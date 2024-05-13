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кругозора, учитывая состав группы. Для ребенка было приготовлено задание и призы. Поход наш оказался познавательным и в некотором роде романтичным После экскурсии мы остались в кафе наверху и пили чай. Виды из окон телебашни обалденные! Всем советуем такую экскурсию! Планируя поход на телебашню, смотрите предварительно прогноз погоды. Желательно, чтобы было ясно и без сильного ветра. Удачи всем искателям новых впечатлений!