Мы прогуляемся по центру столицы и увидим привычные места Москвы сквозь призму праздников. Вы узнаете, где в старину покупали подарки и почему балет «Щелкунчик» — самые желанный и кассовый уже более полувека. Услышите, когда у нас начали ставить ёлку и как вообще в России появился Новый год.

за 1–4 человек или 2220 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Вы окунётесь в атмосферу предпраздничной торговли в районе улицы Кузнецкий Мост.

Пройдёте мимо магазина Фаберже, ЦУМа с нарядными витринами и магазина «Депре», где я расскажу интересные факты о шаманском и пунше.

Рассмотрите Большой театр, где год ставят «Щелкунчика», и гостиницу «Савой», связанную с немецкими традициями.

И узнаете:

Как европейская атрибутика — ёлка, игрушки и подарки — оказались на российской земле и повлияли на наши обычаи

Что ели и пили на праздники, как менялась кухня и гастрономия под влиянием международных традиций

Каким был исторический «Детский мир» в канун Нового года

А ещё:

Попробуете горячий напиток по рецепту ярмарки Нюрнберга

Полакомитесь натуральным пряником из Переславля-Залесского

Получите в подарок открытку ручной работы

Организационные детали