Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Детская квест-экскурсия по Красной площади

Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды

5
7 отзывов
Каринэ
Каринэ – представитель из Москвы
На весёлой и познавательной экскурсии 🧭 ребята узнают об истории 📖 Красной площади, отыщут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и попробуют себя в необычной роли.

Мы вспомним, как площадь называли в древности, что на ней было раньше, и поговорим о событиях наших дней.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Детская квест-экскурсия по Красной площади

Что вас ожидает

История 📖 Красной площади легко и занимательно
На прогулке 👣 ребята увидят самые главные строения Красной площади. Побывают у собора Василия Блаженного, узнают, какой памятник появился в Москве самым первым, и разберутся, для чего нужно Лобное место. А еще запомнят, что было на Спасской башне до установки звезды, какого размера куранты и кто в разное время жил около Кремля.

Волшебная шкатулка, секретный код и сладкие призы
Информация будет передана легко и увлекательно, чтобы дети не запутались в датах и личностях, а узнали новое и запомнили важные факты о Красной площади и истории 📖 Москвы. С помощью полученных знаний дети разгадают кроссворд и добудут секретный код, откроют волшебную шкатулку и придумают желания! Прогулка 👣 пройдет в интерактивном формате с необычными заданиями и играми. И конечно, ребята получат сладкие призы, медали и грамоты участников.

Организационные детали

  • Все сопровождающие взрослые гуляют с нами бесплатно
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно проведение экскурсий в будние дни и для большего числа участников по договоренности
Начало и место завершения
🚩 на Красной площади
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Детская квест-экскурсия по Красной площади

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Каринэ
Каринэ
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог. Люблю работать с детьми и придумывать для них необычные квест-экскурсии. Я работаю с командой профессиональных гидов, поэтому за качество отвечаем. Наша миссия: показать маленьким путешественникам Москву их глазами и изменить ваши представления о пеших прогулках.
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7 реальных отзывов от туристов

22 апр 2021
Огромное спасибо Каринэ за квест, экскурсию, информацию! Это было потрясающе. Информация была подана очень доступно и интересно. И элемент, завершающий квест с открыванием волшебной шкатулки, тоже имел значение для детей ) И ещё была очень приятной забота о нас. На улице было немного прохладно, но горячий чай с конфетами от Каринэ согрел) Спасибо!!!!
11 апр 2021
Большое спасибо Карине за замечательную и познавательную экскурсию! И детям, и взрослым очень понравилось и каждый узнал что-то интересное. Отдельно хочется отметить внимание к деталям: красивые блокнотики с заданиями, альбом с фотографиями и рисунками исторических мест и памятников, шкатулка со вкусными призами! Обязательно прогуляемся еще раз в компании с Кариной!
30 авг 2020
Отличный отличный вариант для первого знакомства ребенка с историей и новым для него форматом досуга -экскурсией. На экскурсии была приятная дружелюбная атмосфера. Карина уделила внимание всем даже самым стеснительным. Никого не забывала. Впечатления остались только самые приятные.
9 авг 2020
Экскурсия очень понравилась, все в игровой форме, не утомительная для ребенка и родителей, очень теплое отношение экскурсовода, в конце сундучок и сюрпризы!) Ребенок доволен, рассказывает бабушке! Спасибо Карине, ещё вернёмся!)♥️
15 июл 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид Карина очень доступно и подробно рассказывала. Интересная экскурсия. Рекомендую
19 мая 2019
Интересный формат экскурсии: ребусы, загадки, много новой информации. Дочка была в восторге!
16 мая 2019
Самое главное, что детям понравилось. Было не скучно!!! Информации достаточно для детского восприятия, дети сами искали ответы на многие вопросы. Задания были интересные, несложные, но любопытные. Экскурсовод слышала детей, давала возможность высказаться каждому. Ну, и дети есть дети, сладкий приз в конце всегда приятен. Хороший баланс между квестом-развлечением и познавательной экскурсией. Есть желание сходить на другие экскурсии и посоветовать эту друзьям и знакомым. Спасибо экскурсоводу Карине!

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