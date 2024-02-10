Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами

Моя экскурсия придётся впору любопытным и сладкоежкам. Во-первых, она познавательная.

Я расскажу об основателях и конкурентах фабрики, производстве и рабочих, а также о знаменитых локациях вокруг. Во-вторых, экскурсия действительно сладкая.

Теорию я подкрепляю практикой — угощаю фирменными конфетами, чтобы информация лучше усвоилась и запомнилась.
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся вдоль корпусов арт-кластера «Красный Октябрь» и вспомним историю фабрики — главных конкурентов, условия труда рабочих и рекламные приёмы
  • Рассмотрим архитектуру корпусов и выучим несколько забавных терминов
  • Поговорим по пути об интересных зданиях-соседях, например, храме Христа Спасителя, Доме на набережной, палатах Аверкия Кириллова и ГЭС-2
  • Выясним, почему остров, на котором находилась фабрика, называют Болотным или Золотым
  • Разберёмся, какая сладость производится с дореволюционных времён и что есть нового в ассортименте сейчас
  • И даже кое-что попробуем, например, конфеты с гречкой и коноплёй!

Закончим экскурсию у ГЭС-2. По желанию, я провожу вас внутрь. Это одно из лучших мест Москвы для фотосессий! Также здесь проходят выставки современного искусства, рекомендую посетить их после экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Советую одеваться тепло и удобно, чтобы прогулка была комфортной, так как рассказ проходит, в основном, на улице
  • Также я угощу вас ароматным чаем, чтобы знания и конфеты лучше усваивались😉 Если у вас есть аллергия или особые предпочтения, пожалуйста, сообщите мне о них накануне.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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