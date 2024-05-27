Новая Третьяковская галерея – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Новая Третьяковская галерея» в Москве, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Квест
2 часа
23 отзыва
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670 за всё до 10 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000 за всё до 10 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
9 000 за всё до 10 чел.
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
Завтра в 18:00
9 июня в 10:30
6 500 за всё до 2 чел.
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
10 000 за всё до 5 чел.
За авангардом - в Новую Третьяковку
Билеты
1.5 часа
9 отзывов
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века
Начало: у Новой Третьяковки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
Новая Третьяковка и Музеон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новая Третьяковка и Музеон
Прогуляться по парку со скульптурами и увидеть шедевры авангарда под увлекательные рассказы гида
Начало: У входа в Музеон
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы
Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков...
9 июня в 14:00
12 июня в 09:00
1 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Русский авангард в Новой Третьяковке
    Ходили с коллегами. Все остались в восторге. Никита делится очень интересными деталями, дает пояснения. Было интересно. Рекомендую на 10 из 10. Планируем посетить другие экскурсии с Никитой.
  • А
    Альфира
    24 мая 2024
    Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
    Сегодня благодаря Марине я стала лучше понимать современное искусство 20 века. Авангард, супрематизм, кубизм, лучизм. Все это стало ближе мне
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    и понятнее. Очень интересно прошла экскурсия. Марина обращала внимание на картины и детали. Рассказывала с душой и интересно. Мне понравилось! 👍

    Сегодня благодаря Марине я стала лучше понимать современное искусство 20 века. Авангард, супрематизм, кубизм, лучизм. ВсеСегодня благодаря Марине я стала лучше понимать современное искусство 20 века. Авангард, супрематизм, кубизм, лучизм. ВсеСегодня благодаря Марине я стала лучше понимать современное искусство 20 века. Авангард, супрематизм, кубизм, лучизм. ВсеСегодня благодаря Марине я стала лучше понимать современное искусство 20 века. Авангард, супрематизм, кубизм, лучизм. Все
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Детская экскурсия по Новой Третьяковке
    Очень интересная экскурсия, время пролетело незаметно, детям 10 и 13 лет очень понравилось, был страх, что детям не зайдёт, но
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    они и мы (их родители) остались в полном восторге! Подача информации на все 100👍! О таком сложном, смогли рассказать так понятно! Спасибо Вам огромное!

  • н
    наталья
    2 мая 2024
    Русский авангард в Новой Третьяковке
    2 часа пролетели на одном дыхании. Было позновательно и местами удивительно. Всем в музей с Любовью.
  • Н
    Наталия
    15 апреля 2024
    Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
    Ходили с детьми, было очень здорово. Обязательно пойдем еще
  • Я
    Яна
    30 марта 2024
    Русский авангард в Новой Третьяковке
    Среди гидов всегда хочется выбрать самого лучшего в своей теме и получить удовольствие! Никита это жемчужина! Наши ожидания и встреча
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    с Никитой прошли на самом высоком уровне. И речь, и содержание, и такт, и работа мысли- все прекрасно! Спасибо, Никита. С нами были подростки, по 16 лет, остались довольны! Рекомендую Никиту, и мы сами хотим пойти на другие экскурсии с Никитой!

  • М
    Михаил
    26 марта 2024
    Детская экскурсия по Новой Третьяковке
    Отличная экскурсия. У нас было много детей от 7 до 14 лет. Все с интересом 2 часа ходили по новой Третьяковке. Спасибо.
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    За авангардом - в Новую Третьяковку
    Интересная экскурсия, на которой не просто узнаешь новое, смотря на прекрасные произведения. А здесь еще и начинаешь немного понимать. Отличать.
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    Фокусироваться на втором плане. Узнавать по деталям подчерк отдельных авторов. Были семьей в расширенном составе и всем от 13 до 72 было интересно, никто не заскучал, не унывал, наоборот, потом еще ходили и смотрели, прошли на обратном пути тот же маршрут второй раз, переваривая и укладывая в голове то, что рассказал Елена. Огромное спасибо и удачи. Побольше бы таких знающих и легких экскурсоводов. Однозначно это в разы интереснее и увлекательнее, чем самим смотреть картины. Дополнительно отмечу: какая у нас шикарная новая Третьяковка. Какие мастера, какие имена висят! И развеска, и залы и их компоновка — прекрасно все. Один из моих любимых музеев несомненно.

  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
    Всё очень понравилось. Два часа пролетели незаметно. Спасибо Марине, отличный экскурсовод
  • Т
    Татьяна
    3 марта 2024
    Русский авангард в Новой Третьяковке
    Удивительная экскурсия вместе с Никитой. Много интересных фактов, подводок. Многое узнали, по другом увидели известные произведения. Никита увлеченный, знающий экскурсовод! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новая Третьяковская галерея»

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