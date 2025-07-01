Увидите и запомните в лицо все высотки Москвы-Сити, научитесь их различать и раскроете секреты, спрятанные вверху и под землёй.
Описание водной прогулки
Водная часть: река и виды (30 минут)
Мы прокатимся на речном трамвайчике и оценим городские панорамы. С воды вы увидите Бородинский и Новоарбатский мосты, здание Правительства РФ, рассмотрите сталинскую высотку — гостиницу «Рэдиссон Коллекшн Москва» — и узнаете об истории создания Москвы-Сити.
Пешеходно-наземная часть: современные московские здания (40 минут)
Пройдёт среди небоскрёбов. Я расскажу, кто и как их строил. Мы поговорим о жильцах и работниках башен, современном искусстве, роботах Яндекса, беспилотных летающих такси, смотровых площадках Сити и людях, покоряющих вершины, — руферах, бейсерах, хайлайнерах и билдерах. Долгих остановок на одном месте не будет: экскурсия очень динамичная, как и сама жизнь в деловом центре.
Пешеходно-подземная часть: увидеть деловой комплекс изнутри (20 минут)
Мы затеряемся в лабиринтах тоннелей, никогда не видевших солнечного света. Вы узнаете, почему в Сити можно жить, никуда не выходя, какова протяжённость тоннелей подземного города, как все башни соединены под землёй, а также об устройстве подземных этажей и повседневной жизни Сити.
Воздушно-космическая часть: оказаться в высотке Сити
При желании вы сможете прокатиться на скоростном лифте, выпить чашечку ароматного кофе или сделать другой заказ в ресторане одного из стеклянных гигантов, полюбоваться панорамами столицы с высоты.
Организационные детали
- Посещение ресторана после экскурсии проходит без сопровождения гида, при соблюдении дресс-кода заведения (исключены спортивные вещи, майки, шорты) и при наличии свободных мест. Цена кофе 430-650 ₽
- Проезд на речном трамвайчике (аквабусе) оплачивается самостоятельно при посадке на электросудно. При оплате банковской картой 120 ₽ будни, 150 ₽ выходные и праздники; при оплате картой «Тройка» соответственно 100/120₽ или бесплатно, если карта на 30, 90 или 365 дней. Проезд на аквабусе бесплатный для детей до 7 лет.
Рекомендую!
После экскурсии по совету Сергея пошли в ресторан Sixty на 62 этаж. Завораживает. Туман добавил свою изюминку видам.