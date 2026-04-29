В рамках проведения мастер–класса гости посетят Арт-резиденцию Музея эмальерного искусства и узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль».
Познакомятся с произведениями ведущих художников России и стран СНГ, изучат технологию росписи красками на основе стекла по медной основе.
Описание билетаЧто вас ожидает: В рамках проведения мастер–класса гости посетят Арт-резиденцию Музея эмальерного искусства и во время экскурсии узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль». А также познакомятся с произведениями ведущих художников России и стран СНГ и изучат технологию росписи красками на основе стекла по медной основе. Каждый участник получает возможность самостоятельно создать картину под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи при температуре до 850°С. Тему создаваемого сюжета картины каждый задает исходя из своих предпочтений. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Входной билет
- Мастер-класс по росписи картины
Что не входит в цену
- Дизайнерская рамка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Таганский детский парк
Завершение: Таганский детский парк
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 10-15,12-00,17-00,18-30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
