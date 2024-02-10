Мария — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 11 туристов

Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Часто нам нужно куда-то спешить по делам, поэтому не хватает времени рассмотреть красоту вокруг, но экскурсии помогают нам взглянуть на знакомые места по-новому. Поэтому я прошла обучение в школе гидов, чтобы ещё лучше узнать свой город и начать делиться своей любовью к нему с другими.

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