Останкинская башня — удивительное сооружение, рождённое гениальным инженером. Это и мультимедийный музей, и климатическая лаборатория, и потрясающая видовая.
Идём со мной — я помогу пройти все контроли, проведу камерную экскурсию по музею, провожу на площадку, откуда открывается невероятная панорама города, и расскажу много интересных историй.
Описание билета
Я расскажу вам об истории создания башни и её главном вдохновителе, без которого она не стала бы символом. Мы разберёмся, с какими трудностями сталкивались строители и как башня превратилась в климатическую лабораторию. А ещё вы узнаете:
- Как башня помогает сочинять музыку ветра
- Правда ли, что она выдержит землетрясение в 9 баллов
- Как часто и зачем на ней меняют флаг
Организационные детали
- После бронирования я объясню, как купить именные билеты, и помогу с оформлением. Стоимость билетов входит в цену экскурсии
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет. Не допускаются на башню дети до 7 лет, беременные женщины и маломобильные категории граждан
в четверг и воскресенье в 13:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Академика Королёва
Когда и как рано покупать?
Когда: в четверг и воскресенье в 13:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 357 туристов
Я родилась и выросла в Москве. Люблю, обожаю свой город, хочу влюбить в него всех моих гостей. Умею заряжать позитивом даже в самый дождливый день и показываю те места, от которых сама без ума. Со мной будет нескучно и комфортно. А ещё я много училась и много чего знаю. Более 10 лет успешно организовываю прогулки.Задать вопрос
