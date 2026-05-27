За одно занятие вы создадите своими руками яркую, уютную игрушку, которая станет украшением вашего дома.
Даже если никогда не держали в руках крючок или спицы, я помогу освоить азы, и вы свяжете свою первую тыкву. Готовую игрушку сразу заберёте с собой — на память о творческом дне и новых умениях.
Описание мастер-класса
- Вы выберете, чем будете вязать: крючком или спицами.
- Освоите базу: петелька, вторая, а потом и целая тыква.
- Придадите форму, смастерите хвостик, как у настоящей садовой тыквы, при желании вышьете мордочку.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в красивом особняке в центре Москвы.
- Игрушку сразу можно забрать с собой.
- Крючок, спицы, нитки, наполнитель предоставляются на время мастер-класса.
ежедневно в 12:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Яузской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Організатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Я родилась, живу и работаю в Москве. Люблю этот город, знаю, где погулять, и вам покажу с удовольствием! Вы увидите столицу такой, какой не видели раньше, даже если живёте в Москве.
