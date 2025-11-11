Погрузитесь в атмосферу творчества и кофейных традиций! На встрече вы узнаете, как кофе ложится на бумагу и оживляет её. Насладитесь вкусным напитком в приятной компании. И сами создадите два этюда в разных техниках.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание мастер-класса
Новая техника. Я предлагаю вам освоить кофеграфию — это процесс создания картин на холсте или разных видах бумаги с помощью кофейного раствора. Метод основан на технике гризайль, которую иногда называют сепией из-за коричневых оттенков.
Первые шаги в рисовании. Кстати, гризайль — это козырь в арсенале художника, часто именно с неё начинают изучать живопись.
Атмосфера и поддержка. Мы поговорим о кофейных культурах и великих личностях, которые любили этот напиток. Я буду направлять вас и поддерживать, чтобы в процессе вам было комфортно, а результат порадовал.
Организационные детали
- Мастер-класс рассчитан на взрослых и детей от 14 лет
- Специальных художественных навыков для участия не требуется. Рядом с вами будет мастер, который поможет и подскажет
- Все материалы предоставляются
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Орехово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 101 туриста
Практикующий художник-иллюстратор, график. Призёр мировых конкурсов по иллюстрации. Преподаватель рисунка и истории искусств для детей и взрослых.Задать вопрос
