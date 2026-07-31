23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы с вами пролистаем значимые страницы русской истории, а Кремль и достопримечательности возле него предстанут с новой стороны — символической.
Пройдём по паркам и площадям, увидим памятники и скульптуры, где в символах сконцентрирована вся хроника Государства Российского, и расшифруем их вместе.
Пройдём по паркам и площадям, увидим памятники и скульптуры, где в символах сконцентрирована вся хроника Государства Российского, и расшифруем их вместе.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся Александровскому саду, рассмотрим кремлёвские башни и Манежную площадь, увидим памятники князю Владимиру Красное Солнышко, императору Александру I и другим значимым личностям. И я расскажу — увлекательно, с загадками и пищей для ума:
- об исторических событиях — и как найти ключ к их пониманию
- глубинной символике ушедших эпох
- людях, которые сыграли ведущую роль в судьбе России
- каждом памятнике и архитектурном элементе на нашем пути
А ещё будем слушать песни и композиции разных времён — колоритные мотивы гуслей, бравые марши, душевные напевы. А в конце, осматривая город с Москворецкого моста, вместе споём известную песню о столице.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Боровицкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1844 туристов
Я — аккредитованный гид в Москве. Муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся — такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу вам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Юрий Адольфович, большое спасибо Вам за интересную беседу (по другому это и не назовешь). Экскурсия была проведена так, как будто мы встретились с нашим добрым знакомым и прогуливаясь по городу непринужденно общались, при этом узнали много нового и интересного. Всем нам, от мала до велика, очень понравилась экскурсия. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Удачи Вам.
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С
Юрий поведал много фактов, про которые мы раньше не знали, почувствовали насколько древняя история у Кремля и его окрестностей, однозначно могу рекомендовать к посещению
Юрий
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте! Большое спасибо за отзыв. Я очень рад, что Вы узнали много нового. Буду рад провести для Вас и Ваших близких и другие мои экскурсии. Еще раз благодарю!
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T
интересная экскурсия, гид ответил на все вопросы, материал структурирован. не хватило времени на все, но мы сами виноваты, опоздали на 20 минут
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Е
У Юрия Адольфовича энциклопедические знания! Про каждый памятник, символ, архитектурный элемент он рассказывает так увлекательно! Очень много интересного узнали об истории Москвы, Кремля. Несмотря на августовскую жару прошли весь центр
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Экскурсия очень понравилась. Юрий Адольфович обладает приятным голосом, заинтересовал и вовлек в тему экскурсии с первых минут и два часа пролетели незаметно. Получили много информации и "пищу" для размышления)) Понравилось изюминка экскурсии: Юрий Адольфович предлагает разгадать загадки, это оживляет, заставляет не только слушать, но и думать.
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Е
Все понравилось, интересно и взрослым и детям
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