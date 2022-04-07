Район Останкино очень интересен благодаря удивительному соседству непохожих друг на друга объектов. Здесь можно увидеть иглу телебашни, знаменитый туристический объект - “монорельс”, Шереметьевский дворец, театр 18 века и храм 17 века. И конечно, ВДНХ и музей космонавтики.

В 1939 году Останкино из далекой окраины Москвы превращается в крупный культурный центр столицы. Открытие Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки стало значительным событием для СССР в предвоенные годы. Миллионы колхозников и рабочих состязались за право участвовать в этой выставке. В павильонах республик можно было увидеть новейшие достижения сельского хозяйства, промышленности и культуры молодой страны.

Олицетворяя новую счастливую жизнь, Останкино был городом-мечтой.

Известная скульптура «Рабочий и колхозница» встречала гостей. Интересны факты из ее биографии: эмблемой чего скульптура является, для какой выставки ее создавали и как перевозили.

Изначально открывшаяся как временная, Выставка стала очень популярной и в наши дни продолжает принимать гостей. Со временем, названия и профиль Выставки менялись. Новый павильон Космос с макетом ракеты «Восток» был открыт после полета Ю. А. Гагарина в космос.

Пережив непростые времена разрухи, Выставка возродилась вновь, вернув павильон Космос и некоторые республиканские павильоны. Гостей встречают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» и легендарная скульптура «Рабочий и колхозница».

При посещении ВДНХ вы узнаете, какие фильмы были сняты на ВДНХ, откуда возникла тема “Каменного цветка”, сколько девушек составляют фонтан “Дружба народов” и летал ли в космос “Буран”.

Окрестности ВДНХ с Аллей космонавтов, музеем космонавтики и памятникам космонавтам носят название «космического» района.