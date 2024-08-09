Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней

Классика двух столиц
Отправляйтесь в интересное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу! Окунетесь в богатую историю и культуру двух столиц, увидите самые известные достопримечательности и насладитесь неповторимой
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атмосферой каждой из них.

В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно».

В Санкт-Петербурге вас ждут Петропавловская крепость, Эрмитаж, Царское село, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Большой Петергофский дворец.

5
3 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение самостоятельно.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический Петербург».

  • 13:00 Отъезд от пл. Искусств (для гостей из отеля «Катарина Арт», «IZZZI у Гостиного двора»).
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.

16:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.

Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.

20:00 Трансфер по гостиницам.

Свободное время.

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие в Санкт-Петербург. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:30-10:30 Отъезд от гостиниц.

Трансфер на программу.

13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Дополнительно:

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и каналами (850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).

15:00 Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

ЭрмитажЭрмитажЭрмитажЭрмитаж
3 день

Царское село

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 руб. взр., 650 руб. шк., 1200 руб. студ., 1200 руб. пенс.).

16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс.).

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село
4 день

Петергоф

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

07:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.

Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.

Дополнительно:

Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.

17:30 Окончание программы в центре города у ст. м. «Площадь Восстания».

Переезд на ночном поезде Санкт-Петербург-Москва.

Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату.

Если туристы хотят поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Санкт-Петербурге или в Москве.

ПетергофПетергофПетергофПетергофПетергофПетергоф
5 день

Прибытие в Москву. Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Красная площадь, Зарядье

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2000 руб. /машина; из аэропорта – от 2800 руб. /машина.

10:00 Ориентировочное время начала экскурсионной программы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.

Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Прогулка по-новому инновационному парку «Зарядье».

Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Окончание программы в центре.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (Стоимость: 1500 руб. /чел.).

Дополнительно:

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (Стоимость: 1200 руб. /чел.).

Прибытие в Москву. Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Красная площадь, ЗарядьеПрибытие в Москву. Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Красная площадь, ЗарядьеПрибытие в Москву. Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Красная площадь, ЗарядьеПрибытие в Москву. Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Красная площадь, Зарядье
6 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити».

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву, не оставит никого равнодушным! (2850 руб. /взр., 1700 руб. /дети 7-14 лет).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве
7 день

Музей-усадьба «Царицыно». Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом.

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».

Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков. В 1927 году в Царицыне был создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.

Посещение Большого дворца и Хлебного дома.

Окончание программы в парке Царицыно ориентировочно в 14:00-15:00.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель/на ж/д вокзал или в аэропорт.

Дополнительно:

Посещение Среднего дворца (Оперный дом) (350 руб. /взр., 280 руб. /шк., пенс.).

Дополнительно:

Посещение Оранжерейного комплекса (350 руб. /взр., 230 руб. /шк., пенс.).

Музей-усадьба «Царицыно». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Максима Панорама 4* (Москва), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный + СтандартныйСупериор. + Стандартный
29.04.2432850460503415047850
03.06-01.07.2439750566504335064050
08.07.2438500547504150060950
15.07-26.08.2434750490503595051650

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Академическая 3* (Москва), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный + СтандартныйСупериор. + Стандартный
15.07-26.08.243613051200373303653053800

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" (Цены уточнять) + Максима Панорама 4* (Москва), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Смарт + СтандартныйСтандартный + СтандартныйКомфорт + Стандартный
08.07-26.08.24367505465037950570504195065050

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" (Цены уточнять) + Академическая 3* (Москва), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт + СтандартныйСтандартный + СтандартныйКомфорт + Стандартный
08.07-26.08.2438130568003933059200433303973067200

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2650 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 1150 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 1150 руб.

Скидка пенсионерам (РФ): 550 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 2500 руб.

Варианты проживания

Отель Максима Панорама

2 ночи

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Отель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима ПанорамаОтель Максима Панорама

Отель Академическая Москва

2 ночи

Гостиница «Академическая» - одна из самых недорогих и комфортных в Центральном районе Москвы. Здание было отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей.

Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.

Отель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая МоскваОтель Академическая Москва

Отель Достоевский

3 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Отель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель Достоевский

Катарина Арт Отель

3 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Катарина Арт ОтельКатарина Арт ОтельКатарина Арт ОтельКатарина Арт ОтельКатарина Арт ОтельКатарина Арт ОтельКатарина Арт Отель

Поезд Санкт-Петербург - Москва

1 ночь

ЖД переезд Санкт-Петербург – Москва.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Москве 2 ночи
  • Проживание в отеле в Санкт-Петербурге 3 ночи
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Петербурге и в Москве
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
  • Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург
  • Проезд на общественном транспорте
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер по запросу
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Есть ли скидки в туре?

Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2650 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 1150 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 1150 руб.

Скидка пенсионерам (РФ): 550 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!

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Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
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Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
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16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 38 960 за человека
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
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Начало: Москва
16 авг в 10:00
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«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
На автобусе
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«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
Начало: Москва
15 авг в 10:00
от 42 150 за человека
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