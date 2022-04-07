Космические тропы Москвы

От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия

Групповая
От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.

ВАЖНО! Для посещения музея необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или действительный отрицательный ПЦР-тест.
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • ВДНХ
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Скульптура «Рабочий и колхозница»
  • Павильон Космос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Район Останкино очень интересен благодаря удивительному соседству непохожих друг на друга объектов. Здесь можно увидеть иглу телебашни, знаменитый туристический объект - “монорельс”, Шереметьевский дворец, театр 18 века и храм 17 века. И конечно, ВДНХ и музей космонавтики.

В 1939 году Останкино из далекой окраины Москвы превращается в крупный культурный центр столицы. Открытие Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки стало значительным событием для СССР в предвоенные годы. Миллионы колхозников и рабочих состязались за право участвовать в этой выставке. В павильонах республик можно было увидеть новейшие достижения сельского хозяйства, промышленности и культуры молодой страны.

Олицетворяя новую счастливую жизнь, Останкино был городом-мечтой.

Известная скульптура «Рабочий и колхозница» встречала гостей. Интересны факты из ее биографии: эмблемой чего скульптура является, для какой выставки ее создавали и как перевозили.

Изначально открывшаяся как временная, Выставка стала очень популярной и в наши дни продолжает принимать гостей. Со временем, названия и профиль Выставки менялись. Новый павильон Космос с макетом ракеты «Восток» был открыт после полета Ю. А. Гагарина в космос.

Пережив непростые времена разрухи, Выставка возродилась вновь, вернув павильон Космос и некоторые республиканские павильоны. Гостей встречают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» и легендарная скульптура «Рабочий и колхозница».

При посещении ВДНХ вы узнаете, какие фильмы были сняты на ВДНХ, откуда возникла тема “Каменного цветка”, сколько девушек составляют фонтан “Дружба народов” и летал ли в космос “Буран”.

Окрестности ВДНХ с Аллей космонавтов, музеем космонавтики и памятникам космонавтам носят название «космического» района.

Программа

ВДНХ, Фонтан «Каменный цветок», Скульптура «Рабочий и колхозница», Павильон Космос.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Билет в метро
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, воскресенье в 09:30

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