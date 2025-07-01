Мои заказы

Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе

Увидеть город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Кофе на последнем этаже небоскрёба, подземные лабиринты и прогулка по главной водной артерии столицы — как вам такая идея провести день? Вы узнаете, как мечта одного человека сделала Москву городом небоскрёбов.

Увидите и запомните в лицо все высотки Москвы-Сити, научитесь их различать и раскроете секреты, спрятанные вверху и под землёй.
5
355 отзывов
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе© Сергей
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе© Сергей
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе© Сергей
Ближайшие даты:
23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

Водная часть: река и виды (30 минут)

Мы прокатимся на речном трамвайчике и оценим городские панорамы. С воды вы увидите Бородинский и Новоарбатский мосты, здание Правительства РФ, рассмотрите сталинскую высотку — гостиницу «Рэдиссон Коллекшн Москва» — и узнаете об истории создания Москвы-Сити.

Пешеходно-наземная часть: современные московские здания (40 минут)

Пройдёт среди небоскрёбов. Я расскажу, кто и как их строил. Мы поговорим о жильцах и работниках башен, современном искусстве, роботах Яндекса, беспилотных летающих такси, смотровых площадках Сити и людях, покоряющих вершины, — руферах, бейсерах, хайлайнерах и билдерах. Долгих остановок на одном месте не будет: экскурсия очень динамичная, как и сама жизнь в деловом центре.

Пешеходно-подземная часть: увидеть деловой комплекс изнутри (20 минут)

Мы затеряемся в лабиринтах тоннелей, никогда не видевших солнечного света. Вы узнаете, почему в Сити можно жить, никуда не выходя, какова протяжённость тоннелей подземного города, как все башни соединены под землёй, а также об устройстве подземных этажей и повседневной жизни Сити.

Воздушно-космическая часть: оказаться в высотке Сити

При желании вы сможете прокатиться на скоростном лифте, выпить чашечку ароматного кофе или сделать другой заказ в ресторане одного из стеклянных гигантов, полюбоваться панорамами столицы с высоты.

