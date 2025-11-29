На этой прогулке вы примерите роль археологов и историков, заглянете в закоулки арт-кластеров и рассмотрите их детали — от старинных газгольдеров до граффити, выросших на промышленном наследии района.
Вы узнаете, как жили люди много веков назад, какие тайны скрыты за стенами обители и почему Спасо-Андроников монастырь считают одним из древнейших в Москве.
Описание экскурсии
Мы пройдём по территории монастыря и современной части Сыромятников — увидите контраст эпох, который здесь ощущается особенно остро. На нашем пути встретятся:
- Спасский собор — древнейший каменный храм Москвы, где сохранились фрагменты фресок Андрея Рублёва и Даниила Чёрного
- Храм Михаила Архангела — нарядный трёхъярусный образец московского барокко
- Трапезная палата 16 века с редкими керамическими изразцами
- Настоятельский корпус и братские кельи — место, где проходила повседневная жизнь обители
- Крепостные стены и башни — прочный рубеж монастыря-дозорного.
- Святые врата — символичный вход в ансамбль
- Винзавод — центр современного искусства
- Artplay — кластер дизайна и творчества
Во время прогулки вы узнаете:
- как развивалась обитель на протяжении семи веков
- какие легенды связаны с основанием монастыря
- как Дмитрий Донской и Сергий Радонежский связаны с его историей
- что известно о жизни Андрея Рублёва, похороненного здесь
- почему Спасский собор — самый древний белокаменный храм столицы за пределами Кремля
- как на Яузе выросла промышленность и какие следы её прошлого сохранились
Организационные детали
- Дополнительно (по желанию) оплачивается транспорт и входные билеты в музеи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Андроньевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 4199 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во
