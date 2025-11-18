Красная площадь имеет богатейшую историю, наполнена тайнами и секретами.
Вы услышите бой курантов и увидите смену почётного караула, прогуляетесь по брусчатке Красной площади, по Манежной площади и Александровскому саду.
Описание экскурсии
Вы узнаете более 60-ти секретов главной площади страны, в том числе:
- где на Красной площади был зарыт древнейший клад;
- тайны бронзового маршала Жукова, охраняющего вход на площадь;
- куда пропал остров, на котором стоит Московский Кремль;
- в какой башне Кремля была «пыточная»;
- как площадь прятали от врагов;
- где здесь делали деньги и где сейчас их выбрасывают;
- почему в старину на площади не свистели;
• как от Красной площади пройти к чёрту на куличики. Важная информация:Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
Согласно раписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Могила Неизвестного солдата
- Воскресенские ворота
- Иверская часовня
- Исторический музей
- ГУМ
- Казанский собор
- Мавзолей Ленина
- Лобное место
- Храм Василия Блаженного
- Спасская башня
- Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Радиогид с наушником каждому (для усиления звука)
- Показ дополнительных материалов с планшета
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: У Спасской башни Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно раписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
С
Сергей
18 ноя 2025
Чудесная экскурсия, всем советую! Спасибо гиду Сергею🙏
Е
Елена
18 ноя 2025
Мне понравилось. Содержательно, много нового, и гид с прекрасным чувством юмора))
