Вас ждёт самостоятельный квест по залам Новой Третьяковки с изучением русского авангарда.
Интерактивные задания помогут раскрыть смыслы картин Малевича, Кандинского, Шагала и других художников. Вы познакомитесь с мастерами живописи, раскроете секреты и символику известных полотен. И откроете для себя новые измерения.
Интерактивные задания помогут раскрыть смыслы картин Малевича, Кандинского, Шагала и других художников. Вы познакомитесь с мастерами живописи, раскроете секреты и символику известных полотен. И откроете для себя новые измерения.
Описание квеста
- Вы выполните 47 заданий, которые помогут разгадать секреты картин — их символику, истории создания и скрытые смыслы
- Встретитесь с мастерами русского авангарда — от Петрова-Водкина, Машкова и Кончаловского до Шагала, Кандинского и Малевича
- И пройдёте через разные художественные миры: от фигуративной живописи до абстракции и супрематизма
Вы узнаете:
- о сложной судьбе художника из песни «Миллион алых роз»
- кто такой Владимир Татлин и как он придумал самый необычный в истории летательный аппарат
- как Кандинский учит нас видеть звуки
- что такое «супрематизм» — высшее направление живописи, после которого нет больше ничего
- как простой «Черный квадрат» радикально перевернул прежние представления об искусстве
И не только!
Организационные детали
- Входные билеты вы приобретаете самостоятельно: это можно сделать в кассе или на сайте музея
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей
- Квест не привязан ко времени, его можно пройти в любое удобное время в часы работы музея
- Квест подходит взрослым и старшеклассникам
- С одного устройства квест можно проходить вдвоём, но при трёх участниках уже рекомендуем получить дополнительную ссылку
- Большим компаниям предоставляем скидку
во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство
|1500 ₽
|Квест в приложении: дополнительная ссылка если вас больше 2х
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новой Третьяковки
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1112 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Рекомендую квест-экскурсию «По Новой Третьяковской галерее» как альтернативу аудиогиду и погруженности в себя, когда хочется веселее и прикольнее провести время. Мы с подругой с интересом разгадывали ответы на вопросы, вместе с тем узнали новые факты о знаменитых художниках и специфике их произведений. Спасибо!
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