Мои заказы

Машина для жилья: экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе

Дом-коммуна текстильного института — один из самых ярких памятников авангарда в России.

На нашей экскурсии вы увидите, как в нем воплотились все принципы современной архитектуры: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и
читать дальше

фасады, ленточные окна.

А еще узнаете, какие функции выполнял каждый из трех корпусов и как был устроен распорядок дня студента в 1930-х. Кстати, сегодня в здании по-прежнему общежитие: там живут аспиранты МИСиС.

Машина для жилья: экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Машина для жилья: экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Машина для жилья: экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе

Описание экскурсии

На экскурсии вы увидите:

  • один из редких в Москве пандусов вместо лестницы;
  • фрагменты оригинального стального каркаса дома;

• все архитектурные принципы авангарда, сформулированные Ле Корбюзье и воплощенные Николаевым. И узнаете:

  • что такое дома-коммуны и удался ли этот эксперимент в советские 1920-е;
  • какой распорядок дня предполагался для строителей светлого будущего;
  • как здание дома-коммуны устроено изнутри и что позволило его построить;
  • как отличить здания, конструктивистские только по форме, от зданий, конструктивистских по содержанию;

• как архитектурная утопия пережила столкновение с реальностью и почему здание так хорошо выглядит в наши дни. Важная информация:

  • Часть экскурсии проходит на улице (около 45 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
  • Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.
  • Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия.
  • На экскурсию допускаются участники 14 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено!

См. расписание

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У главного входа в здание общежития НИТУ МИСИС по адресу 2-й Донской проезд, д. 9
Завершение: Возле дома-коммуны
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Часть экскурсии проходит на улице (около 45 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь
  • Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия
  • Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия
  • На экскурсию допускаются участники 14 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Доходные дома: уют и роскошь столицы
Пешая
2 часа
143 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
29 ноя в 11:00
1665 ₽ за человека
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Пешая
2.5 часа
96 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Особенные дома Москвы
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
23 ноя в 10:30
25 ноя в 10:30
2550 ₽ за человека
5 домов на Патриарших прудах
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
5 домов на Патриарших прудах
Начало: Аллея Архитектора Шехтеля, у креста
Расписание: Экскурсия проходит на улице. Внутрь домов доступ отсутствует.
Сегодня в 09:00
24 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве