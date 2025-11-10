Погрузитесь в мир магии на мастер-классе «Талисман: секреты рун»! Узнайте о древнем языке рун, их тайнах и значении. Создайте свою уникальную комбинацию, которую нанесете на талисман — брелок или магнит. Унесите с собой частичку волшебства!
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-классаЧто вас ожидает: На мастер-классе «Талисман: секреты рун» вас ожидает увлекательное путешествие в мир древних символов. Вы познакомитесь с историей и значением рун, узнаете о их магических свойствах и применении. Под руководством опытного мастера вы создадите свою уникальную комбинацию рун, которая будет отражать ваши личные намерения и желания. Затем вы нанесете эту комбинацию на талисман — брелок или магнит, который сможете забрать с собой.
См. расписание.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Талисман (брелок или магнит), который вы сможете забрать с собой
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятницкая ул, д. 76
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание.
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
9 секретов Никольской улицы
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, разгадывая тайны Никольской улицы. Увлекательная прогулка для детей и взрослых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты сретенских переулков
Увлекательная прогулка по Сретенке откроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни в публичных домах и тайных скитах, ощутите контрасты этого района
Начало: У метро Трубная
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Секреты Ивановской горки
Ивановская горка - это колоритный уголок Москвы, где сохранились старинные палаты и храмы. Прогулка по историческим переулкам подарит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Китай-город
26 ноя в 12:30
3 дек в 12:30
900 ₽ за человека