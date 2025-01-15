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Обзорная экскурсия по набережным Москвы

4.5
2 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Обзорная экскурсия по набережным Москвы
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по набережным Москвы
Обзорная экскурсия по набережным Москвы

Что вы увидите

  • главный памятник православия – храм Христа Спасителя
  • Пречистенская набережная
  • Фрунзенская набережная
  • Крымский мост
  • Воробьевы Горы
  • Лужники
  • Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности столицы.
Приглашаем москвичей и гостей столицы ⭐️ на познавательную пешеходную прогулку 👣 по набережным Москвы-реки. Трехчасовая экскурсия ⛳, начинающаяся у метро 🚇 Кропоткинская. Этот туристический маршрут пользуется неизменной популярностью у местных жителей и гостей города, поскольку именно со стороны набережной открывается необычный вид на уникальные памятники нашей столицы.
С начала 20 века набережные стали местом встреч, семейных прогулок, развлекательных мероприятий. Когда-то оживленный промышленный район сегодня представляет собой современную зону отдыха, где сосредоточены роскошные рестораны, уютные бары 🍹 и кофейни. Старинные особняки, построенные вдоль речной линии, чередуются с застекленными небоскребами, жилыми микрорайонами, утопающими в зелени московских парков 🌳 сегодняшний день Набережные Москвы-реки объединены в единую прогулочную зону с обустроенной инфраструктурой и живописным ландшафтом.

В ходе авторской пешеходной экскурсии 🧭 по набережным Москвы–реки мы увидим:

  • главный памятник православия – храм Христа Спасителя;
Пречистенская набережная
Фрунзенская набережная
Крымский мост;
Воробьевы Горы;
Лужники;
Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности 🏛️ столицы.

На нашей экскурсии Вы узнаете:

  • когда был основан Стародевичий монастырь и как жили его обитатели;
  • трагическую историю 📖 храма Христа Спасителя;
  • как и когда был построен Крымский мост;
  • историю парка культуры и отдыха имени Максима Горького;
  • судьбу величайшего русского писателя;
  • легенды, связанные с Москвой-рекой и Воробьевыми горами;
  • место высадки немецкого десанта осенью 1941 года.
  • тайны и загадки Новодевичьего монастыря;
  • историю Зеленого театра и старинного мостика, окутанного мистическими тайнами;
почему Москву называют Третьим Римом и многое-многое другое!

Во время экскурсии мы также посетим:

  • почти неизвестную смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на столицу в непривычном для нас ракурсе;
  • В ходе трехчасовой прогулки у Вас будет возможность сделать одну санитарную остановку, по желанию выпить чашечку ароматного горячего чая или кофе. Наше путешествие по столичным набережным никого не оставит равнодушным.
Окончание прогулки у метро Ленинский проспект
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Кропоткинская выход к храму Христа Спасителя.
Место завершения
🏁 м. Ленинский проспект
Обзорная экскурсия по набережным Москвы
Обзорная экскурсия по набережным Москвы
Обзорная экскурсия по набережным Москвы
Обзорная экскурсия по набережным Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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