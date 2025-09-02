Мои заказы

«Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
Начало: М. Маяковская. Выход 4
Завтра в 11:00
3 окт в 17:30
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Гостиничные истории дореволюционной Москвы
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гостиничные истории дореволюционной Москвы
Начало: Моховая ул., 15/1с1 (гостиница «Националь»)
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Дом переехал: пешеходная экскурсия про передвижку домов
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 23 чел.
Дом переехал: пешеходная экскурсия про передвижку домов
Начало: М. «Охотный ряд», у памятника Станиславскому и Нем...
Расписание: См. расписание
Завтра в 19:00
28 сен в 15:00
1750 ₽ за человека
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике
Пешая
2 часа
Групповая
до 23 чел.
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике
Начало: М. "Белорусская", внутри корпуса БЦ "Большевик", Л...
Расписание: См. расписание
Завтра в 19:00
28 сен в 12:00
1750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 сентября 2025
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Отличная и очень познавательная экскурсия по главной улице Москвы – Тверской (бывшей улице Горького) и переулкам, которые на нее выходят.
    читать дальше

    Ольга грамотный, увлеченный экскурсовод, с хорошей правильной речью, приятным голосом, постаралась дать максимум информации, обращала внимание на незаметные обычному взгляду архитектурные детали, показывала здания в сравнении «было-стало». Несмотря на испортившуюся погоду (пошел дождь), экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно и мне и дочери-подростку. Экскурсию и гида посоветовала друзьям. Больше спасибо, Ольга!

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2025
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Все прекрасно! Гид молодчина, рассказывала интересно и современно! Не смотря на погоду, впечатления самые лучшие!
    Спасибо за прогулку!
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Ольга рассказывала интересно, узнали много нового. Спасибо!
  • О
    Ольга
    31 декабря 2024
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Очень впечатляющая экскурсия в сопровождении более чем компетентного экскурсовода.
    Ольга - одна из тех, на чьих прогулках надо побывать обязательно. Потому
    читать дальше

    что по факту вы будете вознаграждены сполна: увлекательный рассказ, хорошая дикция, знание истории каждого передвигающегося здания, умение показывать известное и обращать внимание на неприметное…
    В общем, все то, что обычно ждет экскурсант от хорошего гида. И даже больше.
    Огромное спасибо.

  • А
    Алинп
    18 ноября 2024
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    у меня была потрясающая экскурсия! Я была вип-гостем) Очень ценным ещё оказалось и то, что Вы не отказалась работать всего
    читать дальше

    с 1м человеком
    экскурсия была восхитительной! 2 часа пролетели незаметно - даже ужасная погода и дикий ветер не могли отвлечь моего внимания от Ваших рассказов! мне искренне приятно, что я попала к такому замечательному и глубокому человеку и профессионалу

    было интересно слушать все! и ещё я заметила, что Вы рассказывала такие вещи, которые у меня давно крутились вопросом в голове - как будто Вы читали мои мысли!

    я с удовольствием ещё присоединюсь к Вашим экскурсиям❤️🙏

  • О
    Оксана
    5 октября 2024
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Ольгой! 😊❤️ 2 часа пролетели незаметно, очень интересно и познавательно! Огромное спасибо Ольге за проведённый вечер🌺, даже дождик не омрачил нашу прогулку!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Ольга, спасибо за интереснейшую экскурсию по Тверской! 😊
    Очень ждём расписание на октябрь
  • А
    Алина
    7 сентября 2024
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно и весело, очень классно прогулялись и узнали много нового
  • А
    Алексей
    7 сентября 2024
    «Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
    Спасибо вам за экскурсию, было очень интересно!) Готовы побродить по Москве еще

