23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы с вами пролистаем значимые страницы русской истории, а Кремль и достопримечательности возле него предстанут с новой стороны — символической. Пройдём по паркам и площадям, увидим памятники и скульптуры, где в символах сконцентрирована вся хроника Государства Российского, и расшифруем их вместе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся Александровскому саду, рассмотрим кремлёвские башни и Манежную площадь, увидим памятники князю Владимиру Красное Солнышко, императору Александру I и другим значимым личностям. И я расскажу — увлекательно, с загадками и пищей для ума:

об исторических событиях — и как найти ключ к их пониманию

глубинной символике ушедших эпох

людях, которые сыграли ведущую роль в судьбе России

каждом памятнике и архитектурном элементе на нашем пути

А ещё будем слушать песни и композиции разных времён — колоритные мотивы гуслей, бравые марши, душевные напевы. А в конце, осматривая город с Москворецкого моста, вместе споём известную песню о столице.