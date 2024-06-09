Дачные дома спрятались среди столичной многоэтажной застройки.
А мы спрячемся среди них! Пройдём по улицам, названным в честь знаменитых художников, вдохнём садовый воздух и, конечно, рассмотрим домики. Вы узнаете историю этого места. Услышите, как посёлку удалось сохранить самобытность и точно ли здесь жили одни живописцы.
А мы спрячемся среди них! Пройдём по улицам, названным в честь знаменитых художников, вдохнём садовый воздух и, конечно, рассмотрим домики. Вы узнаете историю этого места. Услышите, как посёлку удалось сохранить самобытность и точно ли здесь жили одни живописцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Храм Всех Святых во Всехсвятском — одну из «пизанских башен» Москвы
- Центральную площадь в виде пятиконечной звезды
- Дом-мастерскую художника Герасимова
- Вологодскую избу, которую построили братья Веснены
- Дом Ролана Быкова, в котором у мастера появился первый письменный стол
И многое другое!
Вы узнаете:
- Где жил любимый художник Сталина и какие картины он писал для души
- У кого в гостях бывал Алексей Толстой
- Какие инновационные технологии применялись при строительстве посёлка и почему всё новое — это хорошо забытое старое
- Какой дом пострадал от крушения самолёта «Максим Горький», и как с этим связан французский писатель Экзюпери
- Почему в местном детском саду говорили только по-немецки
- Сколько раз за сто лет посёлок пытались снести
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сокол»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Привет, друзья! Меня зовут Анна, я родилась в Москве, окончила Университет культуры и Школу гидов. Люблю неочевидные локации, в которых скрыта невероятная красота. Научу вас подмечать детали и находить прекрасное. А также расскажу истории людей, которые жили и творили в столице. Имею подтверждённую Министерством туризма аккредитацию.Задать вопрос
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