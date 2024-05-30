1 чел.
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Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
«Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
1 час
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
«Останкинская башня стала символом архитектурного и инженерного прогресса своего времени, когда человек стремительно покорял новые высоты»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500₽ за билет
Билеты
1 час
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
«Уникальный шанс осмотреть Москву с высоты 337 метров: будучи одним из самых высоких зданий в Европе, Останкинская башня открывает вид на все достопримечательности столицы»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 2 000₽ за билет
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Шуховская и Останкинская телебашни рядом с другими высотными достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
«Вы проедете с ветерком по проспекту Мира, Садовому кольцу, Олимпийскому проспекту и сфотографируетесь на фоне Останкинской башни»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
«А также проедете по проспекту Мира и сделаете классные фото у Останкинской телебашни»
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника30 мая 2024Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
- ТТатьяна30 мая 2024Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
- ХХаланская30 мая 2024Всё понравилось!!!!
- ММарья30 мая 2024Все очень красиво, очень много хороших впечатлений. Масштабы поражают.
- ММиронова29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Впечатлили лифты, стеклянный пол! Ресторанный комплекс "7 небо" вообще супер! Вся Москва видна со всех сторон!!!
- ККолесникова28 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень понравилась, спасибо спутнику
- ММарина6 мая 2024Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
- ММарина2 мая 2024Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер!!!!!
- ККристина28 апреля 2024Всем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я в восторге, мне понравилось всё:
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Останкинская башня»
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