Район у Патриарших прудов сегодня считается элитным, а когда-то носил скромное имя «Козиха». Здесь, в эпоху увлечения неоготикой, появились дома, напоминающие средневековые замки. В их создании участвовали выдающиеся архитекторы — Франц Шехтель и Эрнст-Рихард Нирнзее.
Мы поговорим об их подходах к формированию городской среды и совершенно противоположных стилях жизни.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- доходный дом Синицына с замковыми башенками.
- особняк семьи Шехтеля и аллею имени архитектора.
- доходный дом графини Волоцкой с «башней-короной» по проекту Нирнзее.
- готическую скоропечатню Левинсона, построенную по проекту Шехтеля.
- дом кооператива «Творчество» с уникальной архитектурой.
- дом со скворечником, принадлежавший Нирнзее.
- дом Гончаровых и сквер Булгакова.
- Малую Бронную улицу с историческими вывесками.
- замок Зинаиды Морозовой и особняк Рябушинского, возведённые по проекту Шехтеля.
- неоготический доходный дом Бойцова.
- памятник Александру Блоку и Гранатный двор 17 века.
Вы узнаете:
- как на месте болот появились пруды, а на месте прудов — шедевры архитектуры.
- какие знаменитости жили на бывшем Козьем болоте.
- как противостояли друг другу московские архитекторы — Франц Шехтель и Эрнст-Рихард Нирнзее.
- с какими звёздами дружил Франц Шехтель и почему в 56 лет он стал Фёдором.
- действительно ли жизнь Нирнзее завершилась прыжком с его самого высокого московского «тучереза».
- какие здания строили на бывшем Козьем болоте после прихода к власти большевиков.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 2 км. — надевайте удобную обувь.
- Все локации мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1826 туристов
Люблю историю Москвы, стараюсь находить новые, неизвестные широкой публике факты и рассказывать небанальные истории. Считаю, что экскурсовод должен быть отчасти актёром, что экскурсия должна давать положительные эмоции, вызывать улыбки, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталия
10 ноя 2025
Посетили с мужем экскурсию. Остались самые прекрасные впечатления. Очень интересно, информативно, живо, узнали много новой информации. Гид-прекрасный рассказчик. Рекомендуем на 100%
Галина
9 ноя 2025
Мы второй раз на экскурсии с Дмитрием и очень понравилась. Интересно, познавательно, хороший маршрут.
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Отличная, очень содержательная экскурсия. Особенно хочется отметить глубокие знания гида. Узнали множество интересных деталей, которые не найдешь в путеводителях. Информация подавалась живо и интересно, не было ощущения «лекции». Смело рекомендую
Г
Галина
27 окт 2025
Отлично провели воскресные 1.5 часа. Экскурсовод Дмитрий - профессионал.
Жанна
20 окт 2025
Огромная благодарность гиду Дмитрию,очень интересно и познавательно 🤗
Екатерина
20 окт 2025
Спасибо,было непринуждённо,познавательно и нескучно.
Экскурсовод увлечён тем,о чем говорит,это всегда чувствуется и притягивает внимание!
Е
Елена
17 окт 2025
Дмитрий настоящий профессионал!
Сергей
14 окт 2025
Дмитрий помог нам увидеть удивительную красоту творений лучших архитекторов одного из самых прекрасных районов Москвы Патриарших прудов. Открыли для себя новое имя - архитектор Нирнзее. Получили огромное эстетическое удовольствие.
С
Светлана
13 окт 2025
Очень понравилось все!
Ольга
8 окт 2025
Прекрасная экскурсия!
Прогулялись по улицам старой Москвы и познакомились с невероятными историями. Грамотная речь, юмор, знание истории и непринужденная атмосфера- прогулка удалась на славу!
Х
Хнычева
27 сен 2025
Очень понравилась экскурсия!
Анна
18 сен 2025
Приятная прогулка по центру с осмотром разных зданий и улиц. Изначально заявлено, что будем говорить только об особняках Шехтеля и Нирнзее, но гид в ходе маршрута рассказывал и о других
М
Мария
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Живой рассказ, который запоминается, а не звучит белым шумом на фоне.
Е
Елена
13 сен 2025
Рекомендую эту экскурсию. Интересные факты позволяют по новому посмотреть на архитектуру столицы, материал изложен со знанием истории, с юмором и энтузиазмом.
В
Владислав
8 сен 2025
Спасибо большое Дмитрию за увлекательный рассказ о работах Шехтеля и Нирнзее, очень приятный экскурсовод с юмором! Рекомендую
