Аквариум содержит в себе столь много удивительного и необычного, что подчас немудрено растеряться. Для того чтобы познакомить гостей со всеми красотами подводного мира.
К услугам посетителей опытные экскурсоводы, которые проведут по всей богатой экспозиции океанариума и со знание дела расскажут о его обитателях, расширят кругозор и приоткроют тайны и загадки живой природы для вас и ваших детей! Удобные и информативные экскурсии 🧭 для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.
Указано ориентировочное время проведения экскурсии.
Что входит
Экскурсионное обслуживание по программе
Транспортное обслуживание (автобус иномарка туркласса), при выборе соответствующего типа экскурсии.
Оформление документов на перевозку школьной группы
Входные билеты (на группу+ 2 взрослых сопровождающих)
Что не входит
Дополнительные экскурсионные объекты
Транспортное обслуживание (при выборе пешеходной экскурсии)
Дополнительные входные билеты, если сопровождающих более 2-х
Подача автобуса за пределы МКАД
Обед
Личные расходы (сувениры)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Определяется группой
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.