Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Москва новогодняя — как начинался любимый праздник

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Приглашаю вас отправиться в захватывающее новогоднее путешествие по праздничной Столице.

Мы посетим самые нарядные и роскошно украшенные места Москвы, погрузимся в атмосферу Новогодней сказки и Рождественского чуда и непременно раскроем тайну появления в нашей стране такого замечательного праздника, как любимый всеми с детства Новый год.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-47 человек

  • 17 000 ₽ за экскурсию

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Москва новогодняя — как начинался любимый праздник
Москва новогодняя — как начинался любимый праздник
Новогодняя сказкаВ процессе нашего путешествия мы познакомимся с историей 📖 ежегодного торжественного празднования Новогодняя на Руси, узнаем как отмечаются зимние праздники в разных странах и откуда взялся седовласый любимец детворы — Дедушка Мороз со внучкою своей Снегурочкой.
Мы выясним, какие праздничные зимние традиции бережно сохранялись в народе, как купцы подшучивали над москвичами и почему на святки было принято непременно рядиться.
Путешествуя по нарядной Москве мы непременно отыщем те места, где принято было загадывать желания и строить планы благоденствия на целый год, увидим сказочных новогодних героев, полюбуемся на самые красочные сценки традиционного зимнего городского убранства и приобщимся к самым широким столичным гуляниям.
Что входит
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Новорязанская улица.
Место завершения
🏁 Тверской бульвар.
Москва новогодняя — как начинался любимый праздник
Москва новогодняя — как начинался любимый праздник
Москва новогодняя — как начинался любимый праздник
Москва новогодняя — как начинался любимый праздник
Москва новогодняя — как начинался любимый праздник

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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