В нашей уютной студии вы расслабитесь и погрузитесь в самое душевное творчество — работу с глиной.
Под руководством мастера всего за несколько часов вы создадите парные кружки или другие изделия по вашему выбору. Свечи, романтическая музыка, гончарный круг — обещаем, получится незабываемое свидание!
Описание мастер-класса
Мастер обучит вас тонкостям работы с глиной, чтобы вы смогли создать замечательную керамику.
Вы сможете слепить парные или одинаковые кружки, тарелочки инь и ян или любые изделия на ваш выбор: боулы, подсвечники, вазы.
После лепки вы распишете изделия цветными ангобами, а далее их ждут два обжига и глазуровка.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютной творческой студии в Бутово
- Продолжительность мастер-класса — 1,5–2 ч
- Все материалы входят в стоимость. Вы будете работать с глиной и ангобами (красками по глине). Чтобы вы не испачкали одежду, мы выдадим вам фартуки
- Вы создадите свои уникальные глиняные изделия, далее они пройдут два обжига и глазуровку. Готовые изделия можно забрать через 4 недели
- Если вы из другого города, мы отправим ваши изделия транспортной компанией, доставка оплачивается вами отдельно
При бронировании, пожалуйста, выберите свой формат свидания
- Стандарт — мастер-класс на двоих с персональным мастером: 10 000 ₽
- Всё включено — мастер-класс на двоих с персональным мастером и угощениями (1 бутылка шампанского или вина и фрукты): 12 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Скобелевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваша команда гидов в Москве
Привет! Я — Алия. В нашей команде — настоящие профессионалы своего дела — художники, керамисты. А помимо этого мы — доброжелательные и чуткие мастера, и уделяем большое внимание созданию комфортной и позитивной атмосферы для творчества. Мы с радостью проведём творческие мастер-классы для детей и взрослых, романтические свидания за мольбертом или гончарным кругом, арт-вечеринки, девичники, выездные мастер-классы.
