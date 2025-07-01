Кофе на последнем этаже небоскрёба, подземные лабиринты и прогулка по главной водной артерии столицы — как вам такая идея провести день? Вы узнаете, как мечта одного человека сделала Москву городом небоскрёбов. Увидите и запомните в лицо все высотки Москвы-Сити, научитесь их различать и раскроете секреты, спрятанные вверху и под землёй.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Водная часть: река и виды (30 минут)

Мы прокатимся на речном трамвайчике и оценим городские панорамы. С воды вы увидите Бородинский и Новоарбатский мосты, здание Правительства РФ, рассмотрите сталинскую высотку — гостиницу «Рэдиссон Коллекшн Москва» — и узнаете об истории создания Москвы-Сити.

Пешеходно-наземная часть: современные московские здания (40 минут)

Пройдёт среди небоскрёбов. Я расскажу, кто и как их строил. Мы поговорим о жильцах и работниках башен, современном искусстве, роботах Яндекса, беспилотных летающих такси, смотровых площадках Сити и людях, покоряющих вершины, — руферах, бейсерах, хайлайнерах и билдерах. Долгих остановок на одном месте не будет: экскурсия очень динамичная, как и сама жизнь в деловом центре.

Пешеходно-подземная часть: увидеть деловой комплекс изнутри (20 минут)

Мы затеряемся в лабиринтах тоннелей, никогда не видевших солнечного света. Вы узнаете, почему в Сити можно жить, никуда не выходя, какова протяжённость тоннелей подземного города, как все башни соединены под землёй, а также об устройстве подземных этажей и повседневной жизни Сити.

Воздушно-космическая часть: оказаться в высотке Сити

При желании вы сможете прокатиться на скоростном лифте, выпить чашечку ароматного кофе или сделать другой заказ в ресторане одного из стеклянных гигантов, полюбоваться панорамами столицы с высоты.

Организационные детали