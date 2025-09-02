Индивидуальная
до 10 чел.
«Как передвигали дома на Тверской» - авторская экскурсия
Начало: М. Маяковская. Выход 4
Завтра в 11:00
3 окт в 17:30
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гостиничные истории дореволюционной Москвы
Начало: Моховая ул., 15/1с1 (гостиница «Националь»)
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 23 чел.
Дом переехал: пешеходная экскурсия про передвижку домов
Начало: М. «Охотный ряд», у памятника Станиславскому и Нем...
Расписание: См. расписание
Завтра в 19:00
28 сен в 15:00
1750 ₽ за человека
Групповая
до 23 чел.
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике
Начало: М. "Белорусская", внутри корпуса БЦ "Большевик", Л...
Расписание: См. расписание
Завтра в 19:00
28 сен в 12:00
1750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 сентября 2025Отличная и очень познавательная экскурсия по главной улице Москвы – Тверской (бывшей улице Горького) и переулкам, которые на нее выходят.
- ННаталья10 апреля 2025Все прекрасно! Гид молодчина, рассказывала интересно и современно! Не смотря на погоду, впечатления самые лучшие!
Спасибо за прогулку!
- ООльга5 января 2025Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Ольга рассказывала интересно, узнали много нового. Спасибо!
- ООльга31 декабря 2024Очень впечатляющая экскурсия в сопровождении более чем компетентного экскурсовода.
Ольга - одна из тех, на чьих прогулках надо побывать обязательно. Потому
- ААлинп18 ноября 2024у меня была потрясающая экскурсия! Я была вип-гостем) Очень ценным ещё оказалось и то, что Вы не отказалась работать всего
- ООксана5 октября 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Ольгой! 😊❤️ 2 часа пролетели незаметно, очень интересно и познавательно! Огромное спасибо Ольге за проведённый вечер🌺, даже дождик не омрачил нашу прогулку!
- ТТатьяна24 сентября 2024Ольга, спасибо за интереснейшую экскурсию по Тверской! 😊
Очень ждём расписание на октябрь
- ААлина7 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно и весело, очень классно прогулялись и узнали много нового
- ААлексей7 сентября 2024Спасибо вам за экскурсию, было очень интересно!) Готовы побродить по Москве еще
