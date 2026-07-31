Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

На весёлой и познавательной экскурсии ребята узнают об истории Красной площади, отыщут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и попробуют себя в необычной роли. Мы вспомним, как площадь называли в древности, что на ней было раньше, и поговорим о событиях наших дней.

Описание экскурсии

История Красной площади легко и занимательно

На прогулке ребята увидят самые главные строения Красной площади. Побывают у собора Василия Блаженного, узнают, какой памятник появился в Москве самым первым, и разберутся, для чего нужно Лобное место. А еще запомнят, что было на Спасской башне до установки звезды, какого размера куранты и кто в разное время жил около Кремля.

Волшебная шкатулка, секретный код и сладкие призы

Информация будет передана легко и увлекательно, чтобы дети не запутались в датах и личностях, а узнали новое и запомнили важные факты о Красной площади и истории Москвы. С помощью полученных знаний дети разгадают кроссворд и добудут секретный код, откроют волшебную шкатулку и придумают желания! Прогулка пройдет в интерактивном формате с необычными заданиями и играми. И конечно, ребята получат сладкие призы.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит только в границах Красной площади, на территорию Кремля мы не заходим. Провести по территории Кремля мы также не сможем, у нас нет соответствующих аккредитаций и полномочий.

Если вы хотите заказать квест-экскурсию на уже занятое время, то напишите нам, возможно, мы сможем найти экскурсовода и провести ее для вас

Стоимость от 6 и более детей — +1500 ₽/ребёнок к базовой стоимости независимо от числа участников

Стоимость экскурсии указана только за детей-участников. Взрослые/сопровождающие гуляют с нами бесплатно

Стоимость программы указана за 1-5 детей включительно и до 5 сопровождающих включительно. На группу до 10 детей обязателен минимум один сопровождающий.

Обращаем ваше внимание, что в определенные периоды (например, государственные праздники) доступ к некоторым объектам может быть ограничен, также возможны дополнительные перекрытия площади.

Проведение квест-экскурсии в такие периоды возможно только с согласования и с учётом ограничений и перекрытий, за которые мы не несём ответственности. Всё, что сможем, мы покажем и расскажем. Также готовы предложить альтернативный маршрут, максимально приближенный к объектам показа.

Также ограничения могут быть и в другие дни, но нас не ставят об этом в известность.

В дни новогодних праздников и фестивалей доступ на площадь может быть через металлоискатели или частично ограничен.