3 часа
Групповая
По следам московских привидений с мистическим Дедом Морозом
Начало: М. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
«В компании нашего мистического Деда Мороза или обаятельной Снегурочки Вы узнаете:»
Расписание: см. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 300₽ за человека
3 часа
Групповая
Мистическая Москва с Дедом Морозом
Начало: М. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
«Предлагаем Вам невероятное Новогоднее путешествие с мистическим Дедом Морозом»
Расписание: см. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 400₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Полюбоваться видами нарядного города и почувствовать настроение праздника
Начало: Метро Охотный ряд
«Вспомните вместе с Дедушкой Морозом главные и любимые новогодние песни (и, конечно, исполните их»
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 января 2024Отличный Дед Мороз!
- ААлександра7 января 2024Понравилось: организация (работа менеджеров- на высоте), гид- прекрасный! Все очень интересно рассказывал, с чувством юмора, максимальное взаимодействие даже с большой
- ННаталья2 января 2024В восторге от экскурсии! Понравилось всё: экскурсовод в образе Деда Мороза, интереснейший материал о Москве мистической, хороводы и загадывание желаний в местах силы! Жаль, не запомнила имя экскурсовода! Рекомендую! Настроение было великолепным накануне Нового года!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дед Мороз»
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