Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка

Красная площадь на 36O°

Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • Мавзолей В. И. Ленина
  • Спасская башня
  • Собор Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • ГУМ
Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить? Вы увидите то, на что раньше не обращали внимания, по-новому взглянете на легендарные достопримечательности Красной площади, попробуете разгадать ее загадки, узнаете любопытные факты и легенды.
Внимание: экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Красную площадь самостоятельно.
Важные детали
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
  • Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
  • Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест «Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место» в приложении «Questeri». Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • скачивайте приложение
  • загружайте квест и отправляйтесь навстречу приключениям!
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятник маршалу Жукову, Манежная площадь, Москва
Завершение: Красная площадь, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любое удобное время

Questeri
Questeri
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные🕵️Квесты

Еще несколько похожих предложений в Москве

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
4.7
344
1ч 30м
550
за 1 чел.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Вы увидите главные достопримечательности Москвы: мавзолей Ленина, Казанский собор, Манежную площадь...
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Индивидуальный квест
4.7
7
5 800
за 1-5 чел.
Загадки Красной площади для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны собора Василия Блаженного
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Индивидуальный квест
5
5
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Устали от традиционных экскурсий с огромной толпой туристов
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Красная Площадь - сердце столицы
5
1
600
за 1 чел.
Красная Площадь - сердце столицы
На полуторачасовой прогулке по самому центру страны и столицы, вы узнаете, что Красную площадь можно...
Ежедневно в 12:00, 15:00, 19:00
Красная площадь за час
Индивидуальная экскурсия
4.8
38
1 200
за 1-15 чел.
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей
Индивидуальная экскурсия
4.9
138
4 500
за 1-10 чел.
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
500
за 1 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России — узнать больше о символах страны на прогулке
во вторник в 19:00, в пятницу в 18:00
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади (5 часов)
4.6
158
1 100
за 1 чел.
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади (5 часов)
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей Родины
Ежедневно в 11:30
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Индивидуальный квест
5
37
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
Индивидуальная экскурсия
5
1
5ч 30м
9 900
за 1-15 чел.
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
Пешеходная прогулка познакомит вас с наиболее впечатляющими и однозначно стоящими увидеть достопримечательностями...
Ежедневно в 10:00
Москва Эльдара Рязанова
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
8 600
за 1-20 чел.
Москва Эльдара Рязанова
Приглашаем вас в путешествие по знакомым московским улицам, посмотреть на них новым взглядом - взглядом...
Индивидуальная экскурсия, дата по запросу
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Индивидуальный квест
4.8
10
7 500
за 1-5 чел.
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
В интерактивном формате погрузиться в атмосферу и историю романа Булгакова

Questeri проводит ещё 4 экскурсии

Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы -...
Любое удобное время
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Индивидуальный квест
1 200
за 1-6 чел.
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить? Вы увидите то, на что раньше не обращали внимания,...
Любое удобное время
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы!...
Любое удобное время
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Древняя дорога на Смоленск, первая пешеходная улица, самая творческая улица столицы - так обычно...
Любое удобное время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