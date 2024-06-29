Князь Даниил Московский — святой, который прославился своим миролюбием и добротой. А ещё стал родоначальником московской линии Рюриковичей и основателем первых московских обителей.
Я поделюсь фактами о его интересной и драматичной судьбе и поясню, как он повлиял на становление Москвы в качестве ядра нашего государства.
Я поделюсь фактами о его интересной и драматичной судьбе и поясню, как он повлиял на становление Москвы в качестве ядра нашего государства.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Памятник князю Даниилу Московскому, установленный в 1997 году в ознаменование 850-летия основания Москвы и в честь святого благоверного князя
- Часовню Даниила Московского, воссозданную в 1998 году на пути следования в Данилов монастырь
- Данилов монастырь, основанный первым московским Рюриковичем в честь своего небесного покровителя (святого Даниила Столпника)
Вы узнаете
- О семье князя Александра Ярославовича Невского и княгини Александры Брячиславны Полоцкой, а также их пятерых детях
- О первых годах жизни Даниила, учёбе и становлении его в качестве московского князя
- Об участии в военных походах его старших братьев, боровшихся друг с другом за получение ярлыка на великое княжение владимирское
- О ходе основания первых московских монастырей
- О наследии Даниила Московского и его наследниках (сын — Иван Калита, правнук — Дмитрий Донской)
Организационные детали
Необходимо одеться в соответствии с монастырским дресс-кодом (закрытые плечи, для женщин — юбка подобающей длины, для мужчин — брюки, не шорты).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Тульская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Приветствую вас! Меня зовут Мария, я профессиональный гид в Москве. Могу обозначить свою специализацию как «православный кремлевед». Две основные тематики моих экскурсий: часовни-церкви-монастыри и княжеско-царско-императорское наследие. Меня отличают открытость и общительность, умение доходчиво преподносить материал и желание делиться своими знаниями.Задать вопрос
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