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Князь Даниил Московский — святой, который прославился своим миролюбием и добротой. А ещё стал родоначальником московской линии Рюриковичей и основателем первых московских обителей.



Я поделюсь фактами о его интересной и драматичной судьбе и поясню, как он повлиял на становление Москвы в качестве ядра нашего государства.