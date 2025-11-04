Н Наталья Благодарю за хорошую организацию экскурсий. Всё соответствовало заявленной программе. Очень приятная и профессиональная Виктория -гид. 👍

И Иван Хорошая поездка. Много познавательной информации. И музей пастилы тоже норм.

О Олеся Очень все понравилось и краеврдческий музей, и экскурсия пастилы и экскурсия по кремлю.

Не хватило времени приобрести калач.

Р Ржихина Экскурсия понравилась. Очень интересный обзор по Кремлю, возможность приобрести местные сладости. Повезло с погодой. Комфортабельный автобус. Неудобно было, что не купила все экскурсии и в свободное время пришлось ориентироваться на месте самой. Если брать тур, то лучше со всеми доплатами. Но экскурсия на теплоходе была уже частично в темное время суток. Это не интересно.

Н Наталья читать дальше очень вкусную пастилу. Калачи в Коломне- просто супер! В музее калача узнали много интересного об этом изделии. Очень вкусный калач с индейкой! Храмы произвели на меня неизгладимое впечатление. Хочется вернуться в этот город ещё раз! У нас был очень хороший экскурсовод! Много интересных фактов, выразительный и поэтичный рассказ. Спасибо! Экскурсия очень понравилась! Масса впечатлений. Красивый город, много храмов, исторических мест. В музее пастилы познакомились, как она готовилась. Экскурсоводы очень интересно рассказывали в обстановке тех далёких времён. Была дегустация. Привезла

Т Татьяна Спасибо за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось. Татьяна Борисовна Мирошниченко замечательный гид. Очень повезло с погодой, хотя обещали дождь. В Кремле попали на семейный праздник Рябинушка что очень здорово. И калачная и музей пастилы очень понравились.

Я в восторге! Покорили исторические памятники города, кремль, соборы, церквы, музеи, да и сам город. Набережная Оки, леса и бескрайные просторы, открывающиеся читать дальше со смотровой площадки. Изобилие маленьких бутиков, мастерских для изготовления пастелы, калачей, мыла. Коломна, сама как город русской истории. Чистота, порядок, вежливые, доброжелательные люди.

Особую признательность экскурсоводу Татьяне Борисовне Мирошниченко, которая эрудицией, изобилием информации, любовью к своей работе покорила всех.

Благодарность и водителю шикарного автобуса Алексею за мастерство вождения, что не так легко по узким улочкам Коломны.

В Вера читать дальше такой душой, рассказывала обо всем на пути следования, о городе, мы получили много новой информации! Большое ей спасибо, мы бы с удовольствием съездили с ней еще куда-нибудь! В общем, все было замечательно, мы довольны! Пименова Татьяна, Конюшко Вера Экскурсия в Коломну 4 июня нам очень понравилась, город красивый, с богатой историей, много зелени. Хочется отметить, что нам невероятно повезло с гидом, Татьяной Борисовной - она так интересно, с

Н Николай Очень насыщеный тур. Огромное спасибо эскурсоводу Татьяне Борисовне. Всю дорогу и эскурсию расказывала историю и роль город Коломна. Советую посетить.

С Светлана Очень давно хотела побывать в Коломне, и вот наконец-то добралась. Очень калоритный городок, необычная театрализованная экскурсия на фабрике пастилы с чаепитем, мастер классом, дегустацией. Жаль что не отведали коломенских калачей. Немного сопровождающий гид разочеровала, но в целом все очень замечательно.

