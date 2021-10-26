Что вас ожидает

Островок готики в усадьбе Быково

«Стрельчатые окна, пилястры, устремленные в высь башенки, все это необычно по сравнению с округлыми формами наших национальных храмов… Такой церкви больше шел бы черный пейзаж с синеющими ущельями и сверкающими снегами» — так храм в Быково описан в «Путеводителе по пригородным и дачным местностям» 1914 года.

Белая лебедь. Чужестранка. Снежная королева. Оказавшись здесь, вы несомненно поддадитесь очарованию Владимирской церкви — жемчужины русского романтизма, которую в разные времена приписывали то Баженову, то Казакову, то кому-то из их учеников. Рядом, на высоком берегу старицы Быковки, мы полюбуемся ландшафтным липовым парком. А под сенью старинных лиственниц рассмотрим чудесный особняк, в облике которого драматично сочетаются уточненная красота и заброшенность.

Караван захватывающих историй

Вот уже 200 с лишним лет белоснежная церковь безмолвно хранит свои тайны — некоторые из них откроются вам на прогулке. Вы узнаете, какие выдающиеся люди гуляли по аллеям Быково, какие инженерные проекты воплощались в усадьбе и как причудливо сплетались и расходились здесь судьбы. А еще разберемся:

за что князю Михаилу Измайлову пожаловали пост губернатора и поместье Быково;

отчего Василия Баженова считают самым невезучим русским зодчим 18 века;

кому из обитательниц поместья посвящал восхищенные стихи Пушкин, а кому — Лермонтов;

что символизируют восемь готических шпилей на куполе церкви;

и кто из будущих императоров сбегал в с. Быково от своей царственной матушки.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Быково. Добраться сюда из Москвы можно на личном транспорте или пригородных автобусах № 441, 424, 478 от метро «Котельники» до остановки «Храм» (30-40 мин в пути).