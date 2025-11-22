Дом-коммуна текстильного института — один из самых ярких памятников авангарда в России.
На нашей экскурсии вы увидите, как в нем воплотились все принципы современной архитектуры: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и
Описание экскурсии
На экскурсии вы увидите:
- один из редких в Москве пандусов вместо лестницы;
- фрагменты оригинального стального каркаса дома;
• все архитектурные принципы авангарда, сформулированные Ле Корбюзье и воплощенные Николаевым. И узнаете:
- что такое дома-коммуны и удался ли этот эксперимент в советские 1920-е;
- какой распорядок дня предполагался для строителей светлого будущего;
- как здание дома-коммуны устроено изнутри и что позволило его построить;
- как отличить здания, конструктивистские только по форме, от зданий, конструктивистских по содержанию;
• как архитектурная утопия пережила столкновение с реальностью и почему здание так хорошо выглядит в наши дни. Важная информация:
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У главного входа в здание общежития НИТУ МИСИС по адресу 2-й Донской проезд, д. 9
Завершение: Возле дома-коммуны
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Часть экскурсии проходит на улице (около 45 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь
- Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия
- Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия
- На экскурсию допускаются участники 14 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
