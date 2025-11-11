Погрузитесь в атмосферу творчества и кофейных традиций! На встрече вы узнаете, как кофе ложится на бумагу и оживляет её. Насладитесь вкусным напитком в приятной компании. И сами создадите два этюда в разных техниках.

Описание мастер-класса

Новая техника. Я предлагаю вам освоить кофеграфию — это процесс создания картин на холсте или разных видах бумаги с помощью кофейного раствора. Метод основан на технике гризайль, которую иногда называют сепией из-за коричневых оттенков.

Первые шаги в рисовании. Кстати, гризайль — это козырь в арсенале художника, часто именно с неё начинают изучать живопись.

Атмосфера и поддержка. Мы поговорим о кофейных культурах и великих личностях, которые любили этот напиток. Я буду направлять вас и поддерживать, чтобы в процессе вам было комфортно, а результат порадовал.

