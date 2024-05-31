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Квест
1.5 часа
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380₽ за билет
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Останкино и ВДНХ: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открыв историю Останкино и ВДНХ, вкусив знаменитые пончики
Начало: В районе метро ВДНХ
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Билеты
1 час
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Отправиться в космическую одиссею, не покидая нашей планеты
Начало: Около Музея космонавтики
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Индивидуальная
7.5 часов
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Познакомиться с покорителями космоса и оказаться на орбитальной станции с помощью VR-очков
Начало: В районе метро ВДНХ
13 июня в 10:30
18 июня в 17:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
Начало: От арки главного входа ВДНХ
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В музей космонавтики всей семьёй
Узнать о покорении космоса, «невесомом» быте космонавтов и судьбе щенков той самой Белки
Начало: В районе ВДНХ
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Расписание: Четверг, воскресенье в 09:30
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
КосмосТур
Начало: Метро ВДНХ
Расписание: Суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
День рождения в Московском планетарии: «Праздник космического масштаба»
Начало: Красная площадь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
27 900₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия31 мая 2024Очень удобный сервис!
- ММария13 мая 2024Наши ребята (мальчики 5 лет и девочка 9 лет) с интересом ходили с Еленой. Экскурсия была адаптирована на возраст самых
- ЮЮлия1 мая 2024Замечательная экскурсия с Еленой. Сыну 7 лет, было интересно, совсем не скучно. Узнали много новых фактов, и просто получили удовольствие. Благодарю👍
- ЛЛариса16 апреля 2024Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с
- ВВладислава9 апреля 2024были на экскурсии в музее космонавтики с 7-летними детьми. Им все очень понравилось! Алена рассказывала великолепно. Очень жаль, что все так быстро закончилось. Не хватило 1,5 часов, чтобы посмотреть даже половину. Обязательно вернемся и снова к ней! Огромное спасибо!
- ЕЕвгений27 марта 2024Молодцы. Только очень быстро передвигались. Нам людям с ограниченными возможностями, трудно было поспевать за гидом.
- ИИрина20 марта 2024Потрясающе! Очень понравилась Алена - приятная, вежливая, эрудированная и современная женщина! Интересная подача материала детям. Рекомендую 100%.
- ДДанилина22 февраля 2024Все очень удобно! Дома купил и оформил, приехал в музей и не надо тратить время на покупку билетов. И сам музей интересен. Ребёнок в восторге. Ходи и смотри, что интересно и сколько хочешь. В музее уютно!
- ААнна15 января 2024Огромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первых минут стало понятно, что
- ААлеся12 января 2024Умный и грамотный экскурсовод Елена, очень познавательная экскурсия и для ребенка и для взрослых, 2 часа пролетели как один миг,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Космос»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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