняков (Сергей Есенин, Яков Блюмкин, англиканская община на Большой Никитской), ВХУТЕМАС и «новое искусство», первые шаги Пролеткульта, великие мечтатели-биокосмисты.
Красный маршрут
Александровский сад — Красная площадь — Пушечная улица — Лубянская площадь — Театральный проезд — Большая Дмитровка — Манежная площадь — Большая Никитская улица.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна людям любого возраста
- Помимо реальных достопримечательностей, я буду показывать старые фотографии на планшете, чтобы погружение в прошлое было более полным
- Мавзолей открыт во вт, ср, чт, сб и вс с 10:00 до 13:00. Вход бесплатный.