Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Новогодняя сказкаВ процессе нашего путешествия мы познакомимся с историей 📖 ежегодного торжественного празднования Новогодняя на Руси, узнаем как отмечаются зимние праздники в разных странах и откуда взялся седовласый любимец детворы — Дедушка Мороз со внучкою своей Снегурочкой.

Мы выясним, какие праздничные зимние традиции бережно сохранялись в народе, как купцы подшучивали над москвичами и почему на святки было принято непременно рядиться.

Путешествуя по нарядной Москве мы непременно отыщем те места, где принято было загадывать желания и строить планы благоденствия на целый год, увидим сказочных новогодних героев, полюбуемся на самые красочные сценки традиционного зимнего городского убранства и приобщимся к самым широким столичным гуляниям.