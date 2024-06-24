1 день

Приезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала или аэропорта (от 2200 руб. /машина).



С 10:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.



Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:

10:40 от отеля Альянс Бородино.

11:30 от отеля Аэростар.

11:45 от отеля Лесная Сафмар.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.