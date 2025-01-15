Приглашаем москвичей и гостей столицы ⭐️ на познавательную пешеходную прогулку 👣 по набережным Москвы-реки. Трехчасовая экскурсия ⛳, начинающаяся у метро 🚇 Кропоткинская. Этот туристический маршрут пользуется неизменной популярностью у местных жителей и гостей города, поскольку именно со стороны набережной открывается необычный вид на уникальные памятники нашей столицы.

С начала 20 века набережные стали местом встреч, семейных прогулок, развлекательных мероприятий. Когда-то оживленный промышленный район сегодня представляет собой современную зону отдыха, где сосредоточены роскошные рестораны, уютные бары 🍹 и кофейни. Старинные особняки, построенные вдоль речной линии, чередуются с застекленными небоскребами, жилыми микрорайонами, утопающими в зелени московских парков 🌳 сегодняшний день Набережные Москвы-реки объединены в единую прогулочную зону с обустроенной инфраструктурой и живописным ландшафтом.

В ходе авторской пешеходной экскурсии 🧭 по набережным Москвы–реки мы увидим:

главный памятник православия – храм Христа Спасителя;

Пречистенская набережная

Фрунзенская набережная

Крымский мост;

Воробьевы Горы;

Лужники;

Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности 🏛️ столицы.

На нашей экскурсии Вы узнаете:

когда был основан Стародевичий монастырь и как жили его обитатели;

трагическую историю 📖 храма Христа Спасителя;

как и когда был построен Крымский мост;

историю парка культуры и отдыха имени Максима Горького;

судьбу величайшего русского писателя;

легенды, связанные с Москвой-рекой и Воробьевыми горами;

место высадки немецкого десанта осенью 1941 года.

тайны и загадки Новодевичьего монастыря;

историю Зеленого театра и старинного мостика, окутанного мистическими тайнами;

почему Москву называют Третьим Римом и многое-многое другое!

Во время экскурсии мы также посетим:

почти неизвестную смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на столицу в непривычном для нас ракурсе;

В ходе трехчасовой прогулки у Вас будет возможность сделать одну санитарную остановку, по желанию выпить чашечку ароматного горячего чая или кофе. Наше путешествие по столичным набережным никого не оставит равнодушным.

Окончание прогулки у метро Ленинский проспект