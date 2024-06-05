Выходные за городом – экскурсии в Москве

Найдено 31 экскурсия в категории «Выходные за городом» в Москве, цены от 1 500 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белая магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410 за всё до 5 чел.
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600 за всё до 10 чел.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Переделкино и «шестидесятники»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
59 отзывов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500 за всё до 8 чел.
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
9 300 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850 за всё до 4 чел.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
16 000 за всё до 8 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000 за человека
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650 за человека
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: на площади Трех вокзалов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590 за всё до 3 чел.
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000 за всё до 8 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850 за всё до 4 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь, художественный музей и деревянное зодчество за 1 день
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
12 000 за всё до 8 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
20 000 за всё до 8 чел.
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Начало: У метро «Пражская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
Драйв. Адреналин. Крутые эмоции
Начало: на турбазе «Фотон»
Завтра в 21:00
9 июня в 09:00
12 990 за всё до 3 чел.
На сапах - по заповеднику в Архангельском
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
9 отзывов
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: В деревне Глухово
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
9 июня в 18:30
11 июня в 18:30
2 700 за человека
Над Москвой - на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
Над Москвой - на самолете
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: у аэродрома Мячково (Раменский район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 500 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3600030 600 за всё до 4 чел.
33 коровы: один день на счастливой ферме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632 за человека
Однодневный круиз в «Бухту радости»
⛴ На теплоходе
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890 за человека
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У метро Домодедовская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
121537 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    28 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
    читать дальше

    вопросы мы получили исчерпывающие ответы. До парка "Патриот" и Храма вооруженных сил и обратно нас доставили на комфортабельном автомобиле. Организация на высшем уровне. Владимир профессионально и добросовестно провёл экскурсию. Было дано очень много информации. Большое спасибо Владимиру! Рекомендую посетить экскурсию с Владимиром!

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    На сапах - по заповеднику в Архангельском
    Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
    читать дальше

    - что не считают минуты. Мы немножко задержались с выходом на воду из-за опаздывающих членов группы - но пробыли на воде даже дольше обещанных двух часов. Прогулка лёгкая, ненапряжная, с отдыхом на воде. С воды видно дворец и парк усадьбы Архангельское. Чудесный день получился, спасибо Байдарошной, и лично Павлу, который нас встречал, и Николаю, который был нашим инструктором. Обязательно придем ещё на другие прогулки. Удачи и процветания Байдарошной!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
  • А
    Алла
    2 июня 2024
    Белая магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
    Очень благодарны Светлане за чудесную экскурсию! Светлана провела с нами вместо обговоренных 2 часов три с половиной, и если бы
    читать дальше

    не надвигающаяся гроза, мы бы гуляли дольше. Именно гуляли, потому как формат экскурсии больше напоминал прогулку с увлеченным историей этого места человеком. А еще это напоминало приключение, ведь мы даже внутрь дворца усадьбы попали, хотя дворец закрыт! Столько у Светланы приготовлено историй, фотографий, стихотворений! Мы увезли замечательные фото, Светлана и фотографом поработала, притом она знает прекрасные локации и ракурсы! Спасибо огромное за этот день!

    Очень благодарны Светлане за чудесную экскурсию! Светлана провела с нами вместо обговоренных 2 часов три сОчень благодарны Светлане за чудесную экскурсию! Светлана провела с нами вместо обговоренных 2 часов три сОчень благодарны Светлане за чудесную экскурсию! Светлана провела с нами вместо обговоренных 2 часов три с
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
    читать дальше

    Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен. День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена. Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить. Благодарю за высокое качество работы.

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Белая магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
    Это было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего дела. Несмотря на
    читать дальше

    то, что часть храма сейчас на реставрации, Светлана сумела нас погрузить в ту эпоху, и рассказать много интересного про владельцев усадьбы и их потомков. Экскурсия проходила в дружеской и приятной атмосфере, Светлана читала нам стихи, которые были посвящены владельцам усадьбы и их потомкам. Рассказала много фактов из истории тех времён. Мы очень рады, что нам попался такой необычайно начитанный и очень заинтересованный в своем деле эксурсовод. Это была не просто экскурсия - это было полное погружение в те времена и полное ощущение того, что ты знаком с владельцами усадьбы и гуляешь рядом с ними. Светлана, огромное Вам спасибо. Надеемся, что все Ваши планы сбудутся. Нельзя терять такое историческое наследие.

    Это было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего делаЭто было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего делаЭто было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего делаЭто было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего делаЭто было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего делаЭто было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего дела
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
    Экскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в пути. Атмосфера прогулки - неспешная,
    читать дальше

    созерцательная, сопровождаемая пением птиц, - погрузила нас в прошлое. Экскурсовод делилась не энциклопедической информацией, а личными воспоминаниями о людях, живших в писательском посёлке. Совет туристам: оставьте время перед возвращением в Москву для прогулки по Патриаршему подворью - красота необыкновенная!

    Экскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в путиЭкскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в путиЭкскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в путиЭкскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в пути
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Переделкино и «шестидесятники»
    Наталья провела очень интересную экскурсию по Переделкино, позволила окунуться в атмосферу творчества великих литераторов, была внимательна к нашим вопросам и с удовольствием на них отвечала. Экскурсия была познавательна, неспешна, очень комфортна.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выходные за городом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Белая магия русской готики: экскурсия по усадьбе Быково
  2. Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
  3. Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
  4. Переделкино и «шестидесятники»
  5. Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Выходные за городом" можно забронировать 31 экскурсию от 1 500 до 30 600 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 354 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 31 экскурсии в Москве на 2024 год по теме «Выходные за городом», 354 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам