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Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора

Рассмотреть один из самых известных доходных домов Москвы и зайти в гости к его создателю
Приглашаем вас в самый-самый из всех доходных домов столицы! Это дом-мечта, в котором хотели жить многие. Дом, который избежал даже планов Ле Корбюзье по сносу центра, так как без него Москва — не Москва. Здесь бывали Ленин и Крупская, гостил Булгаков, и жил сам архитектор этого дома. Ах да! Мы зайдём в его квартиру.
5
3 отзыва
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Ближайшие даты:
21
июл
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Вы найдёте мистических зверей, плясунов и одну летучую мышь, которые спрятались в округе.
  • Узнаете, как были устроены доходные дома и по какому принципу разделялись пентхаус и второй этаж.
  • Отыщите колокол, который, никогда не звонил — или звонил?
  • Услышите, кто жил под башенкой с часами и что там может появиться в любой момент.
  • Разгадаете шокирующую тайну свинцовой коробочки в фундаменте дома — её наполнили монетами, окропили святой водой и залили жиром. Но зачем?
  • Сравните дом Лансере и дом страхового общества «Россия», чтобы выяснить, какой из них более великий и почему.

А ещё вы:

  • Приценитесь — сколько бы стоила квартирка в этом доме сегодня.
  • Зайдёте в гости к архитектору дома, где рассмотрите старинную мебель и глазурованный камин.
  • За чашечкой чая обсудите красивую жизнь в сказочной Москве на рубеже веков.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст 14 +.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
25 мая 2025
Понравилось живое общение!
Понравилось живое общение!Понравилось живое общение!Понравилось живое общение!Понравилось живое общение!Понравилось живое общение!
М
7 апр 2025
Интересно было побывать внутри ри такого роскошного доходного дома. Старинная квартира, интересная история владельцев и ощущение, что побывал в прошлом веке.
Интересно было побывать внутри ри такого роскошного доходного дома. Старинная квартира, интересная история владельцев и ощущение,Интересно было побывать внутри ри такого роскошного доходного дома. Старинная квартира, интересная история владельцев и ощущение,Интересно было побывать внутри ри такого роскошного доходного дома. Старинная квартира, интересная история владельцев и ощущение,Интересно было побывать внутри ри такого роскошного доходного дома. Старинная квартира, интересная история владельцев и ощущение,
Е
9 мар 2025
Гид Анастасия интересно поведала о самом красивом доме Москвы, построенном в стиле эклектика: здесь и готика, и барокко, и т. п.. Часть экскурсии прошла в одной из квартир - это замечательная возможность окунуться в атмосферу быта обеспеченного человека, живущего 100 лет назад.

Входит в следующие категории Москвы

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