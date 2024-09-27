Приглашаю на экскурсию по Останкинской телебашне. Вы узнаете, как она создавалась и каковы особенности её конструкции.
Посетите мультимедийный музей в основании башни и подниметесь на скоростном лифте на смотровую площадку с прозрачным полом. Приготовьтесь к грандиозным видам и увлекательным историям!
Посетите мультимедийный музей в основании башни и подниметесь на скоростном лифте на смотровую площадку с прозрачным полом. Приготовьтесь к грандиозным видам и увлекательным историям!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- увидите памятник создателю башни — Николаю Никитину.
- посетите мультимедийным комплекс в основании башни.
- подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 337 метров.
- полюбуетесь сквозь стеклянный пол панорамами столицы.
- выйдете на открытую смотровую площадку (по желанию).
Я расскажу:
- чем проект Никитина выделялся среди других предложений.
- как ведут себя конструкции из железобетона и как сделать его пластичным.
- может ли башня отклоняться и на сколько.
- куда бьют молнии во время грозы.
- какова глубина фундамента башни.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 1200₽ в будни, 1400₽ в выходные, дети — 800₽ в будни, 900₽ в выходные.
- Билеты необходимо приобрести заранее онлайн после подтверждения экскурсии.
- На башню не допускаются дети до 6 лет, беременные женщины и маломобильные гости.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Останкинской телебашни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 48 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет я была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас я провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что экскурсовод — это не работа, это жизнь!Задать вопрос
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