Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить? Вы увидите то, на что раньше не обращали внимания, по-новому взглянете на легендарные достопримечательности Красной площади, попробуете разгадать ее загадки, узнаете любопытные факты и легенды.
Внимание: экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Красную площадь самостоятельно.
Важные детали
- До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
- После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
- Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
- Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.