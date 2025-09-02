читать дальше

с 1м человеком

экскурсия была восхитительной! 2 часа пролетели незаметно - даже ужасная погода и дикий ветер не могли отвлечь моего внимания от Ваших рассказов! мне искренне приятно, что я попала к такому замечательному и глубокому человеку и профессионалу



было интересно слушать все! и ещё я заметила, что Вы рассказывала такие вещи, которые у меня давно крутились вопросом в голове - как будто Вы читали мои мысли!



я с удовольствием ещё присоединюсь к Вашим экскурсиям❤️🙏