На Трубной площади вы познакомитесь с историей легализации проституции в России. Выясните, почему именно между Трубной и Сретенкой в 19 веке образовался крупнейший район с публичными домами в Москве — на «Грачевке» их было более 140, и еще больше девушек легкого поведения работали под присмотром сутенеров — «котов». Разберемся, как были устроены дома терпимости, какие правила, порой забавные, там действовали и какие негласные истории сохранили переулки Старой Москвы.
Обратная сторона памятников старины
Я расскажу о знаковом трактире «Ад» и месте съемок фильма «12 стульев» — Доме с кариатидами, где обитала Эллочка-людоедка. В Колокольниковом переулке, где находился завод Моторина, вы узнаете, кто мешал работать самому знаменитому придворному литейщику. Вспомним Чехова и рассказ «Припадок» возле его дома в Большом Головином переулке. Заодно обсудим, почему писатель предпочитал не заводить романы с дамами порядочного круга. Также я покажу самый знаменитый публичный дом района. А у скульптуры «Советская семья» затронем тему борьбы с проституцией в СССР.
Любопытные факты об изнанке московской жизни
Кроме того, вы узнаете, как выглядел желтый билет и где была «лестница в небо», зачем носили красные платочки в карманах брюк и почему мужчины в 19 веке предпочитали балерин. Сколько денег хранили «жрицы любви» в сберкассе полицейского комитета и что делали «матрешки» в сретенских переулках? Об этом и не только — на встрече!
Район контрастов
Как и обещала, я расскажу и об иной стороне жизни старинных улочек. Обращу ваше внимание на загадочный барельеф Ленина и поделюсь историями о привидениях. Раскрою прошлое тайного монашеского скита в Печатниковом переулке. Поговорим и о знаменитой картине «Неравный брак» в храме Успения. А на Рождественском бульваре речь пойдет о Сретенском монастыре и знаменитой иконе Владимирской Божьей Матери.
Организационные детали
Экскурсия без цензуры, проводится для участников старше 18 лет
Начало экскурсии у метро Трубная, окончание на Рождественском бульваре
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 712 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Светлана, я аккредитованный московский гид, участник многих экскурсионных и городских проектов. Приглашаю вас на интересные и познавательные экскурсии! Я покажу вам Москву такой, какой её знаю читать дальшеуменьшить
и люблю. Мои экскурсии — это «живые» истории Москвы прошлого и настоящего. Мои экскурсии — это интересные детали. Мои экскурсии — это живой диалог, смех и новые открытия. Я мечтаю, чтобы изучение родного города стало любимым хобби всех детей и взрослых. Уверена, что порадую вас своими авторскими маршрутами. До встречи на улицах Москвы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
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3
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2
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1
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Н
Наталья
Мы приехали из Петербурга и были очень довольны рассказам Светланы! Очень интересно, познавательно и легко! Не смотря на плохую погоду Все остались очень довольны! Спасибо большое Вам!
Светлана
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за отзыв! Приезжайте ещё, с удовольствием погуляю с вами и не раз ♥️
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Е
Евгения
Светлана – удивительно комфортный гид, с ней было весело, но не стыдно, несмотря на деликатную тему. Мы много шутили, обсуждали разные вещи не только по теме экскурсии (например, качество реставрации домов, мимо которых проходили, их историю не только с точки зрения борделей). Очень круто, всем рассказываю про эту прогулку и советую друзьям.
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К
Ксения
Светлана замечательный рассказчик, экскурсовод. Были группой разной возрастной категории (18+), понравилось всем. На столько тактично и вежливо освещалась столь щепетильная тема, что за все 2 часа экскурсии, ни разу не возникло никакого чувства смущения. Экскурсия прошла в абсолютно доброжелательной, юмористической атмосфере. Спасибо еще раз!
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С
Сергей
это было очень познавательно и интересно.
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия! Очень интересный рассказ, прикрепленный фотографиями. Спасибо!
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а
анна
Интересная экскурсия и интересная тема. Спасибо гиду Светлане за незабываемую прогулку.
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