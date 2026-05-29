Погружение в историю Сретенки и её окрестностей обещает раскрыть тайны древнейшей профессии на улицах Москвы. Участники узнают, как формировался район публичных домов, какие порядки здесь царили и как власти контролировали эту сферу. Экскурсия предлагает взглянуть на контрасты старинного квартала, от злачного мира Грачевки до тайных монашеских скитов, и понять, насколько разнообразной была жизнь в этом районе

Описание экскурсии

Злачный мир Грачевки

На Трубной площади вы познакомитесь с историей легализации проституции в России. Выясните, почему именно между Трубной и Сретенкой в 19 веке образовался крупнейший район с публичными домами в Москве — на «Грачевке» их было более 140, и еще больше девушек легкого поведения работали под присмотром сутенеров — «котов». Разберемся, как были устроены дома терпимости, какие правила, порой забавные, там действовали и какие негласные истории сохранили переулки Старой Москвы.

Обратная сторона памятников старины

Я расскажу о знаковом трактире «Ад» и месте съемок фильма «12 стульев» — Доме с кариатидами, где обитала Эллочка-людоедка. В Колокольниковом переулке, где находился завод Моторина, вы узнаете, кто мешал работать самому знаменитому придворному литейщику. Вспомним Чехова и рассказ «Припадок» возле его дома в Большом Головином переулке. Заодно обсудим, почему писатель предпочитал не заводить романы с дамами порядочного круга. Также я покажу самый знаменитый публичный дом района. А у скульптуры «Советская семья» затронем тему борьбы с проституцией в СССР.

Любопытные факты об изнанке московской жизни

Кроме того, вы узнаете, как выглядел желтый билет и где была «лестница в небо», зачем носили красные платочки в карманах брюк и почему мужчины в 19 веке предпочитали балерин. Сколько денег хранили «жрицы любви» в сберкассе полицейского комитета и что делали «матрешки» в сретенских переулках? Об этом и не только — на встрече!

Район контрастов

Как и обещала, я расскажу и об иной стороне жизни старинных улочек. Обращу ваше внимание на загадочный барельеф Ленина и поделюсь историями о привидениях. Раскрою прошлое тайного монашеского скита в Печатниковом переулке. Поговорим и о знаменитой картине «Неравный брак» в храме Успения. А на Рождественском бульваре речь пойдет о Сретенском монастыре и знаменитой иконе Владимирской Божьей Матери.

Организационные детали