От Красной площади до Китай-города - рукой подать

Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
На этой экскурсии вы погрузитесь в средневековое прошлое Москвы. Увидите Воскресенские ворота, Нулевой километр, Красную площадь и Китай-город.

Узнаете, сколько миллионов кирпичей понадобилось для строительства Кремля, и какой характер у каждой
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из трёх главных улиц Китай-города.

Поговорим о первой школе, первом высшем учебном заведении и первой печатной книге на Никольской улице.

Вы узнаете, кто научил Ивана Фёдорова печатать книги и почему на фасаде Синодальной типографии изображены лев и единорог.

Узнаете, как выглядела реклама в средневековом Китай-городе и почему снесли храм для строительства Биржевой площади.

Поймёте, как гостиный двор стал родиной русского сэйла и почему храм Варвары Великомученницы был так почитаем торговым людом

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Погружение в историю Москвы
  2. 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  3. 📚 Узнаете факты, которых нет в путеводителях
  4. 🏰 Исследование средневековых улиц
  5. 🕍 Увидите уникальные архитектурные памятники

Что можно увидеть

  • Воскресенские ворота
  • Нулевой километр
  • Красная площадь
  • Китай-город
  • Никольская улица
  • Заиконоспасский монастырь
  • Никологреческий монастырь
  • Синодальная типография
  • Богоявленский храм
  • Ильинка
  • Биржевая площадь
  • Гостиный двор
  • Варварка
  • Церковь Святого Георгия
  • Знаменский собор
  • Храм Максима Блаженного
  • Старый английский двор
  • Храм Варвары Великомученницы
  • Зарядье
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Воскресенские ворота — проездные ворота китайгородской стены. К ним через Неглинку вёл деревянный, а затем каменный мост. Сможем ли мы увидеть его сейчас и куда делась Неглинка?
  • Нулевой километр. Вы узнаете, когда появилась традиция измерять расстояние между населёнными пунктами и в каких единицах это делали.
  • Красная площадь — осмотрим древнее сердце Москвы.
  • Китай-город. Поговорим о трёх главных улицах главного торгового района столицы. У каждой — собственный характер. Вы узнаете, чем отличается лавка от шалаша и кто такой коробейник.
  • Никольская — «образованная» улица. Здесь появились первая школа, первое высшее учебное заведение и первая печатная книга.
  • Заиконоспасский и Никологреческий монастыри. Поговорим о первой Спасской школе и монастырских доходных домах.
  • Синодальная типография. Вы узнаете, кто научил Ивана Фёдорова печатать книги и почему на фасаде здания изображены лев и единорог.
  • Богоявленский храм — шедевр русского узорочья. Я расскажу, как определить храмы 16 и 17 веков и объясню, что такое подклет и какую роль он играл в планировке средневековых улиц.
  • Ильинка — деловая улица. Поговорим о том, как выглядела реклама в средневековом Китай-городе.
  • Биржевая площадь. Вы узнаете, почему снесли храм для строительства Биржевой площади и кто мог стать биржевым маклером.
  • Гостиный двор. Здесь приезжие купцы занимались торговлей, хранили товары, а зачастую и жили. Поймём, как гостиный двор стал родиной русского сэйла.
  • Набожная Варварка — улица, по которой в Кремль въезжал Дмитрий Донской, возвращавшийся с Куликовской битвы.
  • Церковь Святого Георгия на Псковской горке. Её называют фениксом, восставшим из пепла — вспомним, почему.
  • Знаменский собор, названный так в честь главной реликвии: родовой иконы Романовых — Знамения Божией Матери Новгородской 16 века.
  • Храм Максима Блаженного. Обсудим, чем было юродство в средние века и почему колокольню храма назвали русской пизанской башней.
  • Старый английский двор. В 16 веке сэр Ричард Чанселлор открыл Северный морской путь, соединивший Англию с Россией. Я расскажу, какими товарами обменивались страны и почему при Алексее Михайловиче дипломатические отношения с Англией были прекращены.
  • Храм Варвары Великомученницы, очень почитаемый торговым людом — и неспроста.
  • Зарядье. Сейчас здесь парк, но в 12 веке сюда причаливали суда с товарами для княжеского двора, а в советское время территорию занимала гостиница «Россия» — когда-то самая большая в мире.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 11 лет.
  • Протяжённость маршрута чуть больше 2 км.

