Аквариум содержит в себе столь много удивительного и необычного, что подчас немудрено растеряться. Для того чтобы познакомить гостей со всеми красотами подводного мира.

К услугам посетителей опытные экскурсоводы, которые проведут по всей богатой экспозиции океанариума и со знание дела расскажут о его обитателях, расширят кругозор и приоткроют тайны и загадки живой природы для вас и ваших детей! Удобные и информативные экскурсии 🧭 для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.

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