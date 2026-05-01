Монстры, грешники, райские сады, пугающие фантазии — мир Иеронима Босха до сих пор остаётся одной из главных загадок в истории искусства. На экскурсии по выставке «Босх, Дюрер, Данте.
Тайны земных наслаждений» мы разберём символы и скрытые смыслы знаменитых картин, поговорим о человеческих пороках, соблазнах и страхах — и попробуем понять, что именно хотел сказать художник.
Тайны земных наслаждений» мы разберём символы и скрытые смыслы знаменитых картин, поговорим о человеческих пороках, соблазнах и страхах — и попробуем понять, что именно хотел сказать художник.
Описание экскурсии
На выставке собраны репродукции почти всех главных работ Иеронима Босха — и эти картины до сих пор вызывают споры, восхищение и множество вопросов. Вы увидите:
- «Сад земных наслаждений»
- «Воз сена»
- «Страшный суд»
- «Корабль дураков»
- «Извлечение камня глупости»
- «Искушение Святого Антония»
Вместе мы:
- рассмотрим предполагаемые автопортреты художника и попробуем понять, каким человеком был Босх
- разберём символы и загадки триптиха «Сад земных наслаждений»
- обсудим разные трактовки картин — единого мнения о смыслах работ Босха до сих пор нет
- вспомним популярную в 15 веке поэму «Корабль дураков» и поговорим о её связи с живописью
- найдём отсылки к Босху в современном кино и культуре
А ещё я расскажу:
- правда ли, что Босх — это не фамилия
- правильно ли мы произносим имя художника
- почему именно Иероним стал самым известным мастером в своей семье
- были ли у Босха дети
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты:
- взрослый — 850 ₽ в будни, 1150 ₽ в выходные
- льготный — 650 ₽ в будни, 850 ₽ в выходные
Также надо купить билет для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Якиманке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Я родилась, живу и работаю в Москве. Люблю этот город, знаю, где погулять, и вам покажу с удовольствием! Вы увидите столицу такой, какой не видели раньше, даже если живёте в Москве.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Непостижимый Босх в галерее Vekarta в Москве»
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
Узнайте, что скрывается за фасадом столицы. Хулиганские хроники Москвы раскроют тайны кутежей и скандалов, от Есенина до Высоцкого
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
8700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Итальянские каникулы в Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
Завтра в 14:30
30 мая в 09:30
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу Москвы времён Достоевского, исследуя места, связанные с его жизнью и творчеством. Откройте для себя уникальные истории и памятники
Начало: Возле метро Достоевская
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
от 7350 ₽ за экскурсию