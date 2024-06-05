1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: на площади Трех вокзалов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь, художественный музей и деревянное зодчество за 1 день
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Начало: У метро «Пражская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
Драйв. Адреналин. Крутые эмоции
Начало: на турбазе «Фотон»
Завтра в 21:00
9 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: В деревне Глухово
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
9 июня в 18:30
11 июня в 18:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Над Москвой - на самолете
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: у аэродрома Мячково (Раменский район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3600030 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632₽ за человека
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
скидка
35%
Групповая
13 часов
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У метро Домодедовская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
121537 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ААлександра3 июня 2024Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
- ЕЕлена2 июня 2024Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
- ААлла2 июня 2024Очень благодарны Светлане за чудесную экскурсию! Светлана провела с нами вместо обговоренных 2 часов три с половиной, и если бы
- ННаталья2 июня 202420 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
- ООльга31 мая 2024Это было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего дела. Несмотря на
- ТТатьяна30 мая 2024Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в пути. Атмосфера прогулки - неспешная,
- ММарина29 мая 2024Наталья провела очень интересную экскурсию по Переделкино, позволила окунуться в атмосферу творчества великих литераторов, была внимательна к нашим вопросам и с удовольствием на них отвечала. Экскурсия была познавательна, неспешна, очень комфортна.
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