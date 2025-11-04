На один день мы покинем Москву и отправимся в старинную Коломну.
Здесь сохранилось множество древних памятников: Коломенский Кремль, храмы Соборной площади, усадебные застройки… Вы прогуляетесь по улочкам местного посада, а после, при желании, заглянете в музей пастилы — попробовать знаменитую коломенскую сладость.
Здесь сохранилось множество древних памятников: Коломенский Кремль, храмы Соборной площади, усадебные застройки… Вы прогуляетесь по улочкам местного посада, а после, при желании, заглянете в музей пастилы — попробовать знаменитую коломенскую сладость.
Описание экскурсииГород вдохновения Таинственность и обаяние Коломны притягивают людей творчества, здесь хочется петь, создавать полотна, писать! Этот город поразил знаменитого средневекового путешественника Адама Олеария, который изобразил его на великолепных гравюрах, здесь подолгу жил писатель Александр Куприн. Коломне почти 850 лет, но, несмотря на солидный возраст, выглядит она прекрасно. Мы прогуляемся по узким улочкам Коломенского Посада с удивительными названиями: Москворецкая, Посадская, Арбатская. Увидим знаменитый Коломенский кремль и башню, из которой, обернувшись вороной, улетела польская красавица и русская царица Марина Мнишек. Услышим удивительные предания и легенды Коломны, осмотрим Соборную площадь с великолепными храмами. Мед, пастила и прогулка на теплоходе После обзорной экскурсии мы отправимся в фирменный магазин «Золотой улей». Здесь вы сможете приобрести экологически чистый мед с собственных пасек, медовуху, настойки и даже медовое вино. На театрализованной экскурсии по музейной фабрике пастилы купца Чуприкова вы узнаете секреты приготовления десерта, а также продегустируете нескольких сортов коломенской пастилы, изготовленной по старинным рецептам. Летом завершим знакомство с городом теплоходной прогулкой по живописным видам Коломны. Важная информация:
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
- Будьте готовы к насыщенной программе. Надевайте удобную обувь, так как вас ожидает большая обзорная экскурсия на свежем воздухе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский кремль
- Соборная площадь
- Улицы Посадская и Арбатская
- Дома купцов Луковниковых, Шевлягиных, Лажечниковых, Макеевых
- Памятники: водовозу
- Церковь Николы Гостиного
- Дом соляного пристава Горлицына
- Музей пастилы (при выборе опции с билетом)
- Музей «Калачная» (опционально, за доп. плату)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты в музей пастилы (при выборе опции с билетом)
- Радиогид с наушниками (при наличии)
Что не входит в цену
- Питание - 750 руб. /чел.
- Входные билеты в музей пастилы - 1100 руб. /чел. (при выборе опции без билета)
- Теплоходная прогулка - 700 руб. /чел. (с 29.04.2025 по 14.09.2025)
- Театрализованная экскурсия и чаепитие в музее «Калачная» - 1060 руб. (посещается в зависимости от маршрута)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Марксистская, выход №5
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
- Будьте готовы к насыщенной программе. Надевайте удобную обувь, так как вас ожидает большая обзорная экскурсия на свежем воздухе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 ноя 2025
Благодарю за хорошую организацию экскурсий. Всё соответствовало заявленной программе. Очень приятная и профессиональная Виктория -гид. 👍
С
Светлана
20 окт 2025
И
Иван
10 окт 2025
Хорошая поездка. Много познавательной информации. И музей пастилы тоже норм.
О
Олеся
18 сен 2025
Очень все понравилось и краеврдческий музей, и экскурсия пастилы и экскурсия по кремлю.
Не хватило времени приобрести калач.
Не хватило времени приобрести калач.
Р
Ржихина
15 сен 2025
Экскурсия понравилась. Очень интересный обзор по Кремлю, возможность приобрести местные сладости. Повезло с погодой. Комфортабельный автобус. Неудобно было, что не купила все экскурсии и в свободное время пришлось ориентироваться на месте самой. Если брать тур, то лучше со всеми доплатами. Но экскурсия на теплоходе была уже частично в темное время суток. Это не интересно.
Л
Людмила
10 сен 2025
Н
Наталья
8 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Масса впечатлений. Красивый город, много храмов, исторических мест. В музее пастилы познакомились, как она готовилась. Экскурсоводы очень интересно рассказывали в обстановке тех далёких времён. Была дегустация. Привезла
Т
Татьяна
5 июл 2025
Спасибо за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось. Татьяна Борисовна Мирошниченко замечательный гид. Очень повезло с погодой, хотя обещали дождь. В Кремле попали на семейный праздник Рябинушка что очень здорово. И калачная и музей пастилы очень понравились.
И
Игнат
5 июл 2025
04. 06 состоялась автобусная экскурсия из Москвы в Коломну.
Я в восторге! Покорили исторические памятники города, кремль, соборы, церквы, музеи, да и сам город. Набережная Оки, леса и бескрайные просторы, открывающиеся
Я в восторге! Покорили исторические памятники города, кремль, соборы, церквы, музеи, да и сам город. Набережная Оки, леса и бескрайные просторы, открывающиеся
В
Вера
5 июл 2025
Экскурсия в Коломну 4 июня нам очень понравилась, город красивый, с богатой историей, много зелени. Хочется отметить, что нам невероятно повезло с гидом, Татьяной Борисовной - она так интересно, с
Н
Николай
5 июл 2025
Очень насыщеный тур. Огромное спасибо эскурсоводу Татьяне Борисовне. Всю дорогу и эскурсию расказывала историю и роль город Коломна. Советую посетить.
С
Светлана
13 июн 2025
Очень давно хотела побывать в Коломне, и вот наконец-то добралась. Очень калоритный городок, необычная театрализованная экскурсия на фабрике пастилы с чаепитем, мастер классом, дегустацией. Жаль что не отведали коломенских калачей. Немного сопровождающий гид разочеровала, но в целом все очень замечательно.
А
Анатолий
26 мая 2025
Х
Хайруллина
21 апр 2025
Е
Елена
15 апр 2025
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные храмы Замоскворечья
Исследуйте тайны московских переулков, полюбуйтесь древними храмами и узнайте об их уникальной истории. Откройте для себя культурное наследие столицы
Начало: У метро Полянка
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Квест
до 10 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
1350 ₽
1500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
3 янв в 08:45
5 янв в 08:45
5500 ₽ за человека