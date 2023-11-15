От Нового года во все времена ждали чуда и радости. Предлагаю в предпраздничной суете найти время для душевной прогулки по центру Москвы и узнать — а как было раньше в царской России и в советское время? Как отмечали праздник, что ставили на стол и прятали под ёлку? С кем ждали заветного часа и как поздравляли друг друга? Это будет познавательная, тёплая и нарядная экскурсия!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Динамичный маршрут по нарядным улицам

Мы пройдём по самым значимым достопримечательностям Москвы. Вы увидите Александровский сад, Воскресенские ворота, Красную площадь, Никольскую улицу, Театральную площадь, Кузнецкий мост. Мы заглянем на новогоднюю ярмарку, в ГУМ и другие места. Завершить экскурсию вы сможете на смотровой площадке с панорамным видом на центр Москвы.

Любуясь на украшенную столицу, вы узнаете:

как раньше москвичи готовились и праздновали Новый год,

где покупали подарки, ёлку и продукты к столу,

где отмечали праздник дворяне, а где купечество,

когда ходили в гости и как поздравляли друг друга.

На экскурсии мы посмотрим каталог с новогодними товарами, старые открытки и рекламу. Я угощу праздничными конфетами и подарю на память новогодние открытки.

Организационные детали