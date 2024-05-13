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Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
«Во время экскурсии вы увидите панораму Москвы, найдете на ней самые интересные объекты и рассмотрите картинки объектов, которые видны с Останкинской телебашни»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1.5 часа
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
«Не стоит удивляться, ведь панорама «Бородино» высотой 15 метров — одна из самых больших картин в мире»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
«Скоростной лифт поднимет нас на смотровую «Панорама 360» на самом высоком жилом доме Москвы»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Перенестись на 200 лет назад, понаблюдать за ходом сражения и раскрыть детали легендарных событий
Начало: В музее
«Музей-панорама в бывших Филях — особая гордость Москвы, таких по всему миру всего 60»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Елена - приятный эрудированный человек, доходчиво всë объясняла. Экскурсия пролетела на одном дыхании, очень интересно и познавательно, плюс узнали много нюансов и о самой Москве. Спасибо большое за такое прекрасное времяпрепровождение!
- ГГалина10 мая 2024Огромное спасибо Елене, экскурсия очень понравилась всем участникам нашей мини-группы.
- иирина30 апреля 2024в музее все понравилось, но очень долго и сложно происзодит подтверждение. от трипстер хорошо что мне помог консультант по вотсапуя. Я
- ГГалина19 апреля 2024Вчера, 18- го апреля, побывала на экскурсии в музец- панораму" Бородинская битва". Гид- экскурсовод у меня был просто великолепный, его
- ЕЕлена12 апреля 2024От имени участников экскурсии (два взрослых и школьник 11 лет)! благодарю Александра за прекрасно проведенную экскурсию. Познавательно, увлечннно, неформально, полное погружение в тему. Спасибо!
- ММария25 марта 2024Отличный гид Виктория. Понятная и познавательная экскурсия. Спасибо огромное!
- ТТатьяна17 марта 2024Выбрали программу Елены для семьи из 8 человек. Младшему участнику 4.5, старшему члену семьи 72, подростки. Елена учла особенности возрастов в
- ЕЕвгения9 марта 2024Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
- ИИрина22 января 2024Побывали семьей на экскурсии на Останкинской телебашне. Очень интересно! Нам повезло с экскурсоводом, Алена рассказала много увлекательного и полезного для
- ТТатьяна7 января 2024Рассказчица понравилась, замечаний нет! А вот с погодой не повезло. Вся Москва была в тумане, башен не было видно. Посоветовала бы посещать
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Панорамы»
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