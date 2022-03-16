Секреты сретенских переулков

Узнать о светлой и темной стороне Старой Москвы: от «квартала красных фонарей» до тайных обителей

5
1 отзыв
Индивидуальная
Гуляя по Сретенке и окрестностям, поговорим об истории и эволюции древнейшей профессии на улицах столицы.

Я расскажу, как сформировался район публичных домов, какие здесь царили порядки и как власти контролировали эту сферу.

Кроме того, вы узнаете о тайных скитах и поймете, насколько контрастным был этот квартал города.
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Секреты сретенских переулков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Злачный мир Грачевки

На Трубной площади вы познакомитесь с историей легализации проституции в России. Выясните, почему именно между Трубной и Сретенкой в 19 веке образовался крупнейший район с публичными домами в Москве — на «Грачевке» их было более 140, и еще больше девушек легкого поведения работали под присмотром сутенеров — «котов». Разберемся, как были устроены дома терпимости, какие правила, порой забавные, там действовали и какие негласные истории сохранили переулки Старой Москвы.

Обратная сторона памятников старины

Я расскажу о знаковом трактире «Ад» и месте съемок фильма «12 стульев» — Доме с кариатидами, где обитала Эллочка-людоедка. В Колокольниковом переулке, где находился завод Моторина, вы узнаете, кто мешал работать самому знаменитому придворному литейщику. Вспомним Чехова и рассказ «Припадок» возле его дома в Большом Головином переулке. Заодно обсудим, почему писатель предпочитал не заводить романы с дамами порядочного круга. Также я покажу самый знаменитый публичный дом района. А у скульптуры «Советская семья» затронем тему борьбы с проституцией в СССР.

Любопытные факты об изнанке московской жизни

Кроме того, вы узнаете, как выглядел желтый билет и где была «лестница в небо», зачем носили красные платочки в карманах брюк и почему мужчины в 19 веке предпочитали балерин. Сколько денег хранили «жрицы любви» в сберкассе полицейского комитета и что делали «матрешки» в сретенских переулках? Об этом и не только — на встрече!

Район контрастов

Как и обещала, я расскажу и об иной стороне жизни старинных улочек. Обращу ваше внимание на загадочный барельеф Ленина и поделюсь историями о привидениях. Раскрою прошлое тайного монашеского скита в Печатниковом переулке. Поговорим и о знаменитой картине «Неравный брак» в храме Успения. А на Рождественском бульваре речь пойдет о Сретенском монастыре и знаменитой иконе Владимирской Божьей Матери.

Организационные детали

  • Экскурсия без цензуры, проводится для участников старше 18 лет
  • Начало экскурсии у метро Трубная, окончание на Рождественском бульваре

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Трубная
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
16 мар 2022
Экскурсовод Светлана и сама экскурсия очень понравились. Узнали и увидели много нового и интересного. Светлана очень увлеченный и влюбленный в Москву человек, обладающий обширными знаниями по теме экскурсии. Даже погода, которая в этот день была очень холодной, впечатления от экскурсии не испортила, время пролетело незаметно. Планируем посетить и другие экскурсии Светланы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️НеобычныеНеобычные домаУлицы и переулки

Еще несколько похожих предложений в Москве

Московский квартал красных фонарей
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Любимый
4.8
4 отзыва
Московский квартал красных фонарей
О квартале красных фонарей в Амстердаме слышал, наверное, каждый
700 за 1 человека
«Квартал красных фонарей» Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Ольга
5
49 отзывов
«Квартал красных фонарей» Москвы
Открыть «грязные секреты» столицы и узнать цену любви, прогуливаясь меж старинных домов терпимости
700 за 1 человека
Московский квартал красных фонарей
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Катерина
Нет отзывов
Московский квартал красных фонарей
Сегодня проституция находится вне закона, а еще 100 лет назад это был вполне себе официальный бизнес, который
5 000 за 1-6 чел.
По вечерней Москве - с актрисой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вика
Нет отзывов
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
8 000 за 1-7 чел.
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала
6 000 за 1-20 чел.
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Легенды
4
6 отзывов
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Вас ждет экскурсия по одному из самых криминальных мест старой Москвы
500 за 1 человека
Тайны дворов Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
5
1 отзыв
Тайны дворов Москвы
Дворы часто способны рассказать о городе намного больше, чем дома по красной линии улицы
2 500 за 1-5 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
14 отзывов
Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
Обычно на экскурсиях знакомятся с историей Москвы - гуляют по Красной площади и катаются на кораблике
1 500 за 1-3 чел.
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
490 за 1 человека
Загадки Старой Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
9 отзывов
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
4 500 за 1-10 чел.
Москва масонская: тайные послания в городе
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Спутник
4.7
15 отзывов
Москва масонская: тайные послания в городе
На нашей экскурсии вас будет ждать знакомство с непривычной стороной центра Москвы
900 за 1 человека
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Перенестись на страницы романа Акунина и пройти по лабиринтам улиц, узнавая о домах, людях и судьбах
5 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