Программа тура по дням
Приезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала или аэропорта (от 2200 руб. /машина).
С 10:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:
- 10:40 от отеля Альянс Бородино.
- 11:30 от отеля Аэростар.
- 11:45 от отеля Лесная Сафмар.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.
Посещение Третьяковской галереи.
Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:
- 09:45 от отеля Альянс Бородино.
- 10:30 от отеля Аэростар.
- 10:45 от отеля Лесная Сафмар.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Экскурсия в усадьбу Кусково. Отправление в Санкт-Петербург
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:30 от отеля Аэростар.
- 10:45 от отеля Лесная Сафмар.
- 10:45 от отеля Альянс Бородино.
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века. На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот. Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Свободное время.
До Ленинградского вокзала Вы добираетесь самостоятельно.
~ 22:50 Отправление поезда в Санкт-Петербург.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
~ 06:40 прибытие поезда на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина)
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва» отправляются на экскурсии от отеля проживания.
13:00Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…».
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Автобусная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать?
На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
10:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых».
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа. Завершение ориентировочно в 13:30.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница.
Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Москва
пт-вс
|Санкт-Петербург
пн-чт
|Аэростар**** стандартный
|Москва**** стандартный
|28.06.2024
|29.08.2024
|40170
|37070
|33340
|36540
|53290
|30.08.2024
|26.09.2024
|38960
|35860
|33340
|36540
|50920
|Лесная Сафмар**** стандартный
|Москва**** стандартный
|28.06.2024
|29.08.2024
|42320
|39220
|34740
|37940
|60790
|30.08.2024
|26.09.2024
|41110
|38010
|34740
|37940
|58420
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Аэростар»
Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.
Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.
Отель предлагает гостям 301 номер. Все номера и люксы отеля оснащены кроватями, рабочей зоной, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и доступом к Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек. Во всех ванных комнатах установлены фены и косметические зеркала, предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Отель «Москва»
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Поезд Москва - Санкт-Петербург
ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург (тип вагона – «купе»).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 5 завтраков
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
- Ж/д переезд Москва - Санкт-Петербург (тип вагона - «купе»)
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.