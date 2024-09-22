Русский авангард считается одним из самых значимых явлений в истории искусства — но почему? Предлагаю вам вместе в этом разобраться и открыть дверь в мир, полный ярких красок и новых идей. За пару часов мы познакомимся с работами Малевича, Кандинского и других мастеров. Распутаем клубок «-измов» и даже найдём связь авангарда с русской иконой и детскими рисунками.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
В авангарде искусства! В Новой Третьяковке мы рассмотрим работы главных творцов авангарда: Малевича, Натальи Гончаровой, Ларионова, Экстера, Кандинского. Вы узнаете, какие идеи и ценности они отстаивали, какими техниками и материалами пользовались, как повлияли на мировое искусство и почему до сих пор вызывают столько споров и восхищения.
В центре нашего внимания:
- «Купание красного коня» Петрова-Водкина
- «Черный квадрат» Малевича
- «Композиция 7» Кандинского
- «Женщина с гитарой» Экстера
- «Сиенский портрет» Кончаловского
- «Над городом» Шагала
- и многие другие работы
Мы не только разберём знаковые работы авангардистов, но и выясним:
- что такое русский авангард и как он повлиял на мировую культуру
- как авангард связан с русской иконописью и детскими рисунками
- какие выставки и объединения организовывали молодые художники и при чём тут ослиный хвост
- что происходит с перспективой на картинах художников-авангардистов
- кто такие «амазонки русского авангарда»
- что означают кубофутуризм, лучизм, супрематизм и прочие «-измы»
- чем интересны летающий аппарат «Летатлин» и башня Татлина
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Новую Третьяковку. Их желательно приобрести заранее. После бронирования гид пришлёт ссылку на покупку билетов он-лайн на сайте музея. Стоимость билета — 600 руб. /чел., есть льготы
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, оставшуюся часть гиду при встрече до начала экскурсии
в воскресенье в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Новую Третьяквку
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marina — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1439 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классыЗадать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
Сегодня в 16:30
19 сен в 19:00
1 300₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в мир русского авангарда: от Малевича до Кандинского
Познакомьтесь с русским авангардом в Новой Третьяковке. Узнайте о символизме, супрематизме и других направлениях искусства. Билеты приобретаются отдельно
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Завтра в 17:30
17 сен в 10:00
9 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Как легко получать удовольствие от посещения московского метро
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
10 400₽ за всё до 10 чел.