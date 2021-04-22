Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

История 📖 Красной площади легко и занимательно

На прогулке 👣 ребята увидят самые главные строения Красной площади. Побывают у собора Василия Блаженного, узнают, какой памятник появился в Москве самым первым, и разберутся, для чего нужно Лобное место. А еще запомнят, что было на Спасской башне до установки звезды, какого размера куранты и кто в разное время жил около Кремля.

Волшебная шкатулка, секретный код и сладкие призы

Информация будет передана легко и увлекательно, чтобы дети не запутались в датах и личностях, а узнали новое и запомнили важные факты о Красной площади и истории 📖 Москвы. С помощью полученных знаний дети разгадают кроссворд и добудут секретный код, откроют волшебную шкатулку и придумают желания! Прогулка 👣 пройдет в интерактивном формате с необычными заданиями и играми. И конечно, ребята получат сладкие призы, медали и грамоты участников.

Организационные детали