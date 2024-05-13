Красивые виды и панорамы Москвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Панорамы» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
33 отзыва
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
«Во время экскурсии вы увидите панораму Москвы, найдете на ней самые интересные объекты и рассмотрите картинки объектов, которые видны с Останкинской телебашни»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500 за всё до 5 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
«Не стоит удивляться, ведь панорама «Бородино» высотой 15 метров — одна из самых больших картин в мире»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335 за всё до 5 чел.
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
«Скоростной лифт поднимет нас на смотровую «Панорама 360» на самом высоком жилом доме Москвы»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000 за всё до 4 чел.
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Аудиогид
2 часа
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Перенестись на 200 лет назад, понаблюдать за ходом сражения и раскрыть детали легендарных событий
Начало: В музее
«Музей-панорама в бывших Филях — особая гордость Москвы, таких по всему миру всего 60»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
    Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Елена - приятный эрудированный человек, доходчиво всë объясняла. Экскурсия пролетела на одном дыхании, очень интересно и познавательно, плюс узнали много нюансов и о самой Москве. Спасибо большое за такое прекрасное времяпрепровождение!
  • Г
    Галина
    10 мая 2024
    Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
    Огромное спасибо Елене, экскурсия очень понравилась всем участникам нашей мини-группы.
  • и
    ирина
    30 апреля 2024
    Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
    в музее все понравилось, но очень долго и сложно происзодит подтверждение. от трипстер хорошо что мне помог консультант по вотсапуя. Я
    читать дальше

    уже хотела искать экскурсию в другом месте. так и не смогла оплатить саму экскурсию номер органищатора в почте оказался другим. не понимаю как найти почти в 10 сообшениях.

  • Г
    Галина
    19 апреля 2024
    Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
    Вчера, 18- го апреля, побывала на экскурсии в музец- панораму" Бородинская битва". Гид- экскурсовод у меня был просто великолепный, его
    читать дальше

    начитанности, знаниям и эрудированности можно только позавидовать! Пять с плюсом за экскурсию! Сам музей, экспонаты, оформление, особенно сама панорама,мне также очень понравились. Однозначно рекомендую

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
    От имени участников экскурсии (два взрослых и школьник 11 лет)! благодарю Александра за прекрасно проведенную экскурсию. Познавательно, увлечннно, неформально, полное погружение в тему. Спасибо!
  • М
    Мария
    25 марта 2024
    Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
    Отличный гид Виктория. Понятная и познавательная экскурсия. Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
    Выбрали программу Елены для семьи из 8 человек. Младшему участнику 4.5, старшему члену семьи 72, подростки. Елена учла особенности возрастов в
    читать дальше

    экскурсионной группе. Познавательная программа, исторические справки, интересные факты. Очень приятно было слушать Елену, отсутствовала монотонная речь, часто встречаемая у экскурсоводов. Сложилось впечатление приятной познавательной беседы, мы ушли восторженные. Спасибо.

  • Е
    Евгения
    9 марта 2024
    Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
    Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
    Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!Замечательная экскурсия, куча впечатлений и эмоций. Экскурсовод Алена - прекрасный рассказчик. Спасибо за замечательный день!
  • И
    Ирина
    22 января 2024
    Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
    Побывали семьей на экскурсии на Останкинской телебашне. Очень интересно! Нам повезло с экскурсоводом, Алена рассказала много увлекательного и полезного для
    читать дальше

    кругозора, учитывая состав группы. Для ребенка было приготовлено задание и призы. Поход наш оказался познавательным и в некотором роде романтичным После экскурсии мы остались в кафе наверху и пили чай. Виды из окон телебашни обалденные! Всем советуем такую экскурсию! Планируя поход на телебашню, смотрите предварительно прогноз погоды. Желательно, чтобы было ясно и без сильного ветра. Удачи всем искателям новых впечатлений!

  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
    Рассказчица понравилась, замечаний нет! А вот с погодой не повезло. Вся Москва была в тумане, башен не было видно. Посоветовала бы посещать
    читать дальше

    это место в ясную теплую погоду. Т. к. в зимнюю погоду не угодать, хотя до посещения все дни было ясно, а в день экскурсии туман.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
  2. Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
  3. Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
  4. Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
  5. Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Панорамы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 790 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Панорамы», 93 ⭐ отзыва, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам