Индивидуальная
до 10 чел.
Москва сквозь эпохи
Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 12:00
12 окт в 09:00
от 5990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Французские моды и бизнес по-французски в Москве 19 века
Погулять по местам, где французский стиль, кухня и традиции переплетаются с историей Москвы
Начало: У станции метро «Трубная»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гороховое поле: архитектурная жемчужина Москвы
Научиться отличать зрелый классицизм от неоклассицизма и узнать интересные факты о прошлом столицы
Начало: У метро «Красные Ворота»
Завтра в 18:00
11 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Осколки пушкинской Москвы
Переулки. Лица. Истории
Начало: В районе Пушкинской площади
15 окт в 11:00
16 окт в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Коломенское для детей 7-14 лет
Царская резиденция и традиции старой Руси - нескучно
Начало: У метро «Коломенская»
Завтра в 14:00
18 окт в 16:30
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого
Ощутите дух старой Москвы, исследуя уникальный район Хамовники. Прогулка включает посещение старообрядческой церкви и усадьбы Толстого
Начало: У метро «Парк Культуры», радиальная линия
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Погружение в криминальное прошлое Хитровки: узнайте о ночлежках и притонах, вдохновлявших Гиляровского, а также о богатых купцах, дворянах и интеллигенции
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площад...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
Узнать, что связало людей из разных сословий, и прикоснуться к многогранному прошлому Москвы
Начало: на Новом Арбате
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Династия Абрикосовых - история конфетной империи
Узнать секрет успеха семьи кондитеров и разобраться, зачем в пачках печенья прятали мозаику
Начало: На улице Варварка
Завтра в 18:00
11 окт в 16:00
5350 ₽ за всё до 15 чел.
Билеты
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
Завтра в 11:00
11 окт в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Хамовники: хамы, деревянные домики, модерн и авангард
Исследовать район, вобравший в себя черты разных эпох, на групповой экскурсии
Начало: В 15 минутах от метро «Парк Культуры»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
14 900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Все о храме Христа Спасителя
Погрузитесь в историю храма Христа Спасителя, узнайте о его значении и реликвиях. Прогулка по смотровой площадке с видом на Москву станет незабываемой
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
25 окт в 13:00
2 ноя в 13:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Гордость отечественной медицины
Прогулка по клиническому городку на Девичьем поле с выпускником Московской медицинской академии
Начало: В сквере Девичьего поля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Авторская экскурсия «Балетная Москва»
Узнать главное о всемирно известном явлении под названием «Русский балет»
Начало: В районе станции метро «Театральная»
19 окт в 12:30
26 окт в 12:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сквозь время и камень: история московской архитектуры за 3 часа
Исследовать столичное зодчество через знаковые шедевры разных времён в центре города
Начало: У метро «Охотный ряд»
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шаболовка: заповедник авангарда в Москве
Познакомиться с первыми авангардистскими проектами и узнать, как жили новые люди после революции
Начало: У метро «Шаболовская»
Сегодня в 11:30
Завтра в 18:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Царицыно: выбор императрицы
Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
Начало: От Главного входа
Расписание: во вторник в 19:30
25 окт в 15:30
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Проникнуться духом Старой Москвы и разобраться в многослойной столичной архитектуре
Начало: В районе метро Смоленская
Завтра в 18:00
11 окт в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Крутицкое подворье - уголок старой Москвы
Познакомиться с бывшей резиденцией Сарайских владык и увидеть кусочек города 17 века
Начало: В районе станции метро «Пролетарская»
15 окт в 13:00
16 окт в 13:00
от 2900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Царственные насельницы Новодевичьего монастыря
Узнать о женщинах, которые жили, любили и страдали за стенами знаменитой обители
Начало: У метро «Спортивная»
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Индивидуальное путешествие в мир фермерской жизни и молочных традиций в Подмосковье
Увидеть очаровательных коров и телят и почувствовать себя ближе к природе
Начало: В Щёлково
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места в мини-группе (18+)
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу в 18:30
Завтра в 18:30
17 окт в 18:30
3000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Деревня легендарного путешественника Фёдора Конюхова
Окунуться в мир странствий, загадок, рекордов и смыслов недалеко от Москвы
Начало: Деревня Федора Конюхова, ул. Путешественников, дом...
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1116 ₽ за человека
Групповая
Лихие, но золотые: Москва 90-х
Деликатное, эмоциональное и глубокое путешествие по новейшей истории России
Начало: У метро «Арбатская»
Расписание: в воскресенье в 12:00
12 окт в 12:00
19 окт в 12:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: Боровицкая площадь, памятник князю Владимиру
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
11 окт в 08:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по Знаменке и посещение столетнего особняка Пономарёва
Попасть в закрытую историческую усадьбу и погрузиться историю Москвы конца 18 - начала 20 веков
Начало: У библиотеки им. Ленина
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу в 14:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
По местам Фёдора Шехтеля: эстетика московского модерна
Понять стиль знаменитого архитектора и раскрыть диапазон его личности
Начало: Возле метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00
14 окт в 14:00
21 окт в 14:00
2400 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Прошлое и настоящее железнодорожного сердца Москвы
Исследовать площадь трёх вокзалов в мини-группе
Начало: В районе Ленинградского вокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни
Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Начало: У станции метро «Коломенская»
12 окт в 12:00
19 окт в 12:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка
Городские легенды и реальные истории о переезде домов
Начало: Недалеко от метро «Охотный ряд»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
14 900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Про Булгакова без мистики
Групповая экскурсия по местам из реальной жизни писателя - с посещением его квартиры
Начало: Недалеко от метро «Маяковская»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
11 окт в 18:30
14 990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Некрополь Пушкиных в Донском монастыре
Узнать, чьи могилы посещал поэт, и представить его бродящим среди надгробий
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва шести веков: от Бульварного кольца к Воздвиженке
Погрузиться в историю города и страны, гуляя среди шедевров архитектуры
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
15 окт в 10:00
16 окт в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Блуждая по окрестностям Плющихи
Прогуляться по следам великих личностей и культовых фильмов
Начало: Возле станции метро «Смоленская» Филёвской линии
11 окт в 16:00
12 окт в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью для детей 6-12 лет
Открыть не только парадную сторону жизни купцов, но и секреты, спрятанные в переулках и двориках
Начало: У станции метро «Новокузнецкая»
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
6000 ₽ за человека
Билеты
Экскурсия по Городской Ферме ВДНХ с мастер-классом 3+ (билет включён)
Погладить московских кроликов, покормить северного оленя и узнать, чем нутрия отличается от капибары
Начало: У входа на Городскую Ферму
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Лубянки
Про внутренние тюрьмы, Наполеона и НКВД
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
7425 ₽
9900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По местам Грозного в Москве: тиран, фанатик или гений
О загадочной и пугающей личности первого царя, чьё правление до сих пор вызывает споры историков
Начало: У метро «Китай-город»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 окт в 11:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Аристократическая и посольская Поварская
Встретить призраков масонов и поэтов в тени московских особняков
Начало: На Поварской улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
6590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Экспедиция-лекция по центру Москвы со специалистом по марксизму-ленинизму и научному коммунизму
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Кофейные истории Москвы
Вдыхать аромат, чувствовать вкус, узнавать новое - и необычное
Начало: У метро «Площадь Революции»
11 окт в 10:45
18 окт в 10:45
3100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 42 экскурсии от 1000 до 16 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 231 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 42 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 231 ⭐ отзыв, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь