Прогулка по историческим местам Москвы: бункер Сталина и стадион в Измайлово
Посетите вместе с нами закрытые мемориалы сталинской эпохи — военный бункер и довоенный стадион, так и не ставший самым большим в стране.
Также вы обязательно познакомитесь с историей закрытого мемориала сталинской эпохи, оцените, как «спрятали» сверхсекретный подземный объект, услышите историю его строительства, а также поймете, почему долгие годы об этом бункере почти никто ничего не знал.
Также вы обязательно познакомитесь с историей закрытого мемориала сталинской эпохи, оцените, как «спрятали» сверхсекретный подземный объект, услышите историю его строительства, а также поймете, почему долгие годы об этом бункере почти никто ничего не знал.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Довоенный стадион
- Бункер Сталина
- Зал заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего
- Рабочий кабинет Сталина
- Комната отдыха Сталина
- Бывшая офицерская столовая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас на прогулку по лабиринтами сталинского бункера. В советские времена об этом месте никто ничего не знал. Бункер был замаскирован под огромный стадион! Сейчас бункер рассекречен и доступен для всех желающих.
Что вас ожидает:
- В 1930-х года началось строительство подземного бункера в Измайлово. Власти не хотели привлекать к нему внимание, поэтому замаскировали под огромный стадион. Из подземных коридоров Сталин руководил страной и принимал стратегически важные решения во время военных сражений.
- Сейчас ни для кого не секрет, что здесь располагает бункер. В нем открыт музей, где можно изучить историю прошлого.
- В залах музея представлены подлинные вещи из того сурового времени, отражающие события ноября 1941 г. и ключевых дней Московской битвы. Все это поможет глубже окунуться в историю и почувствовать драматизм и величие момента.
Важная информация:
- Дети на экскурсию допускаются строго старше 10 лет.
- Школьники, студенты и пенсионеры должны предоставить документ, который подтверждает право на льготу.
- Каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией.
каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение стадиона
- Рассказ о строительстве стадиона и бункера
- Экскурсия по помещениям военного бункера Сталина
- Что не входит
- Проезд до музея
- Личные расходы, сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)Завершение: Бункер Сталина (ул. Вернисажная, д. 6)
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустациейЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 96 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Слинько
25 июля 2023
Все интересно и увлекательно
И
Ирина
25 июля 2023
Быди на экскурсии с ребенком 15 лет. Выбор был между двумя экскурсиями: которая сразу начиналась в бункере Сталина, или более подробная, которая начиналась от метро "Партизанская". Выбрали второй вариант и не пожалели. Благодаря экскурсоводу Елене узнали много интересного начиная от станции метро Партизанская, комплексе отелей Измайлово, прошли мимо Измайловского кремля и прониклись историей строительства стадиона. 2 часа пролетели незаметно. Ну а в самом бункере низкий поклон Игорю Васильевичу!
С
Светлана
23 июля 2023
Экскурсия в бункер Сталина очень понравилась, благодаря замечательному экскурсоводу. Неравнодушныйспециалист, умеющий заинтересовать людей разных по интересам, по знаниям. Излагает интересные и малоизвестные факты из истории и биографии руководителя той эпохи. Приводит многочисленные факты. Очень содержательная экскурсия. Жаль, что все это держится на энтузиастах. Хотелось бы, что бы они обрели поддержку государственных органов. Ведь это наша история, при чем одна из самых почётных страниц ВОВ.
И
Ирина
23 июля 2023
Т
Татьяна
16 июля 2023
Экскурсия очень интересная, экскурсовод Игорь очень хорошо и подробно рассказывает. 2 часа прошли незаметно. Спасибо!
К
Калиструк
16 июля 2023
Р
Рогожкина
11 июля 2023
Немного заблудились,но ваши сотрудники четко рассказали куда идти. Спасибо и экскурсия была интересной
А
Алена
9 июля 2023
Е
Евгения
11 июня 2023
Отличный экскурсовод Елена подробно всё рассказала. Была с ребёнком 9 лет. Узнали много нового, было интересно обоим. Спасибо Елена на интересный рассказ
Е
Евгения
6 июня 2023
Понравилось то, как с интересом рассказывал экскурсовод. Очень много знает и очень много интересуется историей того времени. Умеет грамотно совмещать рассказ и юмор так, что повествование становится не скучным. Большое спасибо ему за это! Сам бункер тоже довольно интересный, много нюансов и подробностей узнаешь про войну и Сталина. Можно даже приобрести книгу, которую написала человек в свое время приближенных к Верховном Главнокомандующему, где раскрывается то, что не знал никто.
А
Абдулхакова
4 июня 2023
Отличная организация, интересная экскурсия,очень понравилось)
Р
Роберт
30 апр 2023
Отличный экскурсовод! Узнал для себя очень много нового. Буду рекомендовать к посещению!
Т
Татьяна
17 апр 2023
Отличная экскурсия. Впечатление самое позитивное, мы с внуком часто посещаем места,где можно узнать историю нашего государства. Хотим выразить большую благодарность нашему экскурсоводу. Все было очень интересно и познавательно.
Н
Надежда
11 апр 2023
В
Виктория
2 апр 2023
Экскурсия достаточно содержательная. Помещений мало конечно, экспозиция не большая.
Для общего развития посетить можно
Для общего развития посетить можно
Ещё 81 отзыв
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