Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково

Открыть секреты самой необычной церкви Подмосковья и погрузиться в историю имения

4.5
2 отзыва
Всего в получасе от Москвы притаился заповедный уголок, от которого веет дальними странами, скалистыми ущельями и ушедшими эпохами.

Вместе мы разведаем живописные тропы усадьбы Быково, проникнем в хитросплетения истории, вспомним о зодчих, императорах и поэтах.

А главное — разгадаем тайны Владимирской церкви, которая пронзает небо готическими шпилями.
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
Магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково

Что вас ожидает

Островок готики в усадьбе Быково

«Стрельчатые окна, пилястры, устремленные в высь башенки, все это необычно по сравнению с округлыми формами наших национальных храмов… Такой церкви больше шел бы черный пейзаж с синеющими ущельями и сверкающими снегами» — так храм в Быково описан в «Путеводителе по пригородным и дачным местностям» 1914 года.

Белая лебедь. Чужестранка. Снежная королева. Оказавшись здесь, вы несомненно поддадитесь очарованию Владимирской церкви — жемчужины русского романтизма, которую в разные времена приписывали то Баженову, то Казакову, то кому-то из их учеников. Рядом, на высоком берегу старицы Быковки, мы полюбуемся ландшафтным липовым парком. А под сенью старинных лиственниц рассмотрим чудесный особняк, в облике которого драматично сочетаются уточненная красота и заброшенность.

Караван захватывающих историй

Вот уже 200 с лишним лет белоснежная церковь безмолвно хранит свои тайны — некоторые из них откроются вам на прогулке. Вы узнаете, какие выдающиеся люди гуляли по аллеям Быково, какие инженерные проекты воплощались в усадьбе и как причудливо сплетались и расходились здесь судьбы. А еще разберемся:

  • за что князю Михаилу Измайлову пожаловали пост губернатора и поместье Быково;
  • отчего Василия Баженова считают самым невезучим русским зодчим 18 века;
  • кому из обитательниц поместья посвящал восхищенные стихи Пушкин, а кому — Лермонтов;
  • что символизируют восемь готических шпилей на куполе церкви;
  • и кто из будущих императоров сбегал в с. Быково от своей царственной матушки.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Быково. Добраться сюда из Москвы можно на личном транспорте или пригородных автобусах № 441, 424, 478 от метро «Котельники» до остановки «Храм» (30-40 мин в пути).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Село Быково, Владимирский храм
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой. » — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. Приглашаю вас на волнующее свидание с Москвой, ее соседями и городами Золотого Кольца. Я обещаю яркие эмоции и гостям столицы, и землякам! Малоизвестные исторические факты и городские легенды, стихи и песни, редкие фото и репродукции, шутки и загадки… А в подарок — атмосферные фото с наилучших ракурсов, сделанные на профессиональную камеру и ваши смартфоны.
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2 настоящих отзыва от туристов

Ю
26 окт 2021
Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по очень необычному месту. Желающим посетить данные места важно знать, что второй этаж храма на реконструкции, туда попасть не получится. Усадьба заброшена, туда тоже никого не пускают.
Т
11 окт 2021
Светлана - превосходный экскурсовод, с глубоким знанием истории и поэзии. В легкой живой форме повествовала она о хозяевах усадьбы со множеством интересных фактов, событий из их жизни и жизни царственных особ и поэтов. Мы словно побывали у них в гостях. С удовольствием буду рекомендовать ее своим друзья и близким.

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