Мастер-класс по лепке из глины — это прекрасная возможность заняться творчеством, создать собственное уникальное изделие, познакомиться с новыми людьми и отлично провести время за душевными разговорами. Мы расскажем о тонкостях работы с глиной и покажем разные техники создания керамических изделий. Всё это в тёплой дружеской атмосфере.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Каждый участник мастер-класса слепит своё уникальное изделие под чутким руководством мастера. Это может быть всё, что угодно, в пределах кусочка глины: кружка, тарелка, подсвечник итд. Желательно заранее определиться, что именно вы хотите слепить. После лепки вы перейдёте к декорированию вашего творения ангобом. Это специальное цветное покрытие из жидкой глины. Затем все изделия должны пройти два обжига и покрыться стеклом. Этим уже займёмся мы! Готовые работы можно получить через три недели. Впоследствии вы сможете из них есть и пить.

Организационные детали