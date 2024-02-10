Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами
Моя экскурсия придётся впору любопытным и сладкоежкам. Во-первых, она познавательная.
Я расскажу об основателях и конкурентах фабрики, производстве и рабочих, а также о знаменитых локациях вокруг. Во-вторых, экскурсия действительно сладкая.
Теорию я подкрепляю практикой — угощаю фирменными конфетами, чтобы информация лучше усвоилась и запомнилась.
Я расскажу об основателях и конкурентах фабрики, производстве и рабочих, а также о знаменитых локациях вокруг. Во-вторых, экскурсия действительно сладкая.
Теорию я подкрепляю практикой — угощаю фирменными конфетами, чтобы информация лучше усвоилась и запомнилась.
Ближайшие даты:
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
13
фев
фев
10
мар
мар
11
мар
мар
12
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся вдоль корпусов арт-кластера «Красный Октябрь» и вспомним историю фабрики — главных конкурентов, условия труда рабочих и рекламные приёмы
- Рассмотрим архитектуру корпусов и выучим несколько забавных терминов
- Поговорим по пути об интересных зданиях-соседях, например, храме Христа Спасителя, Доме на набережной, палатах Аверкия Кириллова и ГЭС-2
- Выясним, почему остров, на котором находилась фабрика, называют Болотным или Золотым
- Разберёмся, какая сладость производится с дореволюционных времён и что есть нового в ассортименте сейчас
- И даже кое-что попробуем, например, конфеты с гречкой и коноплёй!
Закончим экскурсию у ГЭС-2. По желанию, я провожу вас внутрь. Это одно из лучших мест Москвы для фотосессий! Также здесь проходят выставки современного искусства, рекомендую посетить их после экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Советую одеваться тепло и удобно, чтобы прогулка была комфортной, так как рассказ проходит, в основном, на улице
- Также я угощу вас ароматным чаем, чтобы знания и конфеты лучше усваивались😉 Если у вас есть аллергия или особые предпочтения, пожалуйста, сообщите мне о них накануне.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 11 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Часто нам нужно куда-то спешить по делам, поэтому не хватает времени рассмотреть красоту вокруг, но экскурсии помогают нам взглянуть на знакомые места по-новому. Поэтому я прошла обучение в школе гидов, чтобы ещё лучше узнать свой город и начать делиться своей любовью к нему с другими.
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