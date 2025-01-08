Мы прогуляемся по центру столицы и увидим привычные места Москвы сквозь призму праздников.
Вы узнаете, где в старину покупали подарки и почему балет «Щелкунчик» — самые желанный и кассовый уже более полувека. Услышите, когда у нас начали ставить ёлку и как вообще в России появился Новый год.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы окунётесь в атмосферу предпраздничной торговли в районе улицы Кузнецкий Мост.
Пройдёте мимо магазина Фаберже, ЦУМа с нарядными витринами и магазина «Депре», где я расскажу интересные факты о шаманском и пунше.
Рассмотрите Большой театр, где год ставят «Щелкунчика», и гостиницу «Савой», связанную с немецкими традициями.
И узнаете:
- Как европейская атрибутика — ёлка, игрушки и подарки — оказались на российской земле и повлияли на наши обычаи
- Что ели и пили на праздники, как менялась кухня и гастрономия под влиянием международных традиций
- Каким был исторический «Детский мир» в канун Нового года
А ещё:
- Попробуете горячий напиток по рецепту ярмарки Нюрнберга
- Полакомитесь натуральным пряником из Переславля-Залесского
- Получите в подарок открытку ручной работы
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
- В стоимость включено: сопровождение гида, горячий напиток, пряник, открытка
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 201 туриста
Я родилась в Москве. Поменяла жизнь, отучилась на гида, потому что хочу открывать вам незнакомую Москву. Мои программы не списаны с путеводителей, поэтому гости возвращаются снова. Я — профессиональный дизайнер,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 янв 2025
Экскурсия очень насыщенная и интересная. Много фактов про Новый год и рождество. Мария очень приятный и внимательный экскурсовод.
Ю
Юлия
4 янв 2025
Экскурсия очень понравилась.
Мария очень внимательный и интересный рассказчик.
Взрослые как-будто вернулись в детство, а дети слушали с большим интересом.
Старые открытки, игрушки, которые у многих уже не сохранились, позволили нам прикоснуться к истории.
Горячие напитки, приготовленные Марией, были очень вкусны и согревающи.
Окунувшись в Новый год, мы были в предвкушении Рождества!
Елена
24 дек 2024
Экскурсия очень познавательная и в то же время погружает в чудесную предпраздничную новогоднюю атмосферу🎄
Вся информация преподносится гидом Марией в легкой форме, с позитивом.
Узнала множество действительно интересных, познавательных фактов о Новом
Инна
23 дек 2024
Если вы хотите получить заряд предпраздничного настроения, то рекомендую обязательно сходить на экскурсию по новогоднему центру Москвы к Марии! В ходе 2-х часовой экскурсии по старинным улицам центра Москвы мы
