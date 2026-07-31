Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

На прогулке ребята увидят самые главные строения Красной площади. Побывают у собора Василия Блаженного, узнают, какой памятник появился в Москве самым первым, и разберутся, для чего нужно Лобное место. А еще запомнят, что было на Спасской башне до установки звезды, какого размера куранты и кто в разное время жил около Кремля.
Волшебная шкатулка, секретный код и сладкие призы
Информация будет передана легко и увлекательно, чтобы дети не запутались в датах и личностях, а узнали новое и запомнили важные факты о Красной площади и истории Москвы. С помощью полученных знаний дети разгадают кроссворд и добудут секретный код, откроют волшебную шкатулку и придумают желания! Прогулка пройдет в интерактивном формате с необычными заданиями и играми. И конечно, ребята получат сладкие призы.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит только в границах Красной площади, на территорию Кремля мы не заходим. Провести по территории Кремля мы также не сможем, у нас нет соответствующих аккредитаций и полномочий.
Если вы хотите заказать квест-экскурсию на уже занятое время, то напишите нам, возможно, мы сможем найти экскурсовода и провести ее для вас
Стоимость от 6 и более детей — +1500 ₽/ребёнок к базовой стоимости независимо от числа участников
Стоимость экскурсии указана только за детей-участников. Взрослые/сопровождающие гуляют с нами бесплатно
Стоимость программы указана за 1-5 детей включительно и до 5 сопровождающих включительно. На группу до 10 детей обязателен минимум один сопровождающий.
Обращаем ваше внимание, что в определенные периоды (например, государственные праздники) доступ к некоторым объектам может быть ограничен, также возможны дополнительные перекрытия площади. Проведение квест-экскурсии в такие периоды возможно только с согласования и с учётом ограничений и перекрытий, за которые мы не несём ответственности. Всё, что сможем, мы покажем и расскажем. Также готовы предложить альтернативный маршрут, максимально приближенный к объектам показа. Также ограничения могут быть и в другие дни, но нас не ставят об этом в известность. В дни новогодних праздников и фестивалей доступ на площадь может быть через металлоискатели или частично ограничен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Жукову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4008 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог. читать дальшеуменьшить
Люблю работать с детьми и придумывать для них необычные квест-экскурсии. Я работаю с командой профессиональных гидов, поэтому за качество отвечаем.
Наша миссия — показать маленьким путешественникам Москву их глазами и изменить ваши представления о пеших прогулках.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Восторг!!! Карина - великолепный гид. Были с ребенком 8 лет. Наша непоседливая девочка была полностью вовлечена в экскурсию, которая проходила в виде игры с увлекательными заданиями, весело и динамично! У читать дальшеуменьшить
Карины оказалось множество дополнительных материалов, которые еще больше разнообразили и украсили экскурсию. В конце - честно заработанный приз для ребенка (и чуть-чуть для родителей)))!!! Дочка под впечатлением, и, самое главное, легко и просто, в игровой форме запомнилось все, что рассказала Карина! Очень рекомендую эту экскурсию!
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Г
Галина
Интересная, познавательная, не скучная экскурсия с замечательным гидом Кариной. Полтора часа пролетели как один миг. Ребенку и нам взрослым, было интересно, вовлечены были все участники.
Рекомендуем, такая прогулка по Красной площади не оставит вас равнодушными.
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Мария
У нас мальчики - 9 и 13 лет - оба с увлечением слушали, смотрели, щупали, искали и разгадывали загадки. При этом взрослым было не менее интересно! Крайне важно, что экскурсия была не в формате лекции, а в формате диалога, общения. Огромное спасибо Юлии за такое знакомство с сердцем столицы!!!
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Наталья
Прекрасная экскурсия для знакомства детей с основной достопримечательностью города. В лёгком формате, с разнообразными заданиями - играми: пощупать, понюхать, показать, найти и т. д., но при этом наполненная исторической информацией, читать дальшеуменьшить
достаточной для детского восприятия. Да и взрослые открыли для себя много нового о Красной площади. Это наша не первая экскурсия в подобном формате и у данного экскурсовода, поэтому ждали мероприятия с нетерпением, и ожидания оправдались. Спасибо большое Карине!
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И
Ирина
Нам очень понравилось! Дети в восторге! Услышали много интересных исторических фактов и все в игровой форме!!! Обязательно еще пойдем с Кариной!!! Спасибо большое!!!
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Ирина
Мы в восторге от квест-экскурсии и нашего гида Карины. Наши дети отыскали нулевой километр и узнали много интересных фактов о Красной площади (да и мы, взрослые тоже). Огромное спасибо за читать дальшеуменьшить
классную атмосферу во время экскурсии и сладкие призы по её окончанию. Экскурсия была просто великолепная. Наша семья без Вас никогда бы не сыграла в игру "Крокодил" на Красной Площади;) Было супер!
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