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Дачные дома спрятались среди столичной многоэтажной застройки.



А мы спрячемся среди них! Пройдём по улицам, названным в честь знаменитых художников, вдохнём садовый воздух и, конечно, рассмотрим домики. Вы узнаете историю этого места. Услышите, как посёлку удалось сохранить самобытность и точно ли здесь жили одни живописцы.