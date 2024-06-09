Улицы и дома посёлка художников «Сокол»

Погулять по дачному посёлку, не выезжая из Москвы
Дачные дома спрятались среди столичной многоэтажной застройки.

А мы спрячемся среди них! Пройдём по улицам, названным в честь знаменитых художников, вдохнём садовый воздух и, конечно, рассмотрим домики. Вы узнаете историю этого места. Услышите, как посёлку удалось сохранить самобытность и точно ли здесь жили одни живописцы.
Улицы и дома посёлка художников «Сокол»
Улицы и дома посёлка художников «Сокол»
Улицы и дома посёлка художников «Сокол»
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Храм Всех Святых во Всехсвятском — одну из «пизанских башен» Москвы
  • Центральную площадь в виде пятиконечной звезды
  • Дом-мастерскую художника Герасимова
  • Вологодскую избу, которую построили братья Веснены
  • Дом Ролана Быкова, в котором у мастера появился первый письменный стол

И многое другое!

Вы узнаете:

  • Где жил любимый художник Сталина и какие картины он писал для души
  • У кого в гостях бывал Алексей Толстой
  • Какие инновационные технологии применялись при строительстве посёлка и почему всё новое — это хорошо забытое старое
  • Какой дом пострадал от крушения самолёта «Максим Горький», и как с этим связан французский писатель Экзюпери
  • Почему в местном детском саду говорили только по-немецки
  • Сколько раз за сто лет посёлок пытались снести

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сокол»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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