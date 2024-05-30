Экскурсии на Останкинскую башню

Найдено 6 экскурсий в категории «Останкинская башня» в Москве, цены от 1 197 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
33 отзыва
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
«Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500 за всё до 5 чел.
«Останкино»: билет на смотровую телебашни
🚶 Пешая
Билеты
1 час
912 отзывов
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
«Останкинская башня стала символом архитектурного и инженерного прогресса своего времени, когда человек стремительно покорял новые высоты»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500 за билет
«Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
🚶 Пешая
Билеты
1 час
120 отзывов
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
«Уникальный шанс осмотреть Москву с высоты 337 метров: будучи одним из самых высоких зданий в Европе, Останкинская башня открывает вид на все достопримечательности столицы»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 2 000 за билет
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Шуховская и Останкинская телебашни рядом с другими высотными достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Мотопрогулка по северу столицы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
«Вы проедете с ветерком по проспекту Мира, Садовому кольцу, Олимпийскому проспекту и сфотографируетесь на фоне Останкинской башни»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000 за человека
Мотосказка в Москве
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
«А также проедете по проспекту Мира и сделаете классные фото у Останкинской телебашни»
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
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    например, транзитом, как была я) Один вечер и желание успеть увидеть все. Грузить уставший мозг автобусной экскурсией не было желания, хотелось просто развеяться и увидеть красивый город. Исполнил желание, скрасив мой вечер, Георгий — очень приятный в общении молодой человек, с хорошим чувством юмора, ну и просто красавчик) Ранее я каталась на мотоцикле в Нижнем Новгороде и это был просто прохват по ночному пустому городу, в Москве я получила действительно экскурсию и заглянула в здешнюю жизнь байкеров. И даже пообщалась об интересах) Я очень люблю авто и мото спорт и такое погружение несомненно оставило море впечатлений! Еще и фотки получила отменные! 😃 Георгий утверждал, что он не проф фотограф, но рука у него точно профессионала, не сомневайтесь 😁 Фотки без фильтров и сделаны на мой дешманский древний китаец, у меня самой на него так фоткать не получается, вот это я понимаю искусство! Слово за слово и Георгия еще долго не хотелось отпускать 😁 Очень классно и душевно! Мотоцикл — пушка, выглядит очень секси, солидненько) Огромное спасибо за чудесный вечер!

    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и дляПотрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
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    вначале ехал небыстро, чтобы я привыкла. Зато потом вошла во вкус и захотелось побыстрее. Очень необычные ощущения и впечатления. Стала фанатикой прогулок на мотоцикле - уже хочу поехать с ребятами подальше на день за город, например в Суздаль или Сергиев Пасад, когда будет возможность.

  • Х
    Халанская
    30 мая 2024
    «Останкино»: билет на смотровую телебашни
    Всё понравилось!!!!
  • М
    Марья
    30 мая 2024
    «Останкино»: билет на смотровую телебашни
    Все очень красиво, очень много хороших впечатлений. Масштабы поражают.
  • М
    Миронова
    29 мая 2024
    «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
    Экскурсия очень понравилась. Впечатлили лифты, стеклянный пол! Ресторанный комплекс "7 небо" вообще супер! Вся Москва видна со всех сторон!!!
  • К
    Колесникова
    28 мая 2024
    «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
    Отлично организованная экскурсия, очень понравилась, спасибо спутнику
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Супер!!!!!
  • К
    Кристина
    28 апреля 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Всем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я в восторге, мне понравилось всё:
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    от инструктажа до катания. Вначале вам дают четкие инструкции, затем вас "одевают"))) Кататься очень комфортно, так как для вас всё: современный "транспорт", подогрев, крутые перчатки и шлем, офигенный "гид"))). Кататься удобно и не страшно, они также делают экскурсии для детей. Подумываю сделать такой подарок для своей крёстной дочери, так как я за то, чтобы дарить эмоции, а не бесполезный хлам. Так что буду ждать их в Новосибирске теперь;) И да, они катают по всей России, уточняйте у них их планы. Кстати, ещё они делают запись ваших покатушек. Я пока свою запись не получила, но думаю, что в любом случае круто заснять свои эмоции;) В общем, однозначно рекомендую!

    Всем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я вВсем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я вВсем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я вВсем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я в

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Останкинская башня»

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  3. «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
  4. Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
  5. Мотопрогулка по северу столицы
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Останкинская башня" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 197 до 8 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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