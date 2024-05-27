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Квест
2 часа
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Русский авангард в Новой Третьяковке
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
Завтра в 18:00
9 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 2 чел.
Квест
1.5 часа
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
1.5 часа
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века
Начало: у Новой Третьяковки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новая Третьяковка и Музеон
Прогуляться по парку со скульптурами и увидеть шедевры авангарда под увлекательные рассказы гида
Начало: У входа в Музеон
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы
Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков...
9 июня в 14:00
12 июня в 09:00
1 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера27 мая 2024Ходили с коллегами. Все остались в восторге. Никита делится очень интересными деталями, дает пояснения. Было интересно. Рекомендую на 10 из 10. Планируем посетить другие экскурсии с Никитой.
- ААльфира24 мая 2024Сегодня благодаря Марине я стала лучше понимать современное искусство 20 века. Авангард, супрематизм, кубизм, лучизм. Все это стало ближе мне
- ГГалина13 мая 2024Очень интересная экскурсия, время пролетело незаметно, детям 10 и 13 лет очень понравилось, был страх, что детям не зайдёт, но
- ннаталья2 мая 20242 часа пролетели на одном дыхании. Было позновательно и местами удивительно. Всем в музей с Любовью.
- ННаталия15 апреля 2024Ходили с детьми, было очень здорово. Обязательно пойдем еще
- ЯЯна30 марта 2024Среди гидов всегда хочется выбрать самого лучшего в своей теме и получить удовольствие! Никита это жемчужина! Наши ожидания и встреча
- ММихаил26 марта 2024Отличная экскурсия. У нас было много детей от 7 до 14 лет. Все с интересом 2 часа ходили по новой Третьяковке. Спасибо.
- ААнна19 марта 2024Интересная экскурсия, на которой не просто узнаешь новое, смотря на прекрасные произведения. А здесь еще и начинаешь немного понимать. Отличать.
- ААндрей9 марта 2024Всё очень понравилось. Два часа пролетели незаметно. Спасибо Марине, отличный экскурсовод
- ТТатьяна3 марта 2024Удивительная экскурсия вместе с Никитой. Много интересных фактов, подводок. Многое узнали, по другом увидели известные произведения. Никита увлеченный, знающий экскурсовод! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новая Третьяковская галерея»
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