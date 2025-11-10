читать дальше

зданиях вокруг) Иногда про советские дома, иногда про необычные дореволюционные постройки. Почти каждую минуту из 2 часов мы получали новые знания и замечали детали вокруг.



Мне очень понравилось, как гид поступил с опозданиями: начал экскурсию в заявленном месте, рассказал про здание, у которого встречались (как раз за рамками темы экскурсии). Мы не скучали, при этом у опаздывающих было 5 минут дойти. После этого гид позвонил по телефону, не получил ответа, и уже начал делиться материалом экскурсии, но опять на том же месте, что давало ещё 5 минут для опаздывающих. А те, кто пришёл вовремя, ни минуты не прождали без дела. Мне показалось это очень заботливой хитростью организации:)



Я совсем не разбираюсь в теме и не могу оценить наполненность программы, но для того, чтобы заинтересоваться деятельностью и личностью Шехтеля, этой экскурсии хватает сполна. Жизнь и работу других архитекторов (и не только Нирнзее) мы тоже затрагивали, поэтому экскурсия чуть шире, про целую эпоху и жизнь района. Более того, мы получаем небольшой очерк жизни людей в разные года: кто жил в домах доходных и как эти дома строились, как вопросы вероисповедания влияли на архитектурные решения, почему считалось комфортным жить на третьем этаже и т. д.



Огромное спасибо гиду Дмитрию, было интересно, увлекательно, атмосферно и вдохновило на новые прогулки по Москве с разглядыванием всего вокруг)