Что вас ожидает

Секреты Винзавода

Бывший пивоваренный завод «Московская Бавария» сейчас — комплекс галерей и мастерских художников, дизайнеров и фотографов. О том, как здесь появилось это удивительное пространство, поговорим на встрече. Вы познакомитесь с современным искусством и стрит-артом. Спуститесь в бывший винный погреб, увидите работу Микки Рурка, а также посетите атмосферные магазинчики.

Творческие студии Artplay

Вы прогуляетесь по европейской улочке и отыщете статую Давида Микеланджело. Я покажу необычное веганское кафе и расскажу о прошлом завода, который изготавливал манометры. Вам встретятся вереницы студий дизайна, выставочные площадки, ярмарки и всевозможные места для развлечений и отдыха. А инстаграмные снимки получатся здесь особенно фактурными.

Арма: дизайн, медиа, мода

На территории бывшего газового завода вы узнаете, что такое газгольдеры и как их можно использовать. Выясните, почему это место так привлекает московских арендаторов. И увидите еще один самобытный квартал, где работают представители творческих профессий.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат в кафе, не предвидится.