во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

От Красной площади до Китай-города - рукой подать (Галина)От Красной площади до Китай-города - рукой подать (Галина)От Красной площади до Китай-города - рукой подать (Галина)От Красной площади до Китай-города - рукой подать (Галина)От Красной площади до Китай-города - рукой подать (Галина)От Красной площади до Китай-города - рукой подать (Галина)От Красной площади до Китай-города - рукой подать (Галина)
З
5 июня 2024
Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
И
2 июня 2024
Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов об уже, казалось бы, известных событиях и зданиях, Мария - очень эрудированный экскурсовод, спасибо большое! Всем рекомендуем эту экскурсию.
Иван и Ирина.
М
1 июня 2024
Уважаемые организаторы! Можно изменить время экскурсии, сделать раньше и позднее, будет не так много народу и не так жарко. К тому же можно дальше планировать свой день. А так все хорошо, спасибо.
Г
30 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал. Экскурсию рекомендую всем и школьникам и взрослым
Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал.Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал.Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал.Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал.Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал.Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал.Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Мария- профессионал своего дела очень доступно и интересно излагает материал.
В
23 мая 2024
Нам все понравилось. И мне, и дочке! Спасибо
Е
18 мая 2024
Отличная экскурсия! С таким профессиональным гидом и душевным человеком можно исходить всю Москву. Мария,спасибо Вам! С удовольствием встретимся ещё.
И
11 мая 2024
Выражаем огромную благодарность Марии! Экскурсовод с большой буквы! За 2 часа мы получили огромное количество информации,которая была подана легко, чётко, без перегружания ненужными деталями. То что нудно, когда хочешь узнать
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все самое основное о центре города за короткий срок. Ещё очень понравилось, что у Марии с собой были старинные гравюры, что ещё больше помогло погрузиться и историю. Мы очень довольны, спасибо!

Н
11 мая 2024
Были на экскурсии, все очень понравилось, интересно, очень понравилась подача и рассказ экскурсовода. Однозначно порекомендую своим друзьям.
Ф
26 апр 2024
Мария- экскурсовод от Бога. Коммуникабельная, обаятельная, дипломатичная. У Марии яркая и образно- выразительная речь,ее приятно слушать. Она отлично знает историю, культуру, географию средневекового Китай-города. Спасибо ей большое за интересное, увлекательное и последовательное путешествие! Однозначно, рекомендую!!!
А
21 апр 2024
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового и интересного. Группа небольшая. Время пролетело незаметно. Мария доброжелательная, видно, что ей очень нравится ее работа. Получилась отличная прогулка за бюджетную цену. Прошли от Манежа, через всю Красную площадь и Китай-город.
Е
13 апр 2024
Посетили экскурсию 13.04.24. Мария очень подробно и интересно рассказывала не только о Средневековой Москве, об изменениях, которые происходили на Красной площади и Китай-городе, но и об исторических событиях до нашего времени. На все дополнительные вопросы экскурсанты получали ответы, Мария отвечала очень исчерпывающе и интересно. Маршрут построен очень удобно. Два часа пролетели незаметно. Экскурсия очень понравилась, буду рекомендовать знакомым.
Ольга
13 апр 2024
Очень понравилась эта экскурсия!!! Мария замечательный, открытый для общения человек и очень интересный экскурсовод!!! Узнали много новых фактов о местах, где много раз бывали!!! Осталось незабываемое впечатление!!! С удовольствием бы посетили еще новые маршруты с этим экскурсоводом!!! Спасибо большое!
Ю
12 апр 2024
Большое спасибо Марии! Были с коллегами из разных городов, в том с числе из Москвы. Всем понравилось. По-новому взглянули на знакомые места. Рекомендуем!
В
10 апр 2024
Экскурсия понравилась, 2 часа пролетели быстро. Мария рассказала много интересных нюансов из истории Китай-города и показала места, мимо которых мы сами бы прошли не заметив. Рассказ гида был проиллюстрирован фото и гравюрами, что помогло лучше узнать как раньше люди жили в центре Москвы.
Екатерина
9 апр 2024
Живой рассказ прекрасного экскурсовода, разбирающегося в теме, и в истории в целом, рекомендуем к посещению!

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