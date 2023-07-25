Понравилось то, как с интересом рассказывал экскурсовод. Очень много знает и очень много интересуется историей того времени. Умеет грамотно совмещать рассказ и юмор так, что повествование становится не скучным. Большое спасибо ему за это! Сам бункер тоже довольно интересный, много нюансов и подробностей узнаешь про войну и Сталина. Можно даже приобрести книгу, которую написала человек в свое время приближенных к Верховном Главнокомандующему, где раскрывается то, что не знал никто.