Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы

Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон

Рядом с Курским вокзалом произошло чудо джентрификации: советские предприятия обрели вторую жизнь, перевоплотившись в творческие пространства.

Вы откроете нетривиальную историю Винзавода и поймете, почему именно здесь поселились лучшие галереи современного искусства в России.

Исследуете центр дизайнеров и архитекторов Artplay.

А в инстаграмной Арме узнаете, как можно использовать газгольдеры.
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы

Что вас ожидает

Секреты Винзавода

Бывший пивоваренный завод «Московская Бавария» сейчас — комплекс галерей и мастерских художников, дизайнеров и фотографов. О том, как здесь появилось это удивительное пространство, поговорим на встрече. Вы познакомитесь с современным искусством и стрит-артом. Спуститесь в бывший винный погреб, увидите работу Микки Рурка, а также посетите атмосферные магазинчики.

Творческие студии Artplay

Вы прогуляетесь по европейской улочке и отыщете статую Давида Микеланджело. Я покажу необычное веганское кафе и расскажу о прошлом завода, который изготавливал манометры. Вам встретятся вереницы студий дизайна, выставочные площадки, ярмарки и всевозможные места для развлечений и отдыха. А инстаграмные снимки получатся здесь особенно фактурными.

Арма: дизайн, медиа, мода

На территории бывшего газового завода вы узнаете, что такое газгольдеры и как их можно использовать. Выясните, почему это место так привлекает московских арендаторов. И увидите еще один самобытный квартал, где работают представители творческих профессий.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат в кафе, не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Курская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. С подросткового возраста я влюблена в Москву. Живя в другом городе, я постоянно приезжала сюда с подготовленным списком мест и маршрутов. Мне нравилось изучать каждый уголок этого города. После переезда и отзывов друзей о том, что я открываю им Москву с новой стороны, я решила проводить экскурсии и превратить хобби в любимое дело. Стараюсь, чтобы каждый гость на моей экскурсии смог прочувствовать атмосферу столицы и смог открыть для себя что-то новое.
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