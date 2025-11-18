Мои заказы

60 секретов Красной площади за час: зимняя групповая экскурсия

60 секретов Красной площади за час
Красная площадь имеет богатейшую историю, наполнена тайнами и секретами.

Вы услышите бой курантов и увидите смену почётного караула, прогуляетесь по брусчатке Красной площади, по Манежной площади и Александровскому саду.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
2 отзыва
60 секретов Красной площади за час: зимняя групповая экскурсия
60 секретов Красной площади за час: зимняя групповая экскурсия
60 секретов Красной площади за час: зимняя групповая экскурсия

Описание экскурсии

Вы узнаете более 60-ти секретов главной площади страны, в том числе:

  • где на Красной площади был зарыт древнейший клад;
  • тайны бронзового маршала Жукова, охраняющего вход на площадь;
  • куда пропал остров, на котором стоит Московский Кремль;
  • в какой башне Кремля была «пыточная»;
  • как площадь прятали от врагов;
  • где здесь делали деньги и где сейчас их выбрасывают;
  • почему в старину на площади не свистели;

• как от Красной площади пройти к чёрту на куличики. Важная информация:

Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.

Согласно раписанию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Могила Неизвестного солдата
  • Воскресенские ворота
  • Иверская часовня
  • Исторический музей
  • ГУМ
  • Казанский собор
  • Мавзолей Ленина
  • Лобное место
  • Храм Василия Блаженного
  • Спасская башня
  • Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Радиогид с наушником каждому (для усиления звука)
  • Показ дополнительных материалов с планшета
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: У Спасской башни Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно раписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Поэтому
  • Пожалуйста
  • Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Сергей
18 ноя 2025
Чудесная экскурсия, всем советую! Спасибо гиду Сергею🙏
Е
Елена
18 ноя 2025
Мне понравилось. Содержательно, много нового, и гид с прекрасным чувством юмора))

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Пешая
1 час
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Откройте для себя величие Красной площади и тайны Александровского сада, наслаждаясь историей и культурой столицы в компании опытного гида
Начало: У касс Кремля внутри сада
12 дек в 18:00
19 дек в 18:00
650 ₽ за человека
Москва за 5 часов: must-see обзорная и Красная площадь
На автобусе
5 часов
-
15%
1221 отзыв
Групповая
Москва за 5 часов: must-see обзорная и Красная площадь
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1445 ₽1700 ₽ за человека
Легенды Красной площади
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5490 ₽ за всё до 37 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве