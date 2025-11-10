Мои заказы

Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее

Познакомиться с творениями знаменитых архитекторов и погулять по историческому району Москвы
Район у Патриарших прудов сегодня считается элитным, а когда-то носил скромное имя «Козиха». Здесь, в эпоху увлечения неоготикой, появились дома, напоминающие средневековые замки. В их создании участвовали выдающиеся архитекторы — Франц Шехтель и Эрнст-Рихард Нирнзее.

Мы поговорим об их подходах к формированию городской среды и совершенно противоположных стилях жизни.
Время начала: 14:00, 14:45, 15:45, 16:45, 18:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • доходный дом Синицына с замковыми башенками.
  • особняк семьи Шехтеля и аллею имени архитектора.
  • доходный дом графини Волоцкой с «башней-короной» по проекту Нирнзее.
  • готическую скоропечатню Левинсона, построенную по проекту Шехтеля.
  • дом кооператива «Творчество» с уникальной архитектурой.
  • дом со скворечником, принадлежавший Нирнзее.
  • дом Гончаровых и сквер Булгакова.
  • Малую Бронную улицу с историческими вывесками.
  • замок Зинаиды Морозовой и особняк Рябушинского, возведённые по проекту Шехтеля.
  • неоготический доходный дом Бойцова.
  • памятник Александру Блоку и Гранатный двор 17 века.

Вы узнаете:

  • как на месте болот появились пруды, а на месте прудов — шедевры архитектуры.
  • какие знаменитости жили на бывшем Козьем болоте.
  • как противостояли друг другу московские архитекторы — Франц Шехтель и Эрнст-Рихард Нирнзее.
  • с какими звёздами дружил Франц Шехтель и почему в 56 лет он стал Фёдором.
  • действительно ли жизнь Нирнзее завершилась прыжком с его самого высокого московского «тучереза».
  • какие здания строили на бывшем Козьем болоте после прихода к власти большевиков.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута 2 км. — надевайте удобную обувь.
  • Все локации мы осматриваем снаружи.

Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1826 туристов
Люблю историю Москвы, стараюсь находить новые, неизвестные широкой публике факты и рассказывать небанальные истории. Считаю, что экскурсовод должен быть отчасти актёром, что экскурсия должна давать положительные эмоции, вызывать улыбки, а
читать дальше

не просто сообщать об объектах показа. Работал на выставках «Орудия наказания Средневековья» и «Сокровища гробницы Тутанхамона». Стиль подачи весьма нравился гостям, о чём они и рассказали в книгах отзывов:) Приходите на мои пешеходные экскурсии по Москве. Будет интересно и весело.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Н
Наталия
10 ноя 2025
Посетили с мужем экскурсию. Остались самые прекрасные впечатления. Очень интересно, информативно, живо, узнали много новой информации. Гид-прекрасный рассказчик. Рекомендуем на 100%
Галина
Галина
9 ноя 2025
Мы второй раз на экскурсии с Дмитрием и очень понравилась. Интересно, познавательно, хороший маршрут.
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Отличная, очень содержательная экскурсия. Особенно хочется отметить глубокие знания гида. Узнали множество интересных деталей, которые не найдешь в путеводителях. Информация подавалась живо и интересно, не было ощущения «лекции». Смело рекомендую
читать дальше

эту экскурсию как тем, кто впервые знакомится с городом, так и искушенным туристам. После экскурсии ещё долго обсуждали увиденное.
Единственный незначительный минус при большом количестве человек не всю информацию можно услышать, т. к. то что говорится в процессе движения не всегда слышно.
Но в целом это не очень помешало.
Если раздумываете идти или нет смело идите)

Г
Галина
27 окт 2025
Отлично провели воскресные 1.5 часа. Экскурсовод Дмитрий - профессионал.
Жанна
Жанна
20 окт 2025
Огромная благодарность гиду Дмитрию,очень интересно и познавательно 🤗
Екатерина
Екатерина
20 окт 2025
Спасибо,было непринуждённо,познавательно и нескучно.
Экскурсовод увлечён тем,о чем говорит,это всегда чувствуется и притягивает внимание!
Е
Елена
17 окт 2025
Дмитрий настоящий профессионал!
Сергей
Сергей
14 окт 2025
Дмитрий помог нам увидеть удивительную красоту творений лучших архитекторов одного из самых прекрасных районов Москвы Патриарших прудов. Открыли для себя новое имя - архитектор Нирнзее. Получили огромное эстетическое удовольствие.
С
Светлана
13 окт 2025
Очень понравилось все!
Ольга
Ольга
8 окт 2025
Прекрасная экскурсия!
Благодарю!
Прогулялись по улицам старой Москвы и познакомились с невероятными историями. Грамотная речь, юмор, знание истории и непринужденная атмосфера- прогулка удалась на славу!
Х
Хнычева
27 сен 2025
Очень понравилась экскурсия!
Очень понравилась экскурсия!
Анна
Анна
18 сен 2025
Приятная прогулка по центру с осмотром разных зданий и улиц. Изначально заявлено, что будем говорить только об особняках Шехтеля и Нирнзее, но гид в ходе маршрута рассказывал и о других
читать дальше

зданиях вокруг) Иногда про советские дома, иногда про необычные дореволюционные постройки. Почти каждую минуту из 2 часов мы получали новые знания и замечали детали вокруг.

Мне очень понравилось, как гид поступил с опозданиями: начал экскурсию в заявленном месте, рассказал про здание, у которого встречались (как раз за рамками темы экскурсии). Мы не скучали, при этом у опаздывающих было 5 минут дойти. После этого гид позвонил по телефону, не получил ответа, и уже начал делиться материалом экскурсии, но опять на том же месте, что давало ещё 5 минут для опаздывающих. А те, кто пришёл вовремя, ни минуты не прождали без дела. Мне показалось это очень заботливой хитростью организации:)

Я совсем не разбираюсь в теме и не могу оценить наполненность программы, но для того, чтобы заинтересоваться деятельностью и личностью Шехтеля, этой экскурсии хватает сполна. Жизнь и работу других архитекторов (и не только Нирнзее) мы тоже затрагивали, поэтому экскурсия чуть шире, про целую эпоху и жизнь района. Более того, мы получаем небольшой очерк жизни людей в разные года: кто жил в домах доходных и как эти дома строились, как вопросы вероисповедания влияли на архитектурные решения, почему считалось комфортным жить на третьем этаже и т. д.

Огромное спасибо гиду Дмитрию, было интересно, увлекательно, атмосферно и вдохновило на новые прогулки по Москве с разглядыванием всего вокруг)

М
Мария
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Живой рассказ, который запоминается, а не звучит белым шумом на фоне.
Е
Елена
13 сен 2025
Рекомендую эту экскурсию. Интересные факты позволяют по новому посмотреть на архитектуру столицы, материал изложен со знанием истории, с юмором и энтузиазмом.
В
Владислав
8 сен 2025
Спасибо большое Дмитрию за увлекательный рассказ о работах Шехтеля и Нирнзее, очень приятный экскурсовод с юмором! Рекомендую

