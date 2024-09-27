Маргарита — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 48 туристов

Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет я была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас я провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что экскурсовод — это не работа, это жизнь!