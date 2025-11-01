Почувствуете себя кондитером-волшебником! Ощутите радость творчества и насладитесь процессом создания сладких шедевров, которые порадуют вас и ваших близких.
Вы не только научитесь создавать вкуснейшие марципановые конфеты, но и получите массу удовольствия от процесса, а также унесете с собой восхитительный набор сладостей, сделанных с любовью!
Описание мастер-класса
На нашем необычном мастер-классе вы:
- Узнаете секреты приготовления идеального марципана: мы поделимся проверенным рецептом и научим вас создавать марципан с нежной текстурой и восхитительным ароматом.
- Освоите техники формовки и декорирования конфет: научитесь создавать разнообразные формы и украшать свои марципановые конфеты, превращая их в настоящие произведения искусства.
- Создадите свой собственный уникальный набор конфет: используйте свою фантазию и вдохновение, чтобы создать конфеты с неповторимым дизайном и вкусом.
• И это еще не все: после мастер-класса Вас ждет чаепитие в русском стиле с авторскими чаями по Чеховской тематике! Важная информация:При проведении мастер-класса для каждого участника предусмотрены ингредиенты для приготовления марципана, инструменты для формовки и декорирования, одноразовые фартуки, перчатки и упаковка для конфет.
Мероприятие проводится 6, 13, 20, 27 декабря и 3, 10, 17, 24 января в 12.00. Также возможно проведение мастер-класса на корпоративных мероприятиях по договоренности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Материалы для мастер-класса
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 32 (м. Новокузнецкая)
Когда и сколько длится?
Когда: Мероприятие проводится 6, 13, 20, 27 декабря и 3, 10, 17, 24 января в 12.00. Также возможно проведение мастер-класса на корпоративных мероприятиях по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- При проведении мастер-класса для каждого участника предусмотрены ингредиенты для приготовления марципана
- Инструменты для формовки и декорирования
- Одноразовые фартуки
- Перчатки и упаковка для конфет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Н
Наталья
1 ноя 2025
Совершенно прекрасный мастер Светлана - внимательный,добродушный, увлеченный. Были предоставлены все необходимые материалы. Два часа творчества пролетели незаметно. Наделали с дочкой вкуснях красивых),уложили их в красивые коробочки (забрали их с собой) и угостились авторским чаем со свежеприготовленными марципашками. Дочь - подросток осталась совершенно довольна, сказала,что ещё хочет прийти на мастер-класс. Очень благодарны Светлане за чудесный осенний вечер!
А
Алиса
20 окт 2025
Посетила мастер класс по изготовлению конфеток из марципана! Я очень рада, дали много советов, под конец мастер-класса выпили вкусный чай, чай был натуральный, ароматный! Забрали домой набор конфет которые были сделаны, спасибо за приятно проведенное время!!
Я
Яна
10 авг 2025
Большое спасибо организаторам. Были с коллегами нам все очень понравилось! Отлично провели время, получили массу положительных эмоций и коробку вкусных конфет из марципана
