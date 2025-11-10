Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в мир магии на мастер-классе «Талисман: секреты рун»! Узнайте о древнем языке рун, их тайнах и значении. Создайте свою уникальную комбинацию, которую нанесете на талисман — брелок или магнит. Унесите с собой частичку волшебства!

Описание мастер-класса Что вас ожидает: На мастер-классе «Талисман: секреты рун» вас ожидает увлекательное путешествие в мир древних символов. Вы познакомитесь с историей и значением рун, узнаете о их магических свойствах и применении. Под руководством опытного мастера вы создадите свою уникальную комбинацию рун, которая будет отражать ваши личные намерения и желания. Затем вы нанесете эту комбинацию на талисман — брелок или магнит, который сможете забрать с собой.