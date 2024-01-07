Встреча с Дедом Морозом

Найдено 3 экскурсии в категории «Дед Мороз» в Москве, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По следам московских привидений с мистическим Дедом Морозом
На автобусе
15 отзывов
3 часа
Групповая
По следам московских привидений с мистическим Дедом Морозом
Начало: М. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
«В компании нашего мистического Деда Мороза или обаятельной Снегурочки Вы узнаете:»
Расписание: см. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 300 за человека
Мистическая Москва с Дедом Морозом
На автобусе
9 отзывов
3 часа
Групповая
Мистическая Москва с Дедом Морозом
Начало: М. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
«Предлагаем Вам невероятное Новогоднее путешествие с мистическим Дедом Морозом»
Расписание: см. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 400 за человека
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Полюбоваться видами нарядного города и почувствовать настроение праздника
Начало: Метро Охотный ряд
«Вспомните вместе с Дедушкой Морозом главные и любимые новогодние песни (и, конечно, исполните их»
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Мистическая Москва с Дедом Морозом
    Отличный Дед Мороз!
  • А
    Александра
    7 января 2024
    Мистическая Москва с Дедом Морозом
    Понравилось: организация (работа менеджеров- на высоте), гид- прекрасный! Все очень интересно рассказывал, с чувством юмора, максимальное взаимодействие даже с большой
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    группой туристов. Сама тематика экскурсии необычная. История Москвы через призму мистики. Единственный, но очень большой минус был, который испортил все впечатление от экскурсии- автобус. Который наглухо (все окна в том числе) был заклеен в мелкую сетку рекламой. Когда большая часть экскурсии на автобусе, по темноте- приходилось напрягать глаза, чтоб хоть что-нибудь увидеть. Все прелести украшенной к Новому Году Москвы не удалось увидеть в полной мере. Вообще мало чего получалось рассмотреть. Рекомендую уточнять этот момент у менеджеров, чтоб не разочароваться. А организаторам обратить внимание на это. Самая сложная часть экскурсии сделана на 5+, а такая мелочь портит всё впечатление.

  • Н
    Наталья
    2 января 2024
    По следам московских привидений с мистическим Дедом Морозом
    В восторге от экскурсии! Понравилось всё: экскурсовод в образе Деда Мороза, интереснейший материал о Москве мистической, хороводы и загадывание желаний в местах силы! Жаль, не запомнила имя экскурсовода! Рекомендую! Настроение было великолепным накануне Нового года!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дед Мороз»

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  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Дед Мороз" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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