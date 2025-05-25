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Приглашаем вас в самый-самый из всех доходных домов столицы! Это дом-мечта, в котором хотели жить многие. Дом, который избежал даже планов Ле Корбюзье по сносу центра, так как без него Москва — не Москва. Здесь бывали Ленин и Крупская, гостил Булгаков, и жил сам архитектор этого дома. Ах да! Мы зайдём в его квартиру.