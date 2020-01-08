23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы

Юрий
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Юрий – ваш гид
Эта экскурсия откроет перед вами самые значимые страницы русской истории, а главные достопримечательности Московского Кремля предстанут с совершенно новой, символической стороны.

Мы пройдем по паркам, площадям и памятникам, где в символах сконцентрирована вся история Государства Российского, а затем попробуем расшифровать и понять глубинную символику, погружаясь в атмосферу ушедших эпох.
3000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро Боровицкая
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У этой экскурсии23 отзыва
5
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Знаки и символы вокруг Московского Кремля

Что вас ожидает

Достопримечательности Московского Кремля
Наш маршрут пройдет вокруг сердца города — Московского Кремля, где принимались главные решения в истории государства. Вы прогуляетесь по Александровскому Саду, рассмотрите башни Кремля, Манежную площадь и главные объекты Красной площади. На экскурсии мы обсудим важные исторические события и найдем ключ к их пониманию, а также поговорим о личностях, сыгравших ведущую роль в судьбе России. Вы не только прикоснетесь к древнему архитектурному наследию столицы, но и сформируете свой взгляд на многие страницы русской истории.

Понять историю страны через символы
Особое внимание уделим скульптурам у стен Московского Кремля: вы рассмотрите памятники князю Владимиру Красное Солнышко, императору Александру I, патриарху Гермогену, маршалу Жукову, Минину и Пожарскому, а также обелиск в честь 300-летия Дома Романовых. Я помогу вам увидеть историю России на символическом уровне и понять значение символов для понимания прошлого нашей страны.

Музыкальная Москва
Особая роль в нашем знакомстве с историей Москвы отведена музыке. По ходу маршрута мы будем слушать песни и композиции разных эпох, которые помогут вам погрузиться в атмосферу другого времени: колоритные мотивы гуслей, бравые марши, душевные песни прошлых лет и многое другое. А в конце экскурсии мы вместе споем известную песню о Москве, осматривая город с Москворецкого моста. Это сделает наше путешествие по центру столицы еще более ярким и запоминающимся!

Кому подойдет эта экскурсия

Основная аудитория прогулки – взрослые путешественники, которые хотят понять символизм русской истории. Также экскурсию можно адаптировать под школьников.

Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Знаки и символы вокруг Московского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Боровицкая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Мне 57 лет, и я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я - муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Я специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся – такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу Bам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей. Я приглашаю Вас на незабываемую прогулку!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Замечательная экскурсия,особенно на фоне праздничной обстановки,всё воспринималось чудесно. Большая благодарность гиду,за интересную,насыщенную подачу информации.
22 декабря 2019
Спасибо Юрию Адольфовичу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Он сумел увлечь и мою дочь, и мою маму. Отвечал на наши вопросы и сориентировал по дальнейшему отдыху в Москве.
1 декабря 2019
Несмотря на наше опоздание и позднее время, Юрий Адольфович сделал отличную экскурсию с играми для детей и взрослых! Мы в восторге! На таких гидах должен строиться любой любящий себя город!
7 сентября 2019
Спасибо большое Юрию Адольфовичу! Профессионально, интересно, очень много полезной информации!
2 сентября 2019
Это была чудесная экскурсия. Всё было интересно и познавательно. Наша семья в восторге. Огромное спасибо гиду Юрию!
8 августа 2019
В свой день рождения решила сделать себе подарок - экскурсию вокруг Кремля. Экскурсовода выбрала основываясь на отзывах людей и не ошиблась. Юрий Адольфович любит и знает историю Москвы. Историей в нашей семье увлекаются все. И Юрию Адольфовичу удалось заинтересовать нас . Надеюсь в будущем продолжить наше общение. Рекомендую всем любителям истории его экскурсии.
30 июля 2019
Данную экскурсию выбрала для посещения мужем и его деловым партнёром из Польши. Рассказ и выбранные места произвели хорошее впечатление. Было много разнообразной информации, которая подавалась в увлекательной форме. Было интересно и человеку знакомому с Москвой, Россией, и иностранцу (он знает русский язык) послушать рассказ и осмотреть достопримечательности.
19 июля 2019
Отличная экскурсия: интересная, познавательная, не перегруженная датами и именами, то, что нам было и нужно для 4 детей 10+. Юрий разбавлял экскурсию загадками и призами, дети активно участвовали в ней,гиду удалось их заинтересовать. Спасибо большое, рекомендуем)
12 июля 2019
Отличная экскурсия. Очень интересные исторические факты и наблюдения.
Анна
5 июля 2019
Спасибо замечательному гиду! Отличная экскурсия!!
Ещё 13 отзывов

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