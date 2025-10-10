Вместо привычных ресторанов и кино — попробуйте по-настоящему необычный формат свидания. Вас ждёт творческая атмосфера, керамика, романтика и эмоции, которые останутся в памяти надолго.
За пару часов вы освоите основы гончарного дела и создадите керамические изделия своими руками, а процесс станет не только увлекательным, но и очень сблизит вас.
За пару часов вы освоите основы гончарного дела и создадите керамические изделия своими руками, а процесс станет не только увлекательным, но и очень сблизит вас.
Описание мастер-класса
- Индивидуальная работа с мастером в технике ручной лепки
- Творческая и романтическая обстановка
- Все необходимые материалы для лепки, декора и росписи
- Обжиг и покрытие глазурью
- Памятное фото на ваш телефон и моментальная карточка на полароид
- Угощение на выбор: чай с тортиком или просекко с фруктами
Готовые работы можно будет забрать через 4 недели!
Организационные детали
- Программа для взрослых от 18 лет
- Если вы не из Москвы, может отправить ваше изделие почтой за дополнительную плату
- Мастер-класс для вас проведу я или другой человек из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Яузской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 35 туристов
Я мастер по лепке. Вместе с дружной командой мы проводим мастер-классы для детишек и взрослых. Творческие занятия успокаивают, заземляют и развивают фантазию. Приходите — и вы убедитесь в этом сами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
11 окт 2025
Прекрасный вариант для совместного времяпровождения. Очень комфортная и приятная атмосфера.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
3 дек в 13:00
10 дек в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Узнайте, что скрывается за фасадом столицы. Хулиганские хроники Москвы раскроют тайны кутежей и скандалов, от Есенина до Высоцкого
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 6 чел.