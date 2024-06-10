Мастер-класс по лепке из глины — это прекрасная возможность заняться творчеством, создать собственное уникальное изделие, познакомиться с новыми людьми и отлично провести время за душевными разговорами. Мы расскажем о тонкостях работы с глиной и покажем разные техники создания керамических изделий. Всё это в тёплой дружеской атмосфере.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Каждый участник мастер-класса слепит своё уникальное изделие под чутким руководством мастера. Это может быть всё, что угодно, в пределах кусочка глины: кружка, тарелка, подсвечник итд. Желательно заранее определиться, что именно вы хотите слепить. После лепки вы перейдёте к декорированию вашего творения ангобом. Это специальное цветное покрытие из жидкой глины. Затем все изделия должны пройти два обжига и покрыться стеклом. Этим уже займёмся мы! Готовые работы можно получить через три недели. Впоследствии вы сможете из них есть и пить.
Организационные детали
- Продолжительность мастер-класса — 1,5–2 часа
- Он понравится как взрослым, так и детям от 5 лет
- Обжиг включён в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Яузская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Привет! Меня зовут Марина, я мастер по лепке. Вместе с дружной командой мы проводим мастер-классы для детишек и взрослых. Лепка из глины успокаивает, заземляет и развивает фантазию. Приходите — и вы убедитесь в этом сами.Задать вопрос
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