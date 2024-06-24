Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург

Готовы отправиться в увлекательное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу? Этот тур позволит вам окунуться в богатую историю и культуру двух столиц, увидеть самые
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известные достопримечательности и насладиться неповторимой атмосферой каждой из них. В Москве вы посетите Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею и усадьбу Кусково.

В Санкт-Петербурге вас ждут Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф, Царское село и нескончаемая красота дворцовых ансамблей.

5
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала или аэропорта (от 2200 руб. /машина).

С 10:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:

  • 10:40 от отеля Альянс Бородино.
  • 11:30 от отеля Аэростар.
  • 11:45 от отеля Лесная Сафмар.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.

Приезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереиПриезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереиПриезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереиПриезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи
2 день

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:

  • 09:45 от отеля Альянс Бородино.
  • 10:30 от отеля Аэростар.
  • 10:45 от отеля Лесная Сафмар.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Посещение территории Московского Кремля
3 день

Экскурсия в усадьбу Кусково. Отправление в Санкт-Петербург

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:30 от отеля Аэростар.
  • 10:45 от отеля Лесная Сафмар.
  • 10:45 от отеля Альянс Бородино.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века. На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот. Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.

Свободное время.

До Ленинградского вокзала Вы добираетесь самостоятельно.

~ 22:50 Отправление поезда в Санкт-Петербург.

Экскурсия в усадьбу Кусково. Отправление в Санкт-ПетербургЭкскурсия в усадьбу Кусково. Отправление в Санкт-ПетербургЭкскурсия в усадьбу Кусково. Отправление в Санкт-ПетербургЭкскурсия в усадьбу Кусково. Отправление в Санкт-Петербург
4 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости

~ 06:40 прибытие поезда на Московский вокзал Санкт-Петербурга.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина)

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва» отправляются на экскурсии от отеля проживания.

13:00Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
5 день

Автобусная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…».

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в ПетергофАвтобусная экскурсия в Петергоф
6 день

Автобусная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать?

На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское Село
7 день

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

10:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых».

Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа. Завершение ориентировочно в 13:30.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж. Завершение программыАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж. Завершение программыАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж. Завершение программыАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Гостиница.
Категория номеров		Период действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Москва
пт-вс		Санкт-Петербург
пн-чт
Аэростар**** стандартныйМосква**** стандартный28.06.202429.08.20244017037070333403654053290
30.08.202426.09.20243896035860333403654050920
Лесная Сафмар**** стандартныйМосква**** стандартный28.06.202429.08.20244232039220347403794060790
30.08.202426.09.20244111038010347403794058420

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Аэростар»

2 ночи

Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.

Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»

Отель «Лесная Сафмар»

2 ночи

Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.

Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.

Отель предлагает гостям 301 номер. Все номера и люксы отеля оснащены кроватями, рабочей зоной, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и доступом к Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек. Во всех ванных комнатах установлены фены и косметические зеркала, предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»

Отель «Москва»

3 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»

Поезд Москва - Санкт-Петербург

1 ночь

ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург (тип вагона – «купе»).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 5 завтраков
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
  • Ж/д переезд Москва - Санкт-Петербург (тип вагона - «купе»)
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 июн 2024
В целом все понравилось. Вежливые гиды и хорошие гостиницы.
В
9 авг 2024
Всё отлично.
В
8 авг 2024
Все очень организовано, большое спасибо!

Тур входит в следующие категории Москвы

На автобусеМожно с детьмиПарки и усадьбыУсадьбы и дворцыУсадьба КусковоПопулярные местаЗамоскворечьеВсе турыТретьяковская галереяМузеи7-дневные турыСанкт-ПетербургВыездные

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