Организационные детали

  • Посещение ресторана после экскурсии проходит без сопровождения гида, при соблюдении дресс-кода заведения (исключены спортивные вещи, майки, шорты) и при наличии свободных мест. Цена кофе 430-650 ₽
  • Проезд на речном трамвайчике (аквабусе) оплачивается самостоятельно при посадке на электросудно. При оплате банковской картой 120 ₽ будни, 150 ₽ выходные и праздники; при оплате картой «Тройка» соответственно 100/120₽ или бесплатно, если карта на 30, 90 или 365 дней. Проезд на аквабусе бесплатный для детей до 7 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет933 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Киевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 8434 туристов
Меня зовут Сергей. Со студенческих лет люблю узнавать и собирать интересные факты и истории о любимом городе. Сначала делился своими знаниями только с друзьями, поэтому до сих пор мои экскурсии — это дружеские прогулки, на которых всегда царят яркие эмоции, позитивный настрой и живое общение. В наличии историческое образование, аккредитация Комитета по туризму города Москвы и всегда хорошее настроение.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 355 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
354
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Юлия)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Юлия)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Юлия)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Юлия)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Юлия)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Юлия)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Яровая)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Яровая)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Екатерина)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Екатерина)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Екатерина)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Екатерина)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Екатерина)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Екатерина)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Екатерина)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Елена)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Елена)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Быстрова)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Быстрова)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Быстрова)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Быстрова)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Елена)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Елена)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Елена)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Кинаш)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Кинаш)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Кинаш)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Кинаш)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Мария)Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе (Мария)
Ю
Юлия
1 июл 2025
Отличная познавательная экскурсия. Спасибо гиду Сергею, интересно и с душой.
Дата посещения: 1 июля 2025
В
Валентина
29 июн 2025
Начать экскурсию с прогулки на речном трамвайчике и попасть в Москва-Сити, этот город будущего, по воде - это прекрасное начало экскурсии. Благодаря гиду Сергею узнала много интересного об истории создания Москва-Сити, о его сегодня, о проектах на будущее, и, просто занимательные факты о жизни Москва-сити. Спасибо!!!!
Дата посещения: 26 июня 2025
М
Марианна
10 апр 2025
Огромная благодарность Сергею за тёплую экскурсию, несмотря на ненастную погоду) Всё было чётко и удобно организовано. Каждому участнику группы уделено внимание. Информация подавалась легко, с юмором и даже с интерактивными элементами. Выбрала эту экскурсию, чтобы получился запоминающийся День рождения. Не пожалела) С уважением, Марианна.
Дата посещения: 9 апреля 2025
Ю
Юлия
28 окт 2025
Это было великолепно.
Рекомендую!
После экскурсии по совету Сергея пошли в ресторан Sixty на 62 этаж. Завораживает. Туман добавил свою изюминку видам.
Это было великолепно.Это было великолепно.Это было великолепно.Это было великолепно.Это было великолепно.Это было великолепно.
Яровая
Яровая
25 окт 2025
Сергей очень интересно и доходчиво рассказывает, экскурсия была очень интересной.
Сергей очень интересно и доходчиво рассказывает, экскурсия была очень интересной.Сергей очень интересно и доходчиво рассказывает, экскурсия была очень интересной.
М
Мария
23 окт 2025
Отличная экскурсия! Сергей очень интересно рассказал о создании квартала Москва-сити и каждом отдельном небоскребе, а также познакомил с видами Москвы из окон "аквабуса".
Е
Екатерина
22 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!
Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно, легко. Спасибо!
Е
Елена
21 окт 2025
Прекрасный гид Сергей,интересная подача материала.
И
Ирина
21 окт 2025
Экскурсия превзошла мои ожидания. Сергей великолепен! . Все по теме, интересно, замечательно, не утомительно. Обязательно порекомендую своим друзьям.
Е
Екатерина
20 окт 2025
Прекрасная экскурсия, очень интересный маршрут, удивительный гид, которые все знает)) всем рекомендую
Е
Елена
11 окт 2025
Побывали на экскурсии с гидом Сергеем, экскурсия оказалась очень хорошей, познавательной, время прошло незаметно, очень рекомендую
Побывали на экскурсии с гидом Сергеем, экскурсия оказалась очень хорошей, познавательной, время прошло незаметно, очень рекомендуюПобывали на экскурсии с гидом Сергеем, экскурсия оказалась очень хорошей, познавательной, время прошло незаметно, очень рекомендую
Быстрова
Быстрова
11 окт 2025
Ещё одна экскурсия с Сергеем. Ещё один чудесный день в копилку впечатлений! Рекомендую от души. Сергей профессионал, чуткий, добрый человек и очень талантливый и интересный экскурсовод! Маршрут комфортный, зрелищный, заряжайте накануне телефон)
Ещё одна экскурсия с Сергеем. Ещё один чудесный день в копилку впечатлений! Рекомендую от души. СергейЕщё одна экскурсия с Сергеем. Ещё один чудесный день в копилку впечатлений! Рекомендую от души. СергейЕщё одна экскурсия с Сергеем. Ещё один чудесный день в копилку впечатлений! Рекомендую от души. СергейЕщё одна экскурсия с Сергеем. Ещё один чудесный день в копилку впечатлений! Рекомендую от души. Сергей
Е
Елена
10 окт 2025
Отличная экскурсия!!!
Отличная экскурсия!!!Отличная экскурсия!!!Отличная экскурсия!!!
Н
Наталья
10 окт 2025
Приехали из Нижнего Новгорода и на 7 октября записались на экскурсию. Сергей прекрасно провёл экскурсию "К небоскрёбам по Москве-реке". Харизматичный,знающий,увлечённый. Почерпнули много полезной,интереснейшей информации. Несмотря на моросивший дождь,совершенно не хотелось расходиться после,с удовольствием бы слушали и слушали ещё. Остались в полном восторге от маленького путешествия. Рекомендуем. Огромное спасибо!
Л
Лилия
10 окт 2025
Понимаю теперь, почему у Сергея рейтинг 4,9. Интересно, познавательно, душевно. Как будто не с экскурсоводом, а со старым приятелем совершили прогулку. Искреннее спасибо!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

«Москва-Сити» со всех сторон
Пешая
2.5 часа
906 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
12 ноя в 15:00
13 ноя в 11:00
1000 ₽ за человека
«Москва-Сити»: экскурсия с фотографом
Пешая
1 час
97 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Галереи Эволюция
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия от инсайдера Москва-Сити (билет на башню «ОКО» включён)
Пешая
2 часа
5 отзывов
Билеты
Экскурсия от инсайдера Москва-Сити (билет на башню «ОКО» включён)
Увидеть небоскрёбы с неожиданного ракурса и разглядеть их индивидуальность
Начало: У станции метро «Деловой центр»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
3000 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве