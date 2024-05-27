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Фокусироваться на втором плане. Узнавать по деталям подчерк отдельных авторов. Были семьей в расширенном составе и всем от 13 до 72 было интересно, никто не заскучал, не унывал, наоборот, потом еще ходили и смотрели, прошли на обратном пути тот же маршрут второй раз, переваривая и укладывая в голове то, что рассказал Елена. Огромное спасибо и удачи. Побольше бы таких знающих и легких экскурсоводов. Однозначно это в разы интереснее и увлекательнее, чем самим смотреть картины. Дополнительно отмечу: какая у нас шикарная новая Третьяковка. Какие мастера, какие имена висят! И развеска, и залы и их компоновка — прекрасно все. Один из моих любимых музеев несомненно.