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группой туристов. Сама тематика экскурсии необычная. История Москвы через призму мистики. Единственный, но очень большой минус был, который испортил все впечатление от экскурсии- автобус. Который наглухо (все окна в том числе) был заклеен в мелкую сетку рекламой. Когда большая часть экскурсии на автобусе, по темноте- приходилось напрягать глаза, чтоб хоть что-нибудь увидеть. Все прелести украшенной к Новому Году Москвы не удалось увидеть в полной мере. Вообще мало чего получалось рассмотреть. Рекомендую уточнять этот момент у менеджеров, чтоб не разочароваться. А организаторам обратить внимание на это. Самая сложная часть экскурсии сделана на 5+, а такая мелочь портит всё впечатление.