1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
23 июня в 10:00
26 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Дом-мастерская русского иконописца
Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером
Начало: В деревне Брехово, Московская область
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом
Начало: У метро Трубная
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNataliya13 декабря 2023Нам очень и очень понравилось
- ООльга15 ноября 2023Мне очень понравилось, я рекомендую эту экскурсию всем интересующимся. Думаю, что Игорь Юрьевич учтет запрос любой аудитории.
- ААнастасия11 августа 2023От всего сердца благодарю Ирину, которая провела экскурсию для моей семьи! Ирина адаптировала программу с учетом особенностей слушателей, в моменте обращала внимание на настроение и состояние каждого участника группы, стараюсь вовлечь и заинтересовать каждого - и у нее получилось. Рекомендую!
- ЕЕлена28 февраля 2022Экскурсия очень понравилась! Прекрасная организация, все продумано, все вовремя, без очередей и задержек. Гид Ирина прекрасно знает материал, увлекательно и с любовью его преподнесла. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки картин»
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