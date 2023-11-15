Поймать новогодний вайб на улицах Москвы и узнать всё о любимом празднике в мини-группе
От Нового года во все времена ждали чуда и радости.
Предлагаю в предпраздничной суете найти время для душевной прогулки по центру Москвы и узнать — а как было раньше в царской России и в советское время? Как отмечали праздник, что ставили на стол и прятали под ёлку? С кем ждали заветного часа и как поздравляли друг друга? Это будет познавательная, тёплая и нарядная экскурсия!
Предлагаю в предпраздничной суете найти время для душевной прогулки по центру Москвы и узнать — а как было раньше в царской России и в советское время? Как отмечали праздник, что ставили на стол и прятали под ёлку? С кем ждали заветного часа и как поздравляли друг друга? Это будет познавательная, тёплая и нарядная экскурсия!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Динамичный маршрут по нарядным улицам
Мы пройдём по самым значимым достопримечательностям Москвы. Вы увидите Александровский сад, Воскресенские ворота, Красную площадь, Никольскую улицу, Театральную площадь, Кузнецкий мост. Мы заглянем на новогоднюю ярмарку, в ГУМ и другие места. Завершить экскурсию вы сможете на смотровой площадке с панорамным видом на центр Москвы.
Любуясь на украшенную столицу, вы узнаете:
- как раньше москвичи готовились и праздновали Новый год,
- где покупали подарки, ёлку и продукты к столу,
- где отмечали праздник дворяне, а где купечество,
- когда ходили в гости и как поздравляли друг друга.
На экскурсии мы посмотрим каталог с новогодними товарами, старые открытки и рекламу. Я угощу праздничными конфетами и подарю на память новогодние открытки.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки (по желанию) — 399 руб. /чел. Пенсионерам и многодетным семьям вход бесплатный (при наличии документа).
- Большая часть экскурсии проходит на улице. Одевайтесь, пожалуйста, теплее.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- На экскурсии используются индивидуальные радиогиды. Они обеспечивают отличную слышимость экскурсовода даже на шумных улицах.
- Могу провести индивидуальную экскурсию для группы от 5 до 10 человек. Подробности — в переписке.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Библиотека им. Ленина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы! Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.
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